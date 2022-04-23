РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12172 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 813 3

В Пасхальную ночь во Львовской области будет действовать комендантский час, - председатель ОВА

пасха,великдень,паска

Во Львовской области возобновили комендантский час в Пасхальную ночь на 24 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"В соответствии с новыми разведанными, а также информацией о возможной деятельности диверсионных групп на территории области, принято решение о возобновлении комендантского часа в Пасхальную ночь, с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, по его словам, ежедневно комендантский час будет продолжаться с 23:00 до 05:00.

Козицкий также отметил, что церковное руководство области солидарно с этим решением: во всех храмах Львовщины ночные богослужения переносят на утренние часы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз заморозил российские активы на 35 млрд евро

комендантский час (167) Козицкий Максим (98) Львовская область (2910)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прийшли на всєношну, закрилися в Храмі. На ранок посвятили паски. Після світанку розійшлися по домам. Ніяких порушень
показать весь комментарий
23.04.2022 12:02 Ответить
 
 