По меньшей мере 155 жителей Сумщины находятся в плену у российских оккупантов, - Живицкий

В плену российских оккупантов находятся не менее 155 жителей Сумщины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"На данный момент в плену России остаются, по меньшей мере, 155 жителей Сумщины. Часть из них захватили на территории области, есть и те, кто был взят в плен за ее пределами. Работа по освобождению каждого нашего гражданина ведется с первых дней войны!" – отметил он.

Глава области обратился с призывом к тем, кто владеет информацией о похищении людей оккупантами, сообщать об этом правоохранительным органам.

"Я прошу каждого из вас – обращайтесь к нашим правоохранителям", – добавил Живицкий.

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