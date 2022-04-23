В течение суток в Украине обезврежены 1 тыс. 572 взрывоопасных предмета, в том числе 5 авиационных бомб, - ГСЧС
В течение суток пиротехнические подразделения привлекались 134 раза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.
"В течение суток пиротехнические подразделения привлекались 134 раза... Выявлены, изъяты и обезврежены 1 тыс. 572 взрывоопасных предмета, в том числе 5 авиационных бомб. Обследована территория площадью 212,26 га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала широкомасштабного военного вторжения России пиротехники привлекались 8 тыс. 324 раза. Выявлены, изъяты и обезврежены 76 тыс. 597 взрывоопасных предметов и 547,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 952 авиационные бомбы, обследована территория площадью 13 347,92 га.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернигове спасатели обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, которая не разорвалась во время бомбардировки оккупантами автомобильного моста через Десну. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это же какой процент снарядов и бомб у русни не срабатывет?