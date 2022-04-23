Оккупанты могут параллельно организовать коридор для эвакуации мариупольцев в РФ, - Верещук
Оккупанты могут пытаться параллельно с украинским гуманитарным коридором организовать свой - для эвакуации населения в РФ.
Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня: только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Итак, прошу быть внимательными и бдительными. Не поддаваться на обман и провокации", - обращается она к мариупольцам.
Верещук отметила, что украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов).
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Можна згадати, скільки логістичних клопотів було у кацапні на початку вторгнення з харчуванням - кацапи часто стверджували, що кілька днів не їли взагалі... але дуже швидко були розв"язані за допомогою перехоплення Верещучкіних гумконвоїв, котрі вперто посилалися в одному напрямку аж поки кацапня не перестала їх перехоплювати (тобто поки кацапня не наїдалася ?!).
Теж відомі випадки (не знаю, наскільки часті, правда), коли товари з захоплених українських гумконвоїв надавалися населенню окупованих територій під виглядом кацапської гумдопомоги.
Останні кілька тижнів не бачу ЖОДНОЇ новини про проблеми кацапів з харчуванням. Може тому, що їм йдуть поставки під виглядом гумконвоїв??
Ок, часом (в критичних ситуаціях) варто було піти на такі домовленості з кацапськими нижніми чинами - ми вас нагодуємо, але ви теж дозволите нагодувати наші війська. Але ж не можна масово посилати гумконвої у вже майже повністю окуповані регіони чи через повністю контрольовані ворогом території.
Покладаючись на Верещучку (чи не головну відповідальну за розмінування Півдня !!) в таких питаннях, Україна часто допомагає кацапні !
ГШ мав би мати повний контроль над такими поставками, а не якийсь цивільний ( ще й обгрунтовано підозрюваний в саботажі ! ) чиновник !