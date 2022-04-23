Черниговщину в очередной раз обстреляли с территории России. Около 10 гранат выпущено из гранатомета, - Госпогранслужба
Вчера вечером из Российской Федерации обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от пограничного села Сеньковка.
"Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с российской территории после того, как Силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области. Два из трех предыдущих обстрелов враг также нацелил на участок границы близ Сеньковки, но в прошлые разы стреляли из минометов. Пограничные наряды во время указанных обстрелов не пострадали", – говорится в сообщении.
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Бо коли вони безкарні, стають дуже борзими та наглими.
Эта важнейшая тема трусливо умалчивается всеми нашими СМИ. И мы прекрасно понимаем, что обстрелы с сопредельной территории РФ будут только нарастать.
А Залужный говорит: "Прошу публично не обсуждать ... " Та как, *****, "не обсуждать", если у нас война, а мы ведем себя на границе как голимые терпилы?!
Вот когда вдоль всей нашей сухопутной границы в 3000 км будут стоять через каждые 100 км станция AN/TPQ-36, а на каждые 300 км в воздухе будет висеть один разведывательный "байрактар", а у пограничника будет в руках "Барсук-А" - вот тогда тому стрелку из АГСа прилетит моментально четко в голову один 155-мм привет от дежурной батареи.
А пока да, будут обстреливать на всей протяженности границы, от Малориты до Гомеля. А как только тероборона оружие сдаст, так и кошмарить население трансграничными наскоками начнут.
После окончания войны у нас будут сплошные учения и тренинги с союзниками. Будут у нас опыт перенимать.
Два боєкомплекти, по якомусь селу.