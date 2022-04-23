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Новости Война
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Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации

залужний,резніков

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывает воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаю внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь Вооруженным Силам Украины", - отмечает он.

По словам Залужного, военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях.

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"Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров. Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", – добавляет главнокомандующий ВСУ.

"Верьте Вооруженным Силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий абсолютно все для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!", - резюмирует он.

Автор: 

оружие (10220) боевые действия (4102) блогер (218) ВСУ (6608) Залужный Валерий (658)


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Топ комментарии
+104
ЗСУ це єдине, в що кожен українець вірить беззастережно!!! Сил вам! Хай оберігає вас Бог!
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23.04.2022 12:18
+87
Ну то скажіть дєрьмаку,хай вгомонить свого песика люську.
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23.04.2022 12:16
+44
Надіюсь Люся почув?
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23.04.2022 12:20
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Страница 2 из 2
Це він арестовичам, арахаміям, подолякам каже.
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23.04.2022 13:39 Ответить
Нет. Это ответ на вчерашние рассуждения Бутусова о том что на передке не хватает оружия. Теперь то оружие могли использовать в другом месте, но приходится везти на передок. И всё благодаря тем, кто "заботится о наших ребятах".
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23.04.2022 13:42 Ответить
А Бутусов хіба не про початок війни це сказав?
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23.04.2022 19:06 Ответить
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23.04.2022 13:43 Ответить
Та це ж реєстрова порохоботка цього форуму. Воно кончене на всю свою довбешку, де замість мозку переливається кисіль з напівперетравленого шоколаду
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24.04.2022 00:24 Ответить
А Люся знает больше, и лично всех победила.
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23.04.2022 13:44 Ответить
Всем идиотам. Не будет в ближайшее время нашего наступления. Так что заткните все свою пасть.
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23.04.2022 13:44 Ответить
про це, здається, тільки одна особа говорить. не ясно для чого.
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23.04.2022 19:13 Ответить
Локальные наступления возможны и сейчас происходят, но тут как сложиться. Пока просто не на часи.
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23.04.2022 19:25 Ответить
про це, здається, тільки одна особа заявляла. не відомо для чого - якесь замилювання очей лекторату, типу "ми рашистів шапками закидаємо"
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23.04.2022 19:16 Ответить
Ок
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23.04.2022 13:47 Ответить
І от сижу я в окупованому Херсоні 2 місяці.....під Херсоном рашка стояла вже в перший день, зсу тут не було, взагалі, ходили під дулами на проукраїнські мітинги, гуманітарку російську не беремо, роботи немає, в мене двоє дітей, лінія фронту зовсім поруч, постійні бої, виїзжати немає як, немає за що... останній місяць наші стоять на місці(маю купу знайомих в області, знаю з перших уст), і я не права, що мене це обурює? виходить так? не маю права на критику? ну знаєте, приїдьте в Херсон, подивіться на засмучених людей, які вже втратили віру...
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23.04.2022 13:55 Ответить
А России сложно такое возмущение высказать? Или только к Украине претензии?
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23.04.2022 14:09 Ответить
До рашки в мене не претензії, до рашки в мене люта ненависть, ви навіть не уявляєте, як важко втримати емоції, коли орки ходять по вулицях,,,,,люди вслід їм плюють, на х.й посилають, проклинають...
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23.04.2022 14:36 Ответить
Вы не перекручивайте. Вопрос был в другом. Или только беженцев способны критиковать?
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23.04.2022 19:07 Ответить
Впевнена, що про вас ніхто не забув. очевидно, у нас немає стільки сил, щоб одночасно відбивати ворога по всіх територіях. так кажуть експерти. сподіваюсь, скоро буде більше зброї, більше всього і вас звільнять.
але буде дуже прикро, якщо залужним справді командує зекоманда...
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23.04.2022 14:14 Ответить
Робить все, щоб вижити. Дурням все одно нічого не доведеш, а країні ви потрібні живі. Тримайтесь.
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23.04.2022 16:09 Ответить
Ну Филатов походу иного мнения от визита в Черновцы. Он считает настоящий беженец должен быть в дрпной одежде и сланцах, очевидно забывая что люди бегут не от бедности а от войны.
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23.04.2022 19:00 Ответить
Не мішайте професіоналам робити свою роботу...
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23.04.2022 13:59 Ответить
Віримо Залужному!
Віримо Захистникам України (ЗСУ, ТРО, НГ, ТА ІНЬШИМ)!
Сподіваюсь після перемоги на зовнішнім ворогом Захистники вичистять й внутрішніх ворогів!!! Більшість з внутрішніх ворогів відома але не зрозуміло чому їх "ХТОСЬ" покриває???!
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23.04.2022 14:00 Ответить
золоті слова - "ВІЙСЬКОВЕ КЕРІВНИЦТВО"... гоніть звідти уклонєнцев, дєрьмаків, подоляків та прочая мерзота!
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23.04.2022 14:04 Ответить
Ха-ха-ха, есть такой а-ля эксперт "злой одессит", пишет у себя в телеге, что армия кацапов в критическом состоянии, вот-вот мы победим.
Залужный только не в курсе об этом.
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23.04.2022 14:07 Ответить
так всі експерти про це кажуть, але у ворога ще дуже багато снарядів, тому ми переможемо, але це не буде легка перемога.
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23.04.2022 14:15 Ответить
це ви про яких експертів? серйозні експерти пишуть, що цей дощ надовго і не відомо, чим закінчиться
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23.04.2022 19:18 Ответить
Дед пришёл к врачу и говорит у меня беда,не стоит и с бабами проблема. Врач ему,да что вы хотите дедушка вам 80 лет? А вот мой сосед которому 90 говорит что каждую неделю с бабами кувыркается! Врач через паузу...Ну и вы говорите.
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23.04.2022 14:39 Ответить
Так в том то и проблема, что слушают не тех, кто в теме, а тех кто имеет выход в эфир.
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23.04.2022 15:03 Ответить
довіряю тіки залужному. А арестович з ермаком тільки серуть і серуть
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23.04.2022 14:16 Ответить
Закрийте писок арестовичам. Набийте морди аразаміям та пололякам. Всі вони допомагають ворог
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23.04.2022 14:42 Ответить
В НАТО десятки разведок и специальных служб,они со своими стукачами и обородуванием ничего не знают,а ты всёх кротов выявил,пора распускать контору и к тебе прислушиваться,миллиардная экономия на зарплате.
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23.04.2022 14:49 Ответить
Суттєва різниця, знати і розголошувати? Нє?
Розвідки, наших союзників, не патякають язиком, як люська з подляком.
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23.04.2022 15:24 Ответить
Генеральный прокурор Шокин вылетел со своей должности со свитом в течении шести часов,если люди годами занимают должности значит всё в порядке,союзники присматривают и ситуация под контролем.
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23.04.2022 15:55 Ответить
Бо знюхались з парашниками. Минула влада просувалась на захід, а ці ні.
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23.04.2022 16:33 Ответить
Ви не розумієте, що треба прикривати кордон даже на тій ділянці де немає наступу. Кордон з рашкаю, придністров'єм, Білорусью краще порахуйте
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23.04.2022 14:47 Ответить
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23.04.2022 15:00 Ответить
Не обижай Люсю, у неё тонкая душевная организация.
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23.04.2022 15:22 Ответить
Я би особисто сходив до «блогерів з великою аудиторією» і пояснив їм, на пальцях, їхніх, що до чого.
Знаю точно, що зміг би бути переконливим.
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23.04.2022 15:00 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликає утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", Джерело: Джерело: а то политики и журналисты в СМИ не фильтруют инфу например как на Интере и других СМИ. Непонятно почему этому вопросу по разъяснению простых истин не было уделено внимания компетентными органами ,если этим даже не знаю как их назвать ... не доходит, наверное из за того что у нас типа демократия? А то как воровать так демократия а как защищать так кто на что учился.
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23.04.2022 15:28 Ответить
А де ЗЕ взяв командувачів ?
Це ж ті люди, які при Петі кар'єру збудували. Прикинь.
Штепу чогось ЗЕ відпустив. Під вибори. Порнова в країну повернув, татарова пристроїв в обхід законів.
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23.04.2022 16:35 Ответить
Болтун -находка для шпиона.Тсссс
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23.04.2022 15:45 Ответить
цікаво до кого це він? до бабського успокоітеля - Арестовіча, хто ще у нас є - Бутусов, Жданов?
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23.04.2022 16:03 Ответить
Гончаренко только что выложил результаты обстрела Одессы.
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23.04.2022 16:19 Ответить
Баньте горе експертів, валіть їхні блоги.
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23.04.2022 16:39 Ответить
не відвідуй їхні блоги, чи тебе заставляють?
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23.04.2022 17:56 Ответить
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23.04.2022 16:39 Ответить
Одним словом - диванних експертів попросили заткнутись. Давно пора!
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23.04.2022 16:50 Ответить
Залужного, в послевоенные годы, нужно срочно всем выбрать Президентом Украины, это стратегически важно, вооот вам Народ Украины новый сильный кандидат в президенты!
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23.04.2022 16:58 Ответить
не слухайте бота! подивіться на швидкоруч "нікнейм" -- це раз.
у Залужного зараз велика місія і він її виконує, це все.. Командувач це командувач -- бути йому ним ще при 3-ьох наступних президентах.. але не треба тут розганяти інфу яка йому на шкоду насправді! І немає під собою жодного підгрунтя.. В демократичних країнах військові командувачі не стають президентами!!!! І свідомі про це і не думають.
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23.04.2022 17:39 Ответить
https://file.liga.net/persons/zalujnyy-valeriy Всесторонне образованный человек. И все учебные заведения заканчивал с отличием. есть кого с кем сравнить...
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23.04.2022 19:43 Ответить
Без Аристопсича Зеля все продує
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23.04.2022 17:35 Ответить
якщо вірити арестовичу, то ми завтра переможемо і всіх рашистів переб'ємо, війна скінчиться
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23.04.2022 19:23 Ответить
Іди нафіг! Свобода слова та оцінки... А якщо висловлювання коментаторів щось змінює для вас.. то що ви за тряпки?
Не читайте кометарі і "робіть роботу", і не будете відволікатись...
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23.04.2022 17:54 Ответить
Выглядит так,что чтобы выкляньчить побольше халявы,Зеля пожертвовал
ему не совсем лояльными АЗОВцами
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23.04.2022 18:08 Ответить
Да...это был просто наглый высер от от "патриота" зели... Пацаны там дерутся, друг друга прикрывая... А зеля 36-й даёт награды , а Азову - благодарность... это неимоверный цинизм... Поэтому простой и старый как мир совет: Не слушайте его краснобайство - смотрите что он творит.
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24.04.2022 14:57 Ответить
Кстати да, впезапно согласен, ******** Подоляки и Ермаки, будучи абсолютно не компетентными в сфере международной политики и дипломатии, часто раскрывают врагу наши планы и намерения и каждый вечер у Марка Фейгина на стриме начинает кукарекать Дрыстович(арестович), который несет однообразную, бессвязную дичь, тем не менее раскрывая те или иные тактические моменты.
Пригласите Андрея Илларионова и Олега Жданова и возьмите их советниками вместо вышеуказанных имбицилов.
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23.04.2022 18:48 Ответить
Цей дядько увійде в історію.
Хоча насправді, уже увійшов.
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23.04.2022 19:08 Ответить
Арестович ! Люся !!! Ты слышал, 3.14бол, что тебе Залужный сказал ?! Только военное руководство! Ни ты ..ни Порожняк... Ни Инфузория... Токо умные !
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23.04.2022 19:23 Ответить
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