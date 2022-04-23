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Брать пленных стало намного труднее, имеем проблемы с пополнением обменного фонда, - Арахамия

полон,здалися

Каждый плененный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен

Об этом глава украинской делегации на переговорах с РФ нардеп "Слуги народа" Давид Арахамия написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг - это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", - отмечает он.

"А при современных боях артиллерии на больших расстояниях – пленных братья стало гораздо труднее, поэтому имеем проблемы с пополнением обменного фонда", – добавляет нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбувся 5-й обмін полоненими. Додому повертаються 60 воїнів та 16 цивільних осіб, - Верещук

армия РФ (19340) плен (2615) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+129
В Лавру наведаться нужно. Ценный фонд наполнится очень быстро.
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23.04.2022 12:29
+89
хламідія, краще закрий йібальнік.
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23.04.2022 12:29
+78
Агрохімію обміняти і забути.
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23.04.2022 12:31
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Заткніть цю хламідію хто небудь!
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23.04.2022 14:46 Ответить
Увесь склад ОП на обмін пустити варто
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23.04.2022 14:49 Ответить
брати тільки срочників які не стріляли и самі вишли здаватися
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23.04.2022 15:32 Ответить
То піди на передову та набери. Розумник.
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23.04.2022 15:42 Ответить
АраХамія скільки полонених взяв?
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23.04.2022 16:03 Ответить
Велика ганьба коли хламідії при владі.
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23.04.2022 16:07 Ответить
Просто русозвери после Бучи стали очень мужественно сражаться и перестали сдаваться в плен. Это же ежику ясно, а халамидия не вьезжает.
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23.04.2022 16:16 Ответить
Арахамії свої сім'ї повивозили, а людей нікого не попередили. Їм добре казати про мир з росіянами і полонених. Складніше це пояснити тим воїнам ЗСУ хто втратив близьких і домівки!
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23.04.2022 17:07 Ответить
давид жвания = давид арахамия
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23.04.2022 17:16 Ответить
Який на Х**уй полон???
Вони вже 59 день убивають, гвалтують, розкрадають, знищують Україну і українців!!!!

Я довіряю батальйону Ш.Мансура а також грузинському батальйону...
Там хлопці незаморачуються.
Я завжди був в захваті від чеченців(НОХЧІ)
Там , "коротко і ясно"!!!!
Ліквідація!!!!
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23.04.2022 17:32 Ответить
Так пойди.... Возьми....
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23.04.2022 22:54 Ответить
В нас що, мало колаборантів?! Росіяни як поповнюють обмінний фонд? -вчіться, пане Арахамію!
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25.04.2022 17:52 Ответить
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