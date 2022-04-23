Брать пленных стало намного труднее, имеем проблемы с пополнением обменного фонда, - Арахамия
Каждый плененный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен
Об этом глава украинской делегации на переговорах с РФ нардеп "Слуги народа" Давид Арахамия написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг - это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", - отмечает он.
"А при современных боях артиллерии на больших расстояниях – пленных братья стало гораздо труднее, поэтому имеем проблемы с пополнением обменного фонда", – добавляет нардеп.
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