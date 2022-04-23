ВСУ осуществили успешное контрнаступление и выбили оккупантов из нескольких населенных пунктов в Харьковской области, - Синегубов
Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области. За сутки оккупанты нанесли 56 ударов, как следствие - 19 раненых, 2 человека погибли.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в области Изюмское направление остается стратегической точкой. Украинские защитники продолжают удерживать оборонные рубежи.
"У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня - длительные ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях!" – отмечает Синегубов.
Он также предупреждает, что впереди - Пасхальное воскресенье, а у оккупантов нет религиозных праздников, каких-либо принципов и морали.
"На сегодняшний день меняется время комендантского часа - с 19.00 до 5.00 часов утра. Мы встречались с представителями церквей, совместно решили, что ночных богослужений не будет! Мы не можем допустить скопления людей, безопасность - прежде всего", - резюмирует он.
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Не виключено, що його ще у молодості завербували або "Штазі", або КДБ, можливо, навіть, за його ж ініціативою.
Безпеки, Слатино, Прудянку уже освобождали...
Дергачі звільнені на початку березня
Слатино наприкінці (На жаль, не фіксувались точні дати)
Пруднянка 11.04 інформація з місцевих чатів, що у орків крайній блокпост у Цупівкі і той постільйно обстрілюється нашими збройними силами.
https://deepstatemap.live/#11/50.1918/36.1581
Безруки, Слатино, Прудянку уже освобождали...
дивимось на цій мапі коли звільнили ці селища... щось десь нам брешуть
вопрос к залу: почему ВСУ не взорвали крупнейший в Европе склад?
вопрос к залу: почему ВСУ не взорвали склад?
Прокремлевское СМИ «Реадовка» опубликовало - а затем быстро удалило - сообщение, согласно число погибших в 13 414 человек, а еще 7 000 «пропали без вести». Согласно тому же отчету, 116 моряков «Москвы» были признаны погибшими, более 100 до сих пор пропали без вести. Отчет был быстро удален, но кто-то сохранил его для всеобщего обозрения Примечательно: общая цифра очень близка к 20 000 человек, как недавно заявили украинские власти.