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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны - около 21,6 тыс. человек, 177 самолетов, 154 вертолета, 854 танка и 2 205 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 апреля потери личного состава противника составляют около 21,6 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 21600 человек ликвидировано,

танков - 854 ед.,

боевых бронированных машин - 2205 ед.,

артиллерийских систем - 403 ед.,

РСЗО - 143 ед.,

средств ПВО - 69 ед.,

самолетов - 177 ед.,

вертолетов - 154 ед.,

автомобильной техники - 1543 ед.,

кораблей /катеров - 8 ед.,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 182,

специальной техники - 27,

пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На крейсере "Москва" погиб один член экипажа, 27 пропали без вести, - Минобороны РФ

Общие потери РФ с начала войны - около 21,6 тыс. человек, 177 самолетов, 154 вертолета, 854 танка и 2 205 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

армия РФ (19318) Генштаб ВС (6310) техника (1736) потери (4391)


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Топ комментарии
+11
А кацапам пох. Хоть 100тыс.трупов. Не территория, а огромная мясоферма.
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23.04.2022 10:26
+11
Один аналитик правильно сказал, что за последние 1.5 года от ковида на росии почти миллион человек умерло и всем было там абсолютно пофиг... так вы думаете, что там есть дело до каких-то 20 тыс. погибших? В кацапстане человеческая жизнь вообще не имеет никакой ценности....
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23.04.2022 10:48
+9
Уничтожение ВСУ командного пункта русофашистов возле Херсона подтверждается. Зажмурено около 40 офицеров, станция РЭБ и около 10 единиц бронетехники.

* https://t.me/Sharpreview/13192 Олег Шарп
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23.04.2022 10:47
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400 орков за день. Интенсивность как в первые дни нападения.
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23.04.2022 10:26 Ответить
В перші дні було по тисячі приблизно.
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23.04.2022 10:32 Ответить
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23.04.2022 10:53 Ответить
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23.04.2022 11:39 Ответить
Если добавить раненых, то получается 1,5-2 БТГр в день. Их сейчас всего 95, включая резервные в кацапстане
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23.04.2022 11:36 Ответить
А кацапам пох. Хоть 100тыс.трупов. Не территория, а огромная мясоферма.
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23.04.2022 10:26 Ответить
Один аналитик правильно сказал, что за последние 1.5 года от ковида на росии почти миллион человек умерло и всем было там абсолютно пофиг... так вы думаете, что там есть дело до каких-то 20 тыс. погибших? В кацапстане человеческая жизнь вообще не имеет никакой ценности....
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23.04.2022 10:48 Ответить
Через місяць залишки орків пошкандибають пішки через Кримський міст на "историческую родину" під обстрілом нашої артилерії.
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23.04.2022 12:04 Ответить
Е-е-еее... Я здичавіло вибачаюся, через що-що вони там пошкандибають через місяць?
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24.04.2022 05:06 Ответить
Якось так:
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24.04.2022 09:55 Ответить
Да но техника не бесконечная, да и контингент который ей управляет становиться все хуже и хуже.
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23.04.2022 12:07 Ответить
Маю надію що "Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 Джерело: , в рази збільшаться!
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23.04.2022 10:42 Ответить
Уничтожение ВСУ командного пункта русофашистов возле Херсона подтверждается. Зажмурено около 40 офицеров, станция РЭБ и около 10 единиц бронетехники.

* https://t.me/Sharpreview/13192 Олег Шарп
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23.04.2022 10:47 Ответить
Ну вы и дебилы!
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23.04.2022 12:36 Ответить
накати за своих свиноцабак...
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23.04.2022 12:59 Ответить
> Хрю-гав! <
...
Що? Ні ******* не зрозуміти... Говори якоюсь людською мовою!
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24.04.2022 05:01 Ответить
Пляшка дупу намуляла? Біда бідезна, геть чисто! Дістань собі звідтам пляшку, дозволяю. І встав туди швабру.
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24.04.2022 09:29 Ответить
Говорят, там два генерала ноги преставили, третьего очень тяжело ранили.
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23.04.2022 18:24 Ответить
Тобто є версія, що двоє генералів ноги преставили, а третьому нема чого преставляти... )))0)0))
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24.04.2022 04:57 Ответить
дуже рекомендую всім відео від Віталія Портникова https://youtu.be/ZUVAD91PGd0 https://youtu.be/ZUVAD91PGd0

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23.04.2022 10:59 Ответить
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23.04.2022 11:26 Ответить
 
 