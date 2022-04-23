Общие потери РФ с начала войны - около 21,6 тыс. человек, 177 самолетов, 154 вертолета, 854 танка и 2 205 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 апреля потери личного состава противника составляют около 21,6 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 21600 человек ликвидировано,

танков - 854 ед.,

боевых бронированных машин - 2205 ед.,

артиллерийских систем - 403 ед.,

РСЗО - 143 ед.,

средств ПВО - 69 ед.,

самолетов - 177 ед.,

вертолетов - 154 ед.,

автомобильной техники - 1543 ед.,

кораблей /катеров - 8 ед.,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 182,

специальной техники - 27,

пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.

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"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.