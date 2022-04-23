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Новости Помощь Украине Война
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Резников объяснил, как Украине удалось получить современное оружие: "Люди в Европе поверили в победу Украины"

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что изменить парадигму поведения международных партнеров по оказанию помощи Украине оружием в войне с РФ удалось благодаря совместному давлению власти и общества.

Об этом Резников рассказал в эфире национального телемарафона 23 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В середине марта начали убеждать наших партнеров, что не нужно рассчитывать на советское снаряжение, советское оружие и боеприпасы, которыми мы будем вести войну с российскими захватчиками, а нужно перенастраивать философию ведения войны…"

На уровне президента, премьер-министра, руководителя Офиса Президента, министра иностранных дел и народных депутатов… начали давить на каждом уровне. И этот перелом произошел, философия изменилась", – рассказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина немедленно нуждается в современном оружии, чтобы защититься от зверств армии РФ, - постпред США при ОБСЕ Карпентер

Резников в очередной раз отметил: международные партнеры не верили, что Украина сможет победить, некоторые считали, что наше государство "упадет за 72 часа", о чем мечтал Генштаб Кремля.

В то же время в процессе героического сопротивления украинской армии и народа "люди в Европе поверили (в победу Украины. – Ред.) и начали давить на своих политиков", и партнеры начали давать нашей стране оружие. Это - главная реальная причина смены этой парадигмы, считает министр.

При этом, по словам Резникова, такое давление и обращения должны продолжаться, потому что может наступить усталость от войны, а этого нельзя допустить, ведь враг продолжает наступление.

На вопрос журналиста, есть ли у министра паска к празднику Пасхи, министр ответил, что его "пасочки" поступают регулярно и они должны очень помочь украинским Вооруженным силам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПТРК Milan и гаубицы M109: Бельгия решила передать Украине новую партию оружия

"Начинал я  с "подарков Санта Клауса", потому что первые разговоры "Дайте нам "стингеры" (переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля - ​​воздух" Stinger. – Ред.) я вел в Соединенных Штатах еще в ноябре. Нам отказывали, говорили, что это невозможно, но, как вы знаете, в январе первые "стингеры" мы уже получили.

Также нам говорили, что невозможно получить артиллерию 155-го калибра, а теперь мы ее уже получаем.... Поэтому новые "пасочки" мы везем ежедневно через границу спецконвоями, и завтра будут новые "пасочки" для ВСУ, которые они очень удачно используют против врага", -  констатировал он.

Минобороны (9354) оружие (10220) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+26
Повірили, що ми не москалі і здатні тримати удар.
Досить ліпити з українців тюхтіїв і нікчем. Якихось боязких землеробів і скотарів. В нас давні військові традиції.
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23.04.2022 11:17
+25
То. шо сьогодні робить ВСУ, це безперечно подвиг.
Але також не слід забувати і інше, що в 9/10 випадків подвиг це наслідок попередніх недоробок, зради, корупціі та й звичайноі дурості.
Неприемно казати таке, але що е, то е.
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23.04.2022 11:26
+18
Не "дехто вважав, що наша держава "впаде за 72 години", а зелене шапіто все робило, щоб саме це й сталось! І лише незгода з цим і героїзм більшості українціів завадило "заглянути в мирні очі *****"!!!
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23.04.2022 11:21
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Правила форума Совет форумчан
И только немецкие социалисты всё ссутся.
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23.04.2022 11:11 Ответить
Фашисты и большевики близнецы-братья
Крепите над миром красные объятья.
(Маяковский)
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23.04.2022 11:22 Ответить
У нас не фашисты. У наших социалистов - вырожденная, импотентная стадия антифашизма.
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23.04.2022 14:25 Ответить
А ми думали, що в дороги повірили...
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23.04.2022 11:11 Ответить
що ти мелешь? якому тиску? ти на шольца багато натиснув? що витиснув-купку гімна?
Тільки славетні ЗСУ довели свою силу- це і помогло..
ти прям пресс давільний .. на мадярів дави- видавишь прищика
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23.04.2022 11:15 Ответить
Дядя, тримай писок закритим.
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23.04.2022 11:22 Ответить
Повірили, що ми не москалі і здатні тримати удар.
Досить ліпити з українців тюхтіїв і нікчем. Якихось боязких землеробів і скотарів. В нас давні військові традиції.
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23.04.2022 11:17 Ответить
То. шо сьогодні робить ВСУ, це безперечно подвиг.
Але також не слід забувати і інше, що в 9/10 випадків подвиг це наслідок попередніх недоробок, зради, корупціі та й звичайноі дурості.
Неприемно казати таке, але що е, то е.
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23.04.2022 11:26 Ответить
100 %
тепер хтось мусить платити кров'ю за дитячі помилки людей у краватках, що поховались по кабінетах за спинами охоронців.
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23.04.2022 11:33 Ответить
Саме так казав Бабченко. "Украинцы проявляют массовый героизм. И это плохо. Вы слышали, чтобы американцы проявляли массовый героизм в Афгане? Нет, потому что система настолько отработана, чтобы солдат мог выполнять поставленные задачи, не геройствуя.
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23.04.2022 16:00 Ответить
Роками москвини запевняли світ, що "русский народ - пабедитель", а українці зрадники і здатні лише копати окопи та патрони "русскім" вітязям підносити.
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23.04.2022 11:27 Ответить
Наші комедіанти теж не відставали.
Робили українцям образ злодійкуватих та брехливих нікчем.
Росікомовний значить гарадской і культурний, а україномовний - тупе село.
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23.04.2022 11:34 Ответить
І в кіно також, цікаве відео з цього приводу: https://www.youtube.com/watch?v=evkr6wG3BY0
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23.04.2022 14:09 Ответить
Чому Рєзніков не згадує що перші Джавеліни Україна отримала після того як Порох побував на Мальдівах? З ким там зустрічався - секрет.
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23.04.2022 11:18 Ответить
в покер выиграл у Блинкена
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23.04.2022 11:32 Ответить
а з Маском він, певно, у шахи зіграв

Компанії SpaceX Ілона Маска https://www.c4isrnet.com/air/2022/04/20/spacex-shut-down-a-russian-electromagnetic-warfare-attack-in-ukraine-last-month-and-the-pentagon-is-taking-notes/ вдалося запобігти спробі Росії блокувати роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink засобами радіоелектронної боротьби . Пентагон взяв це "на олівець"
Минулого місяця SpaceX придушив спробу Росії заблокувати супутниковий широкосмуговий інтернет Starlink, який запрацював в Україні. Зараз важливість цієї події оцінили у Пентагоні. За словами одного з його експертів, стримування Росії від спроб вести електромагнітну війну показала, наскільки важливо швидко реагувати на такі атаки та негайно їх відбивати.
Директор з питань радіоелектронної боротьби в Офісі міністра оборони США Дейв Тремпер зазначив: " На наступний день після того, як ЗМІ повідомили про спроби Росії завдати шкоди передачі супутникового сигналу, Starlink змінив рядок коду і виправив її. І раптово Російська атака перестала бути ефективною. З точки зору радіоелектронної боротьби це фантастика"
Він також зазначив, що Пентагон очікував від Росії "набагато сильнішої" електромагнітного удару. Разом з тим він звернув увагу на те, що провал нинішньої спроби РФ придушити зв'язок в Україні "не означає, що всі зусилля Росії зазнали невдачі".
Пентагон вважає, що " електромагнітна" боротьба буде набагато частіше вестися в умовах ******** воєн, особливо на початку конфліктів. Там вважають, що держава повинна мислити більш інноваційно при розробці нового обладнання, а також створювати нові системи, які забезпечать більшу швидкість і стійкість. https://texty.org.ua/fragments/106461/spacex-zupynyla-rosijsku-elektromahnitnu-bojovu-ataku-proty-********/
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23.04.2022 11:55 Ответить
Еслиб вместо озабоченостей 8 лет назад дали оружие, може не было б никакой войны
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23.04.2022 11:19 Ответить
"Морально-психологічний стан чудовий, озброєння достатньо. ", - сказав міністр Резніков.

25 січня 2022 року

https://www.bbc.com/ukrainian/news-60124258 "Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і синці наб'є. Купіть йому йоду, не більше того", - зазначив Олексій Резніков журналістам.
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23.04.2022 12:37 Ответить
Влада і суспільство тут взагалі не при справах. Єдина причина- це ЗСУ
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23.04.2022 11:21 Ответить
Не "дехто вважав, що наша держава "впаде за 72 години", а зелене шапіто все робило, щоб саме це й сталось! І лише незгода з цим і героїзм більшості українціів завадило "заглянути в мирні очі *****"!!!
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23.04.2022 11:21 Ответить
дуже всім рекомендую відео, Віталій Портников https://youtu.be/ZUVAD91PGd0 https://youtu.be/ZUVAD91PGd0

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23.04.2022 11:22 Ответить
Чтобы получить помощь нужно побеждать. Никто в етом мире не любит слабых и беззащитных. Все хотят быть на стороне победителя. Поетому в жопу ваши *гарантии безопасности*. Украина должна сама стать гарантом безопасности а военные базы НАТО в Украине будут гарантами того что в нашей стране войны больше не будет.
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23.04.2022 11:23 Ответить
Що ти вже побачив ударну групу, розвиднілось? Зброю треба було з грудня добувать- багато людей залишилось би живими. Її нам не давали бо не в армію нашу не вірили, а в мудаків, яки кричали не нагнітайте.
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23.04.2022 11:24 Ответить
Не верили в силу Украины потому что видели эту коррупцию на дорогах,раскрадание бюджета и страны в течение 30 лет , поддержку пророссийских партий( постоянно втирали украинцам своё дерьмо на всяких телешоу, куда их с охотой приглашали). ни одного заказа оборонпрому, никакой поддержки военным , прокурора САП год назначить не могут чтобы самим за воровство не попасть под роздачу. 8 лет войны- патронного завода не построили. Предатели и колабрационисты в высших эшелонах власти. Кто будет доверять свою новейшую сброю такой стране?
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23.04.2022 12:01 Ответить
Тільки не "дехто вважав, що наша держава "впаде за 72 години", а зелене шапіто все робило, щоб саме так і сталось. І лише незгода з цим і героїзм більшості українців завадила подивитись в "мирні очі пуйла"...
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23.04.2022 11:25 Ответить
европйці повірили...
треба щоб ще українці повірили.
всі щоб повірили.
всі щоб вболівали серцем та душою
сьогодня бачив не дуже приємну але дуже жалісну картину.
в м. Ладижин проводжали в останню путь воїна віддавшого своє життя за Україну,
за нас з Вами але:
коли були перекриті вулиці, коли всі стояли на колінах
багато хто, кілька десятків людей на машинах просили ментів пропустити їх.
вони поспішать, ****, їм треба, млять.
брали дозвіл щоб розвернутись через сплошну і їхали.....
думка про те що на місці цього хлопця міг бути я, це ніщо.....
в голові кожного Українця має бути питання.
а чому саме він, а не я????
тільки тоді можна буде не оглядатись та не боятись що в тилу тебе не зрадять.
цей воїн вже нікуди не поспішає. він ніколи не почує і не буде знати що його вбили...........
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23.04.2022 11:26 Ответить
Этот рассказ был бы очень интересен убитым руснёй,
и про Сивоху надо добавить
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23.04.2022 11:28 Ответить
Українці - Ви неймовірні!

Де б Ви не знаходились, у якій країні Ви б не жили, Ви все одно залишаєтесь Українцями, і гуртуєтесь, і знаходите сили, натхнення, і засоби, аби допомогти своїй Матері-України!

Я пишаюсь тим, что я Українець!
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23.04.2022 11:29 Ответить
Блин, как очистить верха от бурьяну, какая в пи..... ду власть? где была, шашлычки , дорожки, а сейчас уже на бигбортах голову рисуют. Не мешайте Пану Залужному и Нашей, НАШЕЙ Армии работать. Повылазили блин советнички!
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23.04.2022 11:35 Ответить
Чесно кажуче, те що зробило українське суспільство та армія, перевершило всі мої сподівання. Ми з такою швидкістю нанесли себе на геополітичну мапу, що можемо увійти у підручники історії дуже багатьох країн.
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23.04.2022 11:40 Ответить
К этой войне Украина готовилась более 30 лет. К сожалению на данный момент невозможно рассказать все тонкости этой подготовки, но придет время и люди все узнают. Ну, почти все
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23.04.2022 12:16 Ответить
******* підготовка з різнею від Київщини до Херсонщини...
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24.04.2022 02:36 Ответить
як би хтось ще пояснив чому не були підірвані мости на волині, в чернігівській, київській,
сумській та херсонській областях?
з півночі суцільні болота і тільки 5-6 доріг.
тому під києвом не булоб тієї трагедії що сталася
в херсонській не булаб підірвана дамба для подачі води в крим.
при наймні підриви мостів заповільни либ просуваннч орків, а це час на підготовку оборони.
питань багато відповіді немає
а тому, ловіть щурів в вищому керівництві, тому що хтось не дав команду.
ХТОСЬ НЕ ДАВ ЦЕ ЗРОБИТИ!!!!!!!!!!!!
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23.04.2022 11:43 Ответить
Це добре. Бо до війни дивились на дії зе-вслади, і казали, що протримаємось два-три дні.
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23.04.2022 11:46 Ответить
Мені хто небудь пояснить чому був не замінований кордон із Кримом!?
Оце і єсть героїзм влади!
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23.04.2022 11:48 Ответить
Був заміновани, 5 км. в глиб території. Сотні позицій РСЗВ, алтелерії, ППО, чому і хто дав команду про розмінування і відступ питання до 73
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23.04.2022 13:34 Ответить
всем здоровья и жизни! веру в победу!!!! жаль.... враг силен.... очень... просто жаль... но итог известен...
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23.04.2022 11:52 Ответить
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23.04.2022 12:00 Ответить
Щольц пообещал дать Украине оружие, потом отказался. Первую войну немцы были фашистами, а сейчас настроены способствовать российским фашистам.
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23.04.2022 12:06 Ответить
Шольц продолжил дело Меркель по обхаживанию Путлера.
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23.04.2022 12:14 Ответить
Шо там газ Агресорский по Укр. трубе прокачивается?
От Украины ещё никто никогда бесплатно ничего не получал,снега зимой не выпросишь
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23.04.2022 13:19 Ответить
И что? А любезный? Что ты хотел получить от Украины? Может по *****? Это мы можем оформить , быстро и качественно….
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23.04.2022 16:16 Ответить
Доврольно умный мужик, приято послушать!
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23.04.2022 13:21 Ответить
"...
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
..."

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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23.04.2022 13:27 Ответить
Європа повірила особисто керівнику оХВіса Президента, дуже повірила.
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23.04.2022 13:33 Ответить
Вы знаете, если по философски, то произошла страшная вещь: из-за наивности и недалёкости
одних, непрофессионализма что ли, неумения мыслить глобально, других, расплатились жизнями
десятки тысяч ни в чём не повинных людей, детей, не успевших вырости и завести свои семьи,
воинов наших, цвет нации, наша гордость. В своё время росия убила в самолёте цвет польской
нации, это сошло с рук, т.е. кремлёвское чудовище решило, что ему всё можно, что мир стерпит.
Оно, это чудовище, решило, что Украина достаточно слаба стала, не готова к войне, и можно захватить всё. А мир, как всегда труслив, каждый за себя боится, пока его не коснётся. Хорошо,
что меняется ситуация и , уже от страха за аппетиты кремля, появляется желание нам помочь.
Я надеюсь, что судьбоносные для Украины решения принимает кулуарно не несколько человек,
а расширенный коллектив профессионалов. Они, эта заграница, видит, кто перед ними, много
раз проверяют и просчитывают ситуацию, а только потом принимают решения.
Не надо на них обижаться, так создан Запад.
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23.04.2022 15:30 Ответить
Резник, вот и занимайся оружием и своим ведомством, а не езди с агрохимией и падаляком на эти онанистические дебильные переговоры с фашистами ни о чём. Вот что ты там делаешь??? Слушаешь бредовые речи слуг изи каломыйского???
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23.04.2022 16:14 Ответить
Треба віддати належне міністру оборони. Він швидко налагодив стосунки із ключовими західними партнерами, знайшов потрібні українські та англійські слова та під час нескінченних переговорів переконав іноземців щодо потреб ЗСУ. І це якраз його зобовязання - забезпечити армію. І взагалі він не схожий на заскорузлого та зверхнього чиновника: він - прудкий та результативний. І це, вважаю, вері гуд для України.
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23.04.2022 16:52 Ответить
пфффф ой долбойоб,він такий ******** манагер що весь ДОЗ пройобаний,а про Нептуни то взагалі ******,що він за такий "переговорник" крутий що не міг вибити у своєї ж монобільшості грошей на закупку УКРАЇНСЬКОГО озброєння,та взагалі на посилення фінансування ЗСУ,а тут зміг отримати зброю від заходу,не треба ліпити з ГІВНА героя,зброю дають не завдяки цьому *********,а тільки завдяки героїчному спротиву наших ЗАХИСНИКІВ,а ця ***** очката соска зеленява,ні авторитету ні поваги,******** манагер весь 21й рік ДОЗ просрали,і до чого додумались... ВІДМІНИТИ ДОЗ,і створити якусь ***** по закупкам озброєнь
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24.04.2022 02:43 Ответить
 
 