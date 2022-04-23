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Новости Война
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Военные РФ взяли в плен сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, - представитель Великобритании Браун

обсє

Российские оккупанты на востоке Украины угрожают персоналу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а российские военные взяли в плен сотрудников СММ.

Об этом на вчерашнем заседании заявила заместитель главы делегации Великобритании в ОБСЕ Дейрдре Браун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы получили тревожные сообщения о том, что доверенные лица России на Донбассе угрожают персоналу Миссии, технике и помещениям, а также о том, что российские войска взяли в плен сотрудников СММ. Мы решительно осуждаем эти угрозы Миссии и ее преданному персоналу. Мы призываем освободить сотрудников СММ, а также всех задержанных Россией украинцев", - сказала Браун.

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Она отметила постоянное распространение кремлем лжи и дезинформации о ситуации в Украине и неотвратимости наказания за преступные деяния России.

"Давайте проясним: мир видит ложь Кремля. Настоящий масштаб действий России в Мариуполе и на остальной территории Украины еще не раскрыт, но не следует сомневаться, что наказание за эти и будущие нарушения обязательств России по международным законам, которые они свободно подписали, наступит", - сказала Браун.

Замглавы делегации Великобритании в ОБСЕ подчеркнула, что Британия продолжит помогать Украине, уже увеличив военную поддержку летальным и нелетальным оружием до 450 млн фунтов стерлингов.

"Украина борется за право своих граждан жить мирно на своей территории. Великобритания поддерживает Украину и всегда будет защищать право Украинского народа выбирать свою судьбу", – сказала Браун.

Автор: 

армия РФ (19318) Великобритания (4976) наблюдатель (844) ОБСЕ (4879) плен (2614) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+19
молодці шо взяли в полон..ще б трохи покатували ОБСЄ ..було б чудово бо вони з 2014 року нічого не бачать нічого не чують
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23.04.2022 10:11
+14
Европа глубочайшую озабоченность уже выразила или газ нужнее?
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23.04.2022 09:55
+13
беда, 8 лет не видели росийских военных на Донбассе и тут на тебе
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23.04.2022 10:46
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Европа глубочайшую озабоченность уже выразила или газ нужнее?
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23.04.2022 09:55 Ответить
молодці шо взяли в полон..ще б трохи покатували ОБСЄ ..було б чудово бо вони з 2014 року нічого не бачать нічого не чують
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23.04.2022 10:11 Ответить
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23.04.2022 10:24 Ответить
Вони все бачать, все чують і все відображають у своїх звітах. Але, якщо вони просять орків представитись, або показати документи, а їх посилають на три веселих букви, вони нічого вдіяти не можуть, такий у них мандат.
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23.04.2022 12:16 Ответить
це ті самі співробітники, які з рашистами в Донецьку бухали весь цей час? чи нормальні?
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23.04.2022 10:18 Ответить
Напевно, друга чи надцята ротація. Стільки часу пиячити не витримає ні один європеєць.
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23.04.2022 10:44 Ответить
Нужно выразить озабоченность
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23.04.2022 10:20 Ответить
Нечуване знущання над сліпоглухонімими спостерігачами з АБиСиЄ!!! Це справжній абиєсоцид!!!
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23.04.2022 10:20 Ответить
Сподіваюсь це німці?
Тоді хай їх хоч повісять!
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23.04.2022 10:28 Ответить
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23.04.2022 10:45 Ответить
щоб не українці...
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23.04.2022 10:50 Ответить
взяли в полон наводчиків ОБСЄ,котрі подавали неправильні координати
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23.04.2022 10:39 Ответить
беда, 8 лет не видели росийских военных на Донбассе и тут на тебе
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23.04.2022 10:46 Ответить
Мы очень обеспокоены жестокой расправой над представителями ОБСЕ и готовы применить зубодробительные санкции по отношению к российским заклёпкам
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23.04.2022 10:54 Ответить
"найрішучишім чином засуджуємо"...🤣🤣🤣🤣
Я такого ще не чув...
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23.04.2022 10:58 Ответить
А сотрудники ОБСЕ это заметили?
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23.04.2022 11:12 Ответить
Так ОБСЕ вроде вывела своих сотрудников из Украины и об этом объявила месяц назад
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23.04.2022 11:13 Ответить
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объявила об эвакуации последней группы специальной мониторинговой миссии (СММ) с территории Украины из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности. Миссия работала в стране с 2014 года, в ее задачи входило беспристрастно наблюдать за ситуацией и способствовать примирению сторон конфликта. Но генсек ОБСЕ Хельга Шмидт приняла решение: Украину временно покидают сотрудники всех международных миссий организации. К настоящему моменту из членов СММ ОБСЕ там оставались только глава Яшар Халит Чевик и команда высшего руководства.. Они отказывались уезжать до тех пор, пока не эвакуируются все сотрудники.
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23.04.2022 11:15 Ответить
https://www.vesti.ru/article/2685925
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23.04.2022 11:18 Ответить
представители ОБСЕ не видят русских военных

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23.04.2022 12:44 Ответить
 
 