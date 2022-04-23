РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12172 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 103 2

В результате обстрелов оккупационными войсками РФ Луганщины есть погибшие и раненые среди местных жителей, - Нацполиция. ФОТО

Всего за сутки полицией зарегистрировано 12 фактов артиллерийских обстрелов населенных пунктов области со стороны оккупантов. Обстрелами разрушен частный дом в Лисичанске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

В результате обстрелов оккупационными войсками РФ Луганщины есть погибшие и раненые среди местных жителей, - Нацполиция 01
В результате обстрелов оккупационными войсками РФ Луганщины есть погибшие и раненые среди местных жителей, - Нацполиция 02
В результате обстрелов оккупационными войсками РФ Луганщины есть погибшие и раненые среди местных жителей, - Нацполиция 03

Полицией зарегистрирован факт незаконного лишения свободы представителями оккупационных войск жительницы г. Рубежное, а также 5 фактов пропажи без вести граждан, в том числе и на временно оккупированных территориях Луганщины. За сутки зарегистрировано два факта коллаборационной деятельности.

"В полицию с заявлениями о завладении их имуществом с угрозой применения насилия от представителей НЗФ так называемой "ЛНР" обратились двое жителей временно оккупированных территорий. Полицейские продолжают нести службу в режиме 24/7 в условиях военного положения, фиксируют все факты военных преступлений, оказывают помощь местным жителям. Доставляют гуманитарную помощь и эвакуируют граждан", - говорится в сообщении Нацполиции.

Читайте также: По меньшей мере 155 жителей Сумщины находятся в плену у российских оккупантов, - Живицкий

армия РФ (19331) Нацполиция (16485) Луганская область (6500)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.04.2022 11:43 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 12:14 Ответить
 
 