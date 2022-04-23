Резников объяснил, как Украине удалось получить современное оружие: "Люди в Европе поверили в победу Украины"
Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что изменить парадигму поведения международных партнеров по оказанию помощи Украине оружием в войне с РФ удалось благодаря совместному давлению власти и общества.
Об этом Резников рассказал в эфире национального телемарафона 23 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"В середине марта начали убеждать наших партнеров, что не нужно рассчитывать на советское снаряжение, советское оружие и боеприпасы, которыми мы будем вести войну с российскими захватчиками, а нужно перенастраивать философию ведения войны…"
На уровне президента, премьер-министра, руководителя Офиса Президента, министра иностранных дел и народных депутатов… начали давить на каждом уровне. И этот перелом произошел, философия изменилась", – рассказал министр.
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Резников в очередной раз отметил: международные партнеры не верили, что Украина сможет победить, некоторые считали, что наше государство "упадет за 72 часа", о чем мечтал Генштаб Кремля.
В то же время в процессе героического сопротивления украинской армии и народа "люди в Европе поверили (в победу Украины. – Ред.) и начали давить на своих политиков", и партнеры начали давать нашей стране оружие. Это - главная реальная причина смены этой парадигмы, считает министр.
При этом, по словам Резникова, такое давление и обращения должны продолжаться, потому что может наступить усталость от войны, а этого нельзя допустить, ведь враг продолжает наступление.
На вопрос журналиста, есть ли у министра паска к празднику Пасхи, министр ответил, что его "пасочки" поступают регулярно и они должны очень помочь украинским Вооруженным силам.
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"Начинал я с "подарков Санта Клауса", потому что первые разговоры "Дайте нам "стингеры" (переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля - воздух" Stinger. – Ред.) я вел в Соединенных Штатах еще в ноябре. Нам отказывали, говорили, что это невозможно, но, как вы знаете, в январе первые "стингеры" мы уже получили.
Также нам говорили, что невозможно получить артиллерию 155-го калибра, а теперь мы ее уже получаем.... Поэтому новые "пасочки" мы везем ежедневно через границу спецконвоями, и завтра будут новые "пасочки" для ВСУ, которые они очень удачно используют против врага", - констатировал он.
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Крепите над миром красные объятья.
(Маяковский)
Тільки славетні ЗСУ довели свою силу- це і помогло..
ти прям пресс давільний .. на мадярів дави- видавишь прищика
Досить ліпити з українців тюхтіїв і нікчем. Якихось боязких землеробів і скотарів. В нас давні військові традиції.
Але також не слід забувати і інше, що в 9/10 випадків подвиг це наслідок попередніх недоробок, зради, корупціі та й звичайноі дурості.
Неприемно казати таке, але що е, то е.
тепер хтось мусить платити кров'ю за дитячі помилки людей у краватках, що поховались по кабінетах за спинами охоронців.
Робили українцям образ злодійкуватих та брехливих нікчем.
Росікомовний значить гарадской і культурний, а україномовний - тупе село.
Компанії SpaceX Ілона Маска https://www.c4isrnet.com/air/2022/04/20/spacex-shut-down-a-russian-electromagnetic-warfare-attack-in-ukraine-last-month-and-the-pentagon-is-taking-notes/ вдалося запобігти спробі Росії блокувати роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink засобами радіоелектронної боротьби . Пентагон взяв це "на олівець"
Минулого місяця SpaceX придушив спробу Росії заблокувати супутниковий широкосмуговий інтернет Starlink, який запрацював в Україні. Зараз важливість цієї події оцінили у Пентагоні. За словами одного з його експертів, стримування Росії від спроб вести електромагнітну війну показала, наскільки важливо швидко реагувати на такі атаки та негайно їх відбивати.
Директор з питань радіоелектронної боротьби в Офісі міністра оборони США Дейв Тремпер зазначив: " На наступний день після того, як ЗМІ повідомили про спроби Росії завдати шкоди передачі супутникового сигналу, Starlink змінив рядок коду і виправив її. І раптово Російська атака перестала бути ефективною. З точки зору радіоелектронної боротьби це фантастика"
Він також зазначив, що Пентагон очікував від Росії "набагато сильнішої" електромагнітного удару. Разом з тим він звернув увагу на те, що провал нинішньої спроби РФ придушити зв'язок в Україні "не означає, що всі зусилля Росії зазнали невдачі".
Пентагон вважає, що " електромагнітна" боротьба буде набагато частіше вестися в умовах ******** воєн, особливо на початку конфліктів. Там вважають, що держава повинна мислити більш інноваційно при розробці нового обладнання, а також створювати нові системи, які забезпечать більшу швидкість і стійкість. https://texty.org.ua/fragments/106461/spacex-zupynyla-rosijsku-elektromahnitnu-bojovu-ataku-proty-********/
25 січня 2022 року
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60124258 "Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і синці наб'є. Купіть йому йоду, не більше того", - зазначив Олексій Резніков журналістам.
треба щоб ще українці повірили.
всі щоб повірили.
всі щоб вболівали серцем та душою
сьогодня бачив не дуже приємну але дуже жалісну картину.
в м. Ладижин проводжали в останню путь воїна віддавшого своє життя за Україну,
за нас з Вами але:
коли були перекриті вулиці, коли всі стояли на колінах
багато хто, кілька десятків людей на машинах просили ментів пропустити їх.
вони поспішать, ****, їм треба, млять.
брали дозвіл щоб розвернутись через сплошну і їхали.....
думка про те що на місці цього хлопця міг бути я, це ніщо.....
в голові кожного Українця має бути питання.
а чому саме він, а не я????
тільки тоді можна буде не оглядатись та не боятись що в тилу тебе не зрадять.
цей воїн вже нікуди не поспішає. він ніколи не почує і не буде знати що його вбили...........
и про Сивоху надо добавить
Де б Ви не знаходились, у якій країні Ви б не жили, Ви все одно залишаєтесь Українцями, і гуртуєтесь, і знаходите сили, натхнення, і засоби, аби допомогти своїй Матері-України!
Я пишаюсь тим, что я Українець!
сумській та херсонській областях?
з півночі суцільні болота і тільки 5-6 доріг.
тому під києвом не булоб тієї трагедії що сталася
в херсонській не булаб підірвана дамба для подачі води в крим.
при наймні підриви мостів заповільни либ просуваннч орків, а це час на підготовку оборони.
питань багато відповіді немає
а тому, ловіть щурів в вищому керівництві, тому що хтось не дав команду.
ХТОСЬ НЕ ДАВ ЦЕ ЗРОБИТИ!!!!!!!!!!!!
Оце і єсть героїзм влади!
От Украины ещё никто никогда бесплатно ничего не получал,снега зимой не выпросишь
Так крепче зубы стисните,
Смелей, - ведь с вами Б-г!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог.
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
..."
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
одних, непрофессионализма что ли, неумения мыслить глобально, других, расплатились жизнями
десятки тысяч ни в чём не повинных людей, детей, не успевших вырости и завести свои семьи,
воинов наших, цвет нации, наша гордость. В своё время росия убила в самолёте цвет польской
нации, это сошло с рук, т.е. кремлёвское чудовище решило, что ему всё можно, что мир стерпит.
Оно, это чудовище, решило, что Украина достаточно слаба стала, не готова к войне, и можно захватить всё. А мир, как всегда труслив, каждый за себя боится, пока его не коснётся. Хорошо,
что меняется ситуация и , уже от страха за аппетиты кремля, появляется желание нам помочь.
Я надеюсь, что судьбоносные для Украины решения принимает кулуарно не несколько человек,
а расширенный коллектив профессионалов. Они, эта заграница, видит, кто перед ними, много
раз проверяют и просчитывают ситуацию, а только потом принимают решения.
Не надо на них обижаться, так создан Запад.