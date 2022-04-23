ВСУ осуществили успешное контрнаступление и выбили оккупантов из нескольких населенных пунктов в Харьковской области, - Синегубов

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области. За сутки оккупанты нанесли 56 ударов, как следствие - 19 раненых, 2 человека погибли.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в области Изюмское направление остается стратегической точкой. Украинские защитники продолжают удерживать оборонные рубежи.

"У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня - длительные ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях!" – отмечает Синегубов.

Он также предупреждает, что впереди - Пасхальное воскресенье, а у оккупантов нет религиозных праздников, каких-либо принципов и морали.

"На сегодняшний день меняется время комендантского часа - с 19.00 до 5.00 часов утра. Мы встречались с представителями церквей, совместно решили, что ночных богослужений не будет! Мы не можем допустить скопления людей, безопасность - прежде всего", - резюмирует он.

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