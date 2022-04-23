В результате обстрелов оккупационными войсками РФ Луганщины есть погибшие и раненые среди местных жителей, - Нацполиция. ФОТО

Всего за сутки полицией зарегистрировано 12 фактов артиллерийских обстрелов населенных пунктов области со стороны оккупантов. Обстрелами разрушен частный дом в Лисичанске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.







Полицией зарегистрирован факт незаконного лишения свободы представителями оккупационных войск жительницы г. Рубежное, а также 5 фактов пропажи без вести граждан, в том числе и на временно оккупированных территориях Луганщины. За сутки зарегистрировано два факта коллаборационной деятельности.

"В полицию с заявлениями о завладении их имуществом с угрозой применения насилия от представителей НЗФ так называемой "ЛНР" обратились двое жителей временно оккупированных территорий. Полицейские продолжают нести службу в режиме 24/7 в условиях военного положения, фиксируют все факты военных преступлений, оказывают помощь местным жителям. Доставляют гуманитарную помощь и эвакуируют граждан", - говорится в сообщении Нацполиции.

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