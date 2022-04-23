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Новости Война
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Ситуация в регионах: активные бои в Барвенково и Попасной, ракетные обстрелы Николаева и артобстрелы Зеленодольска, - отчеты ОВА

попасна

В ночь на 23 апреля оккупанты обстреливали Донецкую область по всей линии разграничения, на Харьковщине и Луганщине продолжались активные бои.

Об этом говорится в отчетах председателей ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Сумской и Черниговской.

На Днепропетровщине одна ночная тревога. Артиллерийские обстрелы окрестностей Зеленодольска. Ни людей, ни дома не задело. На утро – спокойно.

Харьков: ночью - тревоги, продолжались артиллерийские обстрелы жилых районов с восточной стороны. Интенсивные обстрелы этих районов были и днем, по Харькову за сутки – 7 раненых, 2 погибли.

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По области – активные бои в Изюмском направлении, в частности Барвенково.

Луганщина: обстрел жилой инфраструктуры всех городов. Горячее всего было в Попасной. Кроме того, что в городе несколько недель продолжаются уличные бои, русская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома. Только вчера местные жители выдержали пять артиллерийских атак врага. Погибли 3 гражданских и 1 военный. 1 женщина ранена.

Донетчина: ночью – обстрелы по всей линии разграничения.

На утро сообщают об обстреле Нью-Йорка (повреждены 5 жилых домов, обесточены НЙ и поселок Южный) и активизация противника вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Мариуполь: блокада продолжается Украинские военные держатся. Сегодня будет очередная попытка эвакуации населения из Мариуполя в Запорожье.

В Херсонской области оккупанты продолжают обстрел населенных пунктов области и запускать ракеты с территории оккупированных сел в сторону Николаева и Днепропетровщины.

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Ситуация в области – на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская: ночью раздавались взрывы. По предварительной информации – "прилет" ракеты, в результате которого пострадавших нет. Выбиты окна в домах, повреждены линии электропередачи.

Ситуация на территории области контролируется.

ОГА (2392)


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Топ комментарии
+5
Це свідчить про рівень редакторів Цензору. Для них однаково, що напрямок на Барвінкове, що саме Барвінкове.
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23.04.2022 10:23
+3
Це свідчить про рівень редакторів Цензору. Для них однаково, що напрямок на Барвінкове, що саме Барвінкове.
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23.04.2022 10:25
+2
Барвінкове і напрямок на Барвінкове - не те саме.
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23.04.2022 10:59
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"активні бої в Ізюмському напрямку, зокрема Барвінковому" - вже поруч з Дніпром?!
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23.04.2022 10:16 Ответить
Этож обл администрации там инфа от балды написана - у них помню и бои в Очеретино были хотя это рядом с Покровском. Их отчеты отдельный вид искусства. В Барвенково был вчера авиаудар
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23.04.2022 10:23 Ответить
Я теж знайшов тільки про авіаудар.
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23.04.2022 10:38 Ответить
Це свідчить про рівень редакторів Цензору. Для них однаково, що напрямок на Барвінкове, що саме Барвінкове.
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23.04.2022 10:23 Ответить
Це свідчить про рівень редакторів Цензору. Для них однаково, що напрямок на Барвінкове, що саме Барвінкове.
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23.04.2022 10:25 Ответить
Щоб двічі не додавати комент, очищайте кеш. У Windows це клавіша F5 або 'Ctrl+R'
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23.04.2022 10:58 Ответить
Вже Барвінкове, ось і "ворог не має успіху".
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23.04.2022 10:31 Ответить
Барвінкове і напрямок на Барвінкове - не те саме.
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23.04.2022 10:59 Ответить
Ситуація погана..Барвінкове-Попасна. і з півдня теж наступ рашистів..тоді оточення..Надіюсь Штаб ВСУ знає що робить
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23.04.2022 10:34 Ответить
а з півдня Зеленодольськ..а там Нікополь і далі рашисти на Кривий Ріг
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23.04.2022 10:47 Ответить
А що Зеленодольськ? Хєр їм, а не Кривий Ріг!
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23.04.2022 11:16 Ответить
Вже Барвінкове, "ворог не має успіху". Мрак.
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23.04.2022 10:36 Ответить
Так удар на Барвенково (недалеко от изюма) и так планировался-чего все удивляются и наводят панику?
Это все славянское направление
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23.04.2022 10:51 Ответить
Ну как вже. Пару тижнів як все. Да все не все.
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23.04.2022 16:54 Ответить
 
 