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Зафиксировано по меньшей мере 162 атаки на медучреждения в Украине с момента вторжения РФ, - ВОЗ

маріуполь,лікарня

Всемирная организация здравоохранения заявляет о минимум 162 атаках на медицинские учреждения в Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на новый отчет ВОЗ о ситуации в Украине.

Заметим, что этот анализ включает период с 24 февраля по 20 апреля.

"Нападения на медицинские учреждения (в том числе на медицинские учреждения, транспорт, персонал, пациентов, предметы поставки и склады) продолжаются: с 23 февраля по 20 апреля 2022 года зарегистрировано 162 нападения, в результате которых 52 человека получили ранения и 73 человека погибли" , – говорится в публикации.

Также ВОЗ обратили внимание, что такие атаки лишают граждан срочно необходимой помощи, а также "подвергают опасности поставщиков медицинских услуг и подрывают системы здравоохранения".

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больница (1440) ВОЗ (777) медицина (2524)


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І хто ж, за словами ублюдочно-корумпрваної ВООЗ, здійснює ці "атаки"?
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23.04.2022 10:07 Ответить
Мабуть, сліпоглухоніме ВООЗ має на увазі "високоенергетичні об'єкти, які проникли на територію постачальників меличних послуг та заглибились всередину пацієнтів і медперсоналу". Але це неточно. Треба скликати засідання, висловити стурбованість, і висрати імпотентну резолюцію із закликом про примирення до "сторін конфлікту"
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23.04.2022 10:16 Ответить
 
 