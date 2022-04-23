Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывает воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаю внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь Вооруженным Силам Украины", - отмечает он.

По словам Залужного, военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях.

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"Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров. Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", – добавляет главнокомандующий ВСУ.

"Верьте Вооруженным Силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий абсолютно все для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!", - резюмирует он.