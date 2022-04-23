Черниговщину в очередной раз обстреляли с территории России. Около 10 гранат выпущено из гранатомета, - Госпогранслужба

Вчера вечером из Российской Федерации обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от пограничного села Сеньковка.

"Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с российской территории после того, как Силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области. Два из трех предыдущих обстрелов враг также нацелил на участок границы близ Сеньковки, но в прошлые разы стреляли из минометов. Пограничные наряды во время указанных обстрелов не пострадали", – говорится в сообщении.

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