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Новости Война
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Черниговщину в очередной раз обстреляли с территории России. Около 10 гранат выпущено из гранатомета, - Госпогранслужба

прикордонники

Вчера вечером из Российской Федерации обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от пограничного села Сеньковка.

"Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с российской территории после того, как Силы обороны Украины вытеснили захватчиков из области. Два из трех предыдущих обстрелов враг также нацелил на участок границы близ Сеньковки, но в прошлые разы стреляли из минометов. Пограничные наряды во время указанных обстрелов не пострадали", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ повторно обстреляли украинских пограничников на Черниговщине: 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра. Фоторепортаж

армия РФ (19331) Госпогранслужба (6458) граница (5273) обстрел (27292) пограничники (1575) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+16
Так ****** у відповідь. Кацапська ссиклива мразота дуже не любить, коли їй дають здачі.
Бо коли вони безкарні, стають дуже борзими та наглими.
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23.04.2022 13:05
+15
Давайте у відповідь,зараз немає безпечних територій.
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23.04.2022 12:58
+14
Нужна демилитаризованная зона вглубь свинарника минимум на дальность града, а в идеале на дальность искандэра в самой дальнобойной его версии.
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23.04.2022 12:56
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Бережи вас Бог, хлопці.
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23.04.2022 12:56 Ответить
Нужна демилитаризованная зона вглубь свинарника минимум на дальность града, а в идеале на дальность искандэра в самой дальнобойной его версии.
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23.04.2022 12:56 Ответить
До границы с Китаем!
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23.04.2022 13:50 Ответить
Давайте у відповідь,зараз немає безпечних територій.
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23.04.2022 12:58 Ответить
Нужно обстреливать те места, откуда вылетели бомбы, иначе это не прекратится
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23.04.2022 13:01 Ответить
Так ****** у відповідь. Кацапська ссиклива мразота дуже не любить, коли їй дають здачі.
Бо коли вони безкарні, стають дуже борзими та наглими.
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23.04.2022 13:05 Ответить
Чи був вогонь у відповідь? Якщо ні то чому?!!! Знову "нєПатдавайтєсьНаПравакаціі" ???!!!😡🤬
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23.04.2022 13:06 Ответить
Ответного огня конечно же не было.
Эта важнейшая тема трусливо умалчивается всеми нашими СМИ. И мы прекрасно понимаем, что обстрелы с сопредельной территории РФ будут только нарастать.
А Залужный говорит: "Прошу публично не обсуждать ... " Та как, *****, "не обсуждать", если у нас война, а мы ведем себя на границе как голимые терпилы?!
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23.04.2022 13:39 Ответить
Так в'їбіть їм в отвєтку !
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23.04.2022 13:28 Ответить
Так не понятно куда. "Фурий" у пограничного подразделения нет, "байрактар" там тоже не летает, AN/TPQ-36 все на фронтах, у пограничных нарядов "Лис-2М" или «Барсук-А» нету (они в асфальт закатаны) ...
Вот когда вдоль всей нашей сухопутной границы в 3000 км будут стоять через каждые 100 км станция AN/TPQ-36, а на каждые 300 км в воздухе будет висеть один разведывательный "байрактар", а у пограничника будет в руках "Барсук-А" - вот тогда тому стрелку из АГСа прилетит моментально четко в голову один 155-мм привет от дежурной батареи.
А пока да, будут обстреливать на всей протяженности границы, от Малориты до Гомеля. А как только тероборона оружие сдаст, так и кошмарить население трансграничными наскоками начнут.
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23.04.2022 14:54 Ответить
не поспоришь. Почитал про НАТОвские 155 мм системы - это ВЕЩЬ. Даже не 2000 немецкие самоходки, лучшие в мире. Взять 777-е буксируемые орудия - 2 минуты на переход из походного в боевое - координаты вбил - и на расстоянии 20-40 км (в зависимости от выбранного снаряда) враг отправляется в ад. Прелесть перехода на 155 мм в том, что очень большой выбор снарядов, вплоть до управляемых (до 50 км дальность, точность 2 метра), и у НАТы этих снарядов просто завались
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23.04.2022 16:34 Ответить
Должен сказать, что после освобождения всей территории Украины наши артиллеристы ствольной арты будут самыми продвинутыми и универсальными по всем системам - тут и арчеры, и цезари, и даны-жужаны, и ховитцеры, и PzH2000, и палладины ...
После окончания войны у нас будут сплошные учения и тренинги с союзниками. Будут у нас опыт перенимать.
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23.04.2022 17:43 Ответить
Ответка была или опять нельзя потому что путин нападёт?
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23.04.2022 13:37 Ответить
Обстріляйте таарюк градами.
Два боєкомплекти, по якомусь селу.
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23.04.2022 13:37 Ответить
Ех... Оце б один свічблейд...
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23.04.2022 13:46 Ответить
Оцей голованов з ньюзвоні тепер навчає українців патріотизму з ефіру єдиного марафону.
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23.04.2022 13:56 Ответить
когда всё закончится на фронтах, то народ с удивлением увидит, что все пойдет прежним зеленым марафоном, только пуще прежнего, потому что баблище рекой потечёт.
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23.04.2022 15:00 Ответить
ответка будет когда будет политическое решение от преза
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23.04.2022 14:19 Ответить
Чимось важчим по мокшах бахнути, «Градом» наприклад.
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28.04.2022 16:22 Ответить
 
 