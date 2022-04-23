Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывает воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Обращаю внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь Вооруженным Силам Украины", - отмечает он.
По словам Залужного, военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях.
"Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров. Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", – добавляет главнокомандующий ВСУ.
"Верьте Вооруженным Силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий абсолютно все для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!", - резюмирует он.
Пожалуйста, подождите...
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але буде дуже прикро, якщо залужним справді командує зекоманда...
Віримо Захистникам України (ЗСУ, ТРО, НГ, ТА ІНЬШИМ)!
Сподіваюсь після перемоги на зовнішнім ворогом Захистники вичистять й внутрішніх ворогів!!! Більшість з внутрішніх ворогів відома але не зрозуміло чому їх "ХТОСЬ" покриває???!
Залужный только не в курсе об этом.
Розвідки, наших союзників, не патякають язиком, як люська з подляком.
Знаю точно, що зміг би бути переконливим.
Це ж ті люди, які при Петі кар'єру збудували. Прикинь.
Штепу чогось ЗЕ відпустив. Під вибори. Порнова в країну повернув, татарова пристроїв в обхід законів.
у Залужного зараз велика місія і він її виконує, це все.. Командувач це командувач -- бути йому ним ще при 3-ьох наступних президентах.. але не треба тут розганяти інфу яка йому на шкоду насправді! І немає під собою жодного підгрунтя.. В демократичних країнах військові командувачі не стають президентами!!!! І свідомі про це і не думають.
Не читайте кометарі і "робіть роботу", і не будете відволікатись...
ему не совсем лояльными АЗОВцами
Пригласите Андрея Илларионова и Олега Жданова и возьмите их советниками вместо вышеуказанных имбицилов.
Хоча насправді, уже увійшов.