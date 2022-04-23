Сегодня удалось эвакуировать из Северодонецка около 30 человек, 15 из них - лежачие больные, - Гайдай
В субботу, 23 апреля, из Северодонецка удалось эвакуировать около 30 человек, среди которых 15 лежачих больных.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Представители Красного Креста ежедневно проверяют адреса, где могут оставаться тяжелобольные или одинокие люди. 13 таких лиц в Северодонецке они заранее подготовили к эвакуации. Еще двоих лежащих сегодня забрали вместе с четырьмя членами их семей", - отметил он.
Также направляются в безопасные регионы восемь северодончан, которые самостоятельно добрались до мест сбора.
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