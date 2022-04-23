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В течение суток в Украине обезврежены 1 тыс. 572 взрывоопасных предмета, в том числе 5 авиационных бомб, - ГСЧС

дснс,ірпінь

В течение суток пиротехнические подразделения привлекались 134 раза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

"В течение суток пиротехнические подразделения привлекались 134 раза... Выявлены, изъяты и обезврежены 1 тыс. 572 взрывоопасных предмета, в том числе 5 авиационных бомб. Обследована территория площадью 212,26 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала широкомасштабного военного вторжения России пиротехники привлекались 8 тыс. 324 раза. Выявлены, изъяты и обезврежены 76 тыс. 597 взрывоопасных предметов и 547,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 952 авиационные бомбы, обследована территория площадью 13 347,92 га.

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ГСЧС (4977) разминирование (714)


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"у тому числі 1952 авіаційні бомби"

Это же какой процент снарядов и бомб у русни не срабатывет?
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23.04.2022 11:32 Ответить
Утилізаця. Вийшов термін придатності.
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23.04.2022 11:35 Ответить
Чомусь Цензор загальмований і коментарі з"являються через деякий час.
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23.04.2022 11:34 Ответить
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23.04.2022 11:38 Ответить
 
 