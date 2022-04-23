В Пасхальную ночь во Львовской области будет действовать комендантский час, - председатель ОВА

Во Львовской области возобновили комендантский час в Пасхальную ночь на 24 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"В соответствии с новыми разведанными, а также информацией о возможной деятельности диверсионных групп на территории области, принято решение о возобновлении комендантского часа в Пасхальную ночь, с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, по его словам, ежедневно комендантский час будет продолжаться с 23:00 до 05:00.

Козицкий также отметил, что церковное руководство области солидарно с этим решением: во всех храмах Львовщины ночные богослужения переносят на утренние часы.

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