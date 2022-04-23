Из-за интенсивных обстрелов россиян в Запорожской области большое количество абонентов остаются без электро- и газоснабжения

На сегодняшний день, 23 апреля, из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения находится 21 975 абонентов в 75 населенных пунктах Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"В течение минувших суток в результате обстрелов обесточено 1 245 абонентов Ореховских электросетей. Вместе с тем, за прошедшие сутки было возобновлено энергоснабжение 899 семей в 3 населенных пунктах на территории обслуживания Васильевского районного отделения. Через активные боевые действия проводить аварийно-восстановительные работы по населению возможности. Без газоснабжения в целом по области на сегодняшний день находится 65 569 абонентов в 82 населенных пунктах области. Остаются отключенными от газоснабжения 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждения магистрального газопровода на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также, в Запорожской ОВА отмечают, что вчера из-за повреждений в результате обстрела распределительного газопровода высокого давления в с. Новоданиловка Пологовского района без газоснабжения осталось 186 абонентов.

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По имеющейся информации ЗОВА сегодня отсутствует водоснабжение в городе Гуляйполе и прилегающих сельских населенных пунктах Пологовского района, пгт Степногорск и прилегающих сельских населенных пунктах Васильевского района. Кроме того, из-за проблем с обеспечением электроэнергией артезианских скважин без водоснабжения часть г. Пологи Пологовского района.

В целом по области на сегодняшний день полностью разрушено или частично повреждено 538 домовладений.