Резников объяснил, как Украине удалось получить современное оружие: "Люди в Европе поверили в победу Украины"

Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что изменить парадигму поведения международных партнеров по оказанию помощи Украине оружием в войне с РФ удалось благодаря совместному давлению власти и общества.

Об этом Резников рассказал в эфире национального телемарафона 23 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В середине марта начали убеждать наших партнеров, что не нужно рассчитывать на советское снаряжение, советское оружие и боеприпасы, которыми мы будем вести войну с российскими захватчиками, а нужно перенастраивать философию ведения войны…"

На уровне президента, премьер-министра, руководителя Офиса Президента, министра иностранных дел и народных депутатов… начали давить на каждом уровне. И этот перелом произошел, философия изменилась", – рассказал министр.

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Резников в очередной раз отметил: международные партнеры не верили, что Украина сможет победить, некоторые считали, что наше государство "упадет за 72 часа", о чем мечтал Генштаб Кремля.

В то же время в процессе героического сопротивления украинской армии и народа "люди в Европе поверили (в победу Украины. – Ред.) и начали давить на своих политиков", и партнеры начали давать нашей стране оружие. Это - главная реальная причина смены этой парадигмы, считает министр.

При этом, по словам Резникова, такое давление и обращения должны продолжаться, потому что может наступить усталость от войны, а этого нельзя допустить, ведь враг продолжает наступление.

На вопрос журналиста, есть ли у министра паска к празднику Пасхи, министр ответил, что его "пасочки" поступают регулярно и они должны очень помочь украинским Вооруженным силам.

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"Начинал я с "подарков Санта Клауса", потому что первые разговоры "Дайте нам "стингеры" (переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля - ​​воздух" Stinger. – Ред.) я вел в Соединенных Штатах еще в ноябре. Нам отказывали, говорили, что это невозможно, но, как вы знаете, в январе первые "стингеры" мы уже получили.

Также нам говорили, что невозможно получить артиллерию 155-го калибра, а теперь мы ее уже получаем.... Поэтому новые "пасочки" мы везем ежедневно через границу спецконвоями, и завтра будут новые "пасочки" для ВСУ, которые они очень удачно используют против врага", - констатировал он.