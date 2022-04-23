Оккупанты могут параллельно организовать коридор для эвакуации мариупольцев в РФ, - Верещук

Оккупанты могут пытаться параллельно с украинским гуманитарным коридором организовать свой - для эвакуации населения в РФ.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня: только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Итак, прошу быть внимательными и бдительными. Не поддаваться на обман и провокации", - обращается она к мариупольцам.

Верещук отметила, что украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов).

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