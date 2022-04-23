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Новости Война
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ВСУ осуществили успешное контрнаступление и выбили оккупантов из нескольких населенных пунктов в Харьковской области, - Синегубов

харківщина,злочини,вільхівка,воєнні

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области. За сутки оккупанты нанесли 56 ударов, как следствие - 19 раненых, 2 человека погибли.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в области Изюмское направление остается стратегической точкой. Украинские защитники продолжают удерживать оборонные рубежи.

"У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня - длительные ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях!" – отмечает Синегубов.

Он также предупреждает, что впереди - Пасхальное воскресенье, а у оккупантов нет религиозных праздников, каких-либо принципов и морали.

"На сегодняшний день меняется время комендантского часа - с 19.00 до 5.00 часов утра. Мы встречались с представителями церквей, совместно решили, что ночных богослужений не будет! Мы не можем допустить скопления людей, безопасность - прежде всего", - резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки харьковские спасатели 23 раза выезжали на пожары, вызванные вражескими обстрелами, - ГСЧС

армия РФ (19318) Харьков (7503) Харьковщина (5577) боевые действия (4095) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+17
КаZZапов отбросили дальше на север от Харькова !!!
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23.04.2022 10:53
+14
Ну чого ж, у кацапів є релігійні св'ята. Оскільки їхня релігія - православний сатанізму, то найбільше їхнє св'ято пабєдабєсіє 9 мая.
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23.04.2022 10:53
+12
Звільнено
Дергачі звільнені на початку березня
Слатино наприкінці (На жаль, не фіксувались точні дати)
Пруднянка 11.04 інформація з місцевих чатів, що у орків крайній блокпост у Цупівкі і той постільйно обстрілюється нашими збройними силами.
https://deepstatemap.live/#11/50.1918/36.1581
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23.04.2022 11:07
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КаZZапов отбросили дальше на север от Харькова !!!
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23.04.2022 10:53 Ответить
Но лучше бы наступали на юг в направлении Изюма и Купянска ,чтобы оттягивать силы рашистов с донецкого направления ,а то пушут что бои там идут уже в Барвинково
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23.04.2022 10:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sllVqA9ZvFc&ab_channel=Espreso.TV Допит полоненого російського командира взводу затриманого на Ізюмському напрямку
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23.04.2022 11:14 Ответить
Вакансии в Генштабе ещё есть? Если остались, вас там ждут.
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23.04.2022 11:52 Ответить
на белгород!
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23.04.2022 14:01 Ответить
це з західної сторони від Харкова а зі східної..і південної бої
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23.04.2022 10:53 Ответить
Дергачі, Слатіно, та інші - чисто на підень.
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23.04.2022 15:33 Ответить
Ну чого ж, у кацапів є релігійні св'ята. Оскільки їхня релігія - православний сатанізму, то найбільше їхнє св'ято пабєдабєсіє 9 мая.
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23.04.2022 10:53 Ответить
Канцлер Німеччини Шольц каже, що не хоче посилати в Україну важке озброєння через реальну загрозу ядерної війни. Він порівнює свою ситуацію з ситуацією своїх попередників, яким доводилося спостерігати, як кремлівські танки руйнують демократію у Східній Європі.
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23.04.2022 10:54 Ответить
"Шольц присоединился к СДПГ в 1975 году, будучи учеником старшей школы, где он стал участником https://ru.wikipedia.org/wiki/Jusos Jusos (сокращение от «Молодые социалисты»), молодёжной организации СДПГ. С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, с 1987 года по 1989 год также был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 вице-президентом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8 Международного союза социалистической молодежи . Во время работы в Jusos он поддерживал Freudenberger Kreis (крыло Stamokap университетских групп Jusos), а также журнал SPW и в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса» и социально-либеральную коалицию, которая ставит «голое сохранение власти выше любых форм предметных споров». (С)
Не виключено, що його ще у молодості завербували або "Штазі", або КДБ, можливо, навіть, за його ж ініціативою.
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23.04.2022 11:29 Ответить
Почему от Чугуева в направлении Купянска и Изюма не наступают ,чтобы враг оттягивал силы с донецкого направления ,а то пишeт,что бои идут уже в Барвинково
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23.04.2022 10:54 Ответить
Большое спасибо, без Вас не разобрались
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23.04.2022 11:08 Ответить
Надеюсь таки подрежут изюмскую орду орков.
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23.04.2022 10:55 Ответить
В Буче уже окружали выродков, но потом пришел приказ с ОП и всем дали уйти в Беларусь.
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23.04.2022 11:21 Ответить
Стамбульские договорённости
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23.04.2022 11:27 Ответить
Надеюсь подрежут изюмскую орду орков.
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23.04.2022 10:56 Ответить
Эти сёла в противоположной стороне от Изюма
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23.04.2022 11:11 Ответить
Цензор, в вас щось зовсім не те із повідомленнями. Можливо, ви в курсі. Але...
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23.04.2022 10:59 Ответить
Что за бред?
Безпеки, Слатино, Прудянку уже освобождали...
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23.04.2022 11:01 Ответить
Да, было на карте это освождено ещё недели две назад
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23.04.2022 11:22 Ответить
Звільнено
Дергачі звільнені на початку березня
Слатино наприкінці (На жаль, не фіксувались точні дати)
Пруднянка 11.04 інформація з місцевих чатів, що у орків крайній блокпост у Цупівкі і той постільйно обстрілюється нашими збройними силами.
https://deepstatemap.live/#11/50.1918/36.1581
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23.04.2022 11:07 Ответить
Что за бред?
Безруки, Слатино, Прудянку уже освобождали...
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23.04.2022 11:07 Ответить
Видно орки контратаковали и снова их заняли ,а теперь наши их опять оттуда выбили
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23.04.2022 11:25 Ответить
Вполне возможно орки контратаковали и по новой заняли эти сёла ,в потом наши снова их оттуда выбили
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23.04.2022 11:15 Ответить
Раптовий і потужний удар на півдні України дуже і дуже потрібний ! Кляті московити проведуть фейковий референдум і відразу попросяться увійти до скалу московії. Тоді буде важче їх бити, бо будуть волати. як несамовиті, що Україна посягає на їх "територіальну цілісність" ... Щоб ці кляті орки повиздихали всі ! Чому, Боже, ти не караєш цих вбивць ???
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23.04.2022 11:15 Ответить
До сраки ті "референдуми", вони, від початку, юридично нікчемні, їх НІХТО не визнає.
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23.04.2022 12:09 Ответить
2 месяца обстреливают Харьков, второй город Украины. Почему не ставят хоть одну систему котрбатарей и не уничтожают сразу же артилерию врага? Есть также и беспилотники.
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23.04.2022 11:18 Ответить
Скільки ти там "контрбатарей" придбав із великим будівничим доріг за останні три роки ? Ось з цих що надбав - бери і лупи по кацапах !
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23.04.2022 13:43 Ответить
Найбільш тривожно на півдні, там, де орки все нищать, те їм не потрібне, а Херсонщина та південь Запорізької області - це їм потрібно. Там би вдарити ще до їх "референдума", бо відразу після цього орки визнають ці землі своєю територією. Невже, Боже, ти не бачиш злодіянь московитів, чому не покараєш цю наволоч ?
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23.04.2022 11:23 Ответить
https://deepstatemap.live/#10/50.2683/36.5611 https://deepstatemap.live/#10/50.2683/36.5611


дивимось на цій мапі коли звільнили ці селища... щось десь нам брешуть
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23.04.2022 11:27 Ответить
Так эти посёлки освобождены 2 недели назад, о чём он говорит вообще??
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23.04.2022 11:28 Ответить
Кацапи здохніть.
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23.04.2022 11:50 Ответить
кацапы разгоняют весть о захвате под Балаклеей "крупнейшего склада боеприпасов для ВСУ" - 65 ракетно-артиллерийского арсенала
вопрос к залу: почему ВСУ не взорвали крупнейший в Европе склад?
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23.04.2022 12:08 Ответить
Його ще у 2017 знищили, деверсія. Якщо і захватили - то капоніри, сховища та забрю. він пустий
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23.04.2022 15:46 Ответить
Отличный подарок к Пасхе!
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23.04.2022 12:08 Ответить
кацапы разгоняют весть о захвате в Балаклее 65 ракетно-артиллерийского арсенала, крупнейшего в Европе склада боеприпасов
вопрос к залу: почему ВСУ не взорвали склад?
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23.04.2022 12:11 Ответить
Бо його кацапи давним давно без тебе підірвали я не винний що тобі з германії цього не видно було
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23.04.2022 13:45 Ответить
На друґіх участках фронта сущєствєнних ізмєнєній нє проізошло... Довбаний совок.
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23.04.2022 12:11 Ответить
Тим часом в мордорі
Прокремлевское СМИ «Реадовка» опубликовало - а затем быстро удалило - сообщение, согласно число погибших в 13 414 человек, а еще 7 000 «пропали без вести». Согласно тому же отчету, 116 моряков «Москвы» были признаны погибшими, более 100 до сих пор пропали без вести. Отчет был быстро удален, но кто-то сохранил его для всеобщего обозрения Примечательно: общая цифра очень близка к 20 000 человек, как недавно заявили украинские власти.
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23.04.2022 12:28 Ответить
Ці три населені пункти було звільнено кілька тижнів тому. Слатино, Прудянка, Безруки. Про що мова?
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23.04.2022 13:58 Ответить
видимо им план спустили, рисовать по перемоге каждую неделю. На этой неделе вписать в отчет было нечего, вот и "освободили" Слатино еще раз))
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23.04.2022 14:21 Ответить
у харьковского наместника от Зели одни и те же населенные пункты освобождаются по 5 раз. Видимо им из ОПы спускают план, по перемоге каждую неделю выдавать. Слатино и все что ниже до Харькова на всех картах было освобождено чуть ли не месяц назад
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23.04.2022 14:19 Ответить
Нужно постоянно наращивать войска и присылать их на подмогу и наступать!
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23.04.2022 14:30 Ответить
 
 