Военные РФ взяли в плен сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, - представитель Великобритании Браун

Российские оккупанты на востоке Украины угрожают персоналу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а российские военные взяли в плен сотрудников СММ.

Об этом на вчерашнем заседании заявила заместитель главы делегации Великобритании в ОБСЕ Дейрдре Браун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы получили тревожные сообщения о том, что доверенные лица России на Донбассе угрожают персоналу Миссии, технике и помещениям, а также о том, что российские войска взяли в плен сотрудников СММ. Мы решительно осуждаем эти угрозы Миссии и ее преданному персоналу. Мы призываем освободить сотрудников СММ, а также всех задержанных Россией украинцев", - сказала Браун.

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Она отметила постоянное распространение кремлем лжи и дезинформации о ситуации в Украине и неотвратимости наказания за преступные деяния России.

"Давайте проясним: мир видит ложь Кремля. Настоящий масштаб действий России в Мариуполе и на остальной территории Украины еще не раскрыт, но не следует сомневаться, что наказание за эти и будущие нарушения обязательств России по международным законам, которые они свободно подписали, наступит", - сказала Браун.

Замглавы делегации Великобритании в ОБСЕ подчеркнула, что Британия продолжит помогать Украине, уже увеличив военную поддержку летальным и нелетальным оружием до 450 млн фунтов стерлингов.

"Украина борется за право своих граждан жить мирно на своей территории. Великобритания поддерживает Украину и всегда будет защищать право Украинского народа выбирать свою судьбу", – сказала Браун.