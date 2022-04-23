РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12187 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 134 0

Сегодня удалось эвакуировать из Северодонецка около 30 человек, 15 из них - лежачие больные, - Гайдай

евакуація

В субботу, 23 апреля, из Северодонецка удалось эвакуировать около 30 человек, среди которых 15 лежачих больных.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Представители Красного Креста ежедневно проверяют адреса, где могут оставаться тяжелобольные или одинокие люди. 13 таких лиц в Северодонецке они заранее подготовили к эвакуации. Еще двоих лежащих сегодня забрали вместе с четырьмя членами их семей", - отметил он.

Также направляются в безопасные регионы восемь северодончан, которые самостоятельно добрались до мест сбора.

Также смотрите: "Сложно найти неповрежденный дом", - российские оккупанты обстреливают жилые дома Северодонецка. ВИДЕО

Северодонецк (605) эвакуация (2077) Гайдай ЛОГА (716)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 