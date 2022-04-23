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Новости Агрессия России против Украины Война
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Получены первые подтверждения принудительной мобилизации мужчин в Мариуполе в "армию ДНР", - советник мэра Андрющенко

рф

Из заблокированного Мариуполя получены первые подтверждения принудительной мобилизации мужчин в "армию ДНР", которые будут направлены на войну с Украиной.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Фильтрация. Поступают сообщения об усилении сплошной фильтрации мужчин в частном секторе Кальмиусского и Левобережного районов. Получены первые подтверждения принудительной мобилизации в "армию ДНР". Преимущественно молодые мужчины до 40 лет. Их направляют в направлении Донецка. В данный момент дополнительно уточняем информацию относительно их количества и дальнейшей судьбы", - написал Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожье. Мужчин не выпускают, - Минобороны

Мариуполь (5717) мобилизация (2775) Андрющенко Петр (582)


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Топ комментарии
+27
Ну что за бред?Это любители русского мира.Ктото верит в сказки,что можно силой мысли заставить стрелять в своих?
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23.04.2022 13:07
+26
Если они не захотели защищать Мариуполь- то это их проблема.
в городе бои, мужикам под 40, и они ,что прятались по подвалам?, а теперь их пустят в расход.
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23.04.2022 13:04
+26
Ось відверта правда!

Вони, там, на півдні, на сході України, скавучать "как нам всЄм плохА, мы живьем пАд Абстрєлами" і таке інше... Стоп, шановні! Ви весь час там голосували як не за Симоненка, так За Януковича! Доголосувалися. Тепер ваше життя це наслідок вашого вибору. Тому мені вас не шкода. Мені шкода моєї України. А передача Крим-реалії теж приколісти. "Мы вещаем на руZZком, чтобы в Крыму понимали, что делают роZZийские войска с Украиной". Дурні! Ви робите їм ведмежу послугу! Вони там тащаться від цієї інформації! Вони кайфують від виду зруйнованої України, звалтованих немовлят, дівчат, жінок! Вони всі, без вийнятку, тварюки, з якими не може бути жодної розмови!!!!!!
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23.04.2022 13:26
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Если они не захотели защищать Мариуполь- то это их проблема.
в городе бои, мужикам под 40, и они ,что прятались по подвалам?, а теперь их пустят в расход.
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23.04.2022 13:04 Ответить
Ты почему не в окопе диванный патриот? Сам ни разу в подвале под обстрелами не сидел и не знаешь какой это ужас.
Ты вообще отдаеш себе отчёт что отправляя людей не имеющих ни мотивации ни опыта ни зачастую здоровья, их длительность жизни как солдата в бою будет меньше минуты, и к вообще без шансов? Ты такой же как рашисты. Один в один.
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23.04.2022 13:36 Ответить
Я не могу , а сын на первой линии. Лучше бы меня взяли. Вот как вас например, вы видно из окопа пишите.
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23.04.2022 13:48 Ответить
Все вы так говорите. За спинами других. Можеш добровольцем пойти, герой, семьи служат, по желанию, только у тебя что-то желания нет, по твоему лучше других бросать чем себя любимого в горнило войны. Патриот диванный.
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23.04.2022 14:31 Ответить
Это цензор - великие юристы, химики, политологи, знатоки во всех вопросах в мирное время, в военное переквалифицировались в боевых диванных генералов. Знают все... самые смелые и умные, и как видим по комментам очень добрые и сердечные. Так что не стесняйся, задавай вопросы.
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23.04.2022 14:21 Ответить
Кацап,ти дебіл!
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23.04.2022 14:23 Ответить
Може зброї не мали, адже у нас так боялися видати людям зайву рушницю. А "днр" зброю дасть без церемоній.
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23.04.2022 13:41 Ответить
Ну то нехай лупашать з неї по денеерівцям. А якщо у кого на окупанта рука не піднімається - їх перемелять наші. У них тепер вибір не великий.
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23.04.2022 15:31 Ответить
В Херсоне тысячи молодых людей 24-го пришли в военкоматы, а там закрыто. Тер. обороне не выдали оружия. 50 Героев сделали коктейли и возле парка начали жечь технику орков, ихз всех положили, и даже СМИ о них не вспомнили. Потому что если вспомнят, то будут вопросы, почему им не выдали оружия.
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23.04.2022 15:30 Ответить
вспомнили, новость была но особо не подымали ту тему
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23.04.2022 17:10 Ответить
А чому ці ''чоловікі'' не пішли боронити Україну у ЗСУ??? А ТЕПЕР ''ПРИМУСОВО' БУДУТЬ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ?! ХТО ПОЯСНИТЬ??
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23.04.2022 13:05 Ответить
Может потому, что 1 марта войска орков были уже под Мариуполем?
Может потому что первые, кто ******** были военкомы?
Может потому, что не было никакого оповещения мужчин призывного возраста "куда идти и что делать"?
Может потому, что не было никаких процедур по "срочному приему в ВСУ"?
Может потому, что не было никакой материально-технической базы для того чтобы вооружить и экипировать мужчин призывного возраста?
И т.д. и т.п.

Мне лично 28.02 сказали в военкомате: "Мужик, опыт боевых действий есть? Нет?, иди домой и не ********."
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23.04.2022 13:32 Ответить
Скажіть будь ласка тоді для чого нам з усіх рупорів говорили що армія готова для захисту України?І навіть зараз Тероборону нічого не вчать,вони ходять через сутку чергувати на охорону ковбасних заводів,макаронних фабрик,фабрик по виробництву акордеонів,судів і прокуратур.Як ви думаєте вони будуть готові дати бій в разі погіршення ситуації? ,,Оброєний,вишколений і мотивований народ не вигідний владі''-генерал Сергій Кривонос в інтерв'ю Яніні Соколовій.
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23.04.2022 15:21 Ответить
100%. В ТРО з початку війни, - навчання зі злагодження не було до цих пір. І якщо піде навала - є загроза попасти під перехрестний вогонь, бо нема комунікації між загонами.
Західна Україна.

А по Кривоносу - він правий. Жид не дозволить Козаку шаблюку мати.
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23.04.2022 15:37 Ответить
Можливо тому що там живе багато ватників які дрочили на 9 мая, 23 февраля і русскую культуру? Подивись за кого ці маріупольці наголосували на місцевих виборах і у раду. Щоб зайвих питань не було. У них герої червона армія? Ну зараз вони в червоній армії опинились. Думки матерільні. Шкода мені їх? Взагалі ні. Мені шкода тільки проукраїнських людей які там жили, але їх було дуже мало.
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23.04.2022 15:32 Ответить
Я не знаю що тобі сказали і чі було це взагалі,а в Маріуполі війскомат нікуди 24 лютого не подівся.Хто хотів прийшов і через пару годин отримав зброю.Так ні всі кто не прийшов зрадники,їм просто пофіг на Україну.Це не моя війна,як вони казали.Тепер їх.І чім більше цієї вати наши хлопці утилізують тім краще для майбутнєго України.
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23.04.2022 15:56 Ответить
А чому ці ''чоловіки'' не захищають Україну у ЗСУ???А тепер під ''примусом ''будуть вбивати українців!?як таке можливо,хто пояснить???
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23.04.2022 13:07 Ответить
Тобі ж пояснили, чому ці чоловіки не в ЗСУ. ТОМУ ЩО СТВОРЕННЯ ТрО держава мала почати у грудні 2021 року, а не вранці 25 лютого 2022. Ти хоч в гуглі пошукай, коли Зеля оголосив військовий стан. А в цей час воєнкоми з Маріка вже з'їбались. То де зброю тим чоловікам було брати?
Сиди краще на своєму дивані і не вумничай!
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23.04.2022 14:18 Ответить
та яке вбивати? вони ж мабуть жодного дня не тримали в руках зброю... як штрафні роти підуть на м'ясо..
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23.04.2022 19:22 Ответить
Ну что за бред?Это любители русского мира.Ктото верит в сказки,что можно силой мысли заставить стрелять в своих?
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23.04.2022 13:07 Ответить
Я теж не розумію, як можна змусити когось воювати проти своєї країни? Навіть якщо уявити, що ну піймали, ну переодягли, ну дали в руки зброю, ну вивезли на передову, ну поставили загранотряди і навіть тоді ніхто не змусить людину стріляти, а при першій можливості вона підніме вгору руки і розкаже що з нею трапилось.
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23.04.2022 14:20 Ответить
Вы вообще слабо представляете войну, как будто она такая как в фильмах.
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23.04.2022 14:32 Ответить
Да все все прекрасно представляют, особенно в Мариуполе,где спокойно смотрели новомодные кацапские фильмы про войну (типа СМЕРШ или другое подобное малоисторическое лайно).Просто часть населения "ждала" русского мира,поэтому и никто б не записался в тероборону,а тем более в ВСУ добровольцем.А теперь "русский мир" будет требовать с них идти воевать (и патроны дадут прямо перед боем,скорее всего,и раскидают скорее всего среди луггандонышей,и может будут какие то заград отряды).
Но без реального желания воевать,подобное воинство не удержишь никак-либо дезертируют ,либо в плен сдадутся,либо в спину выстрелят.
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23.04.2022 15:10 Ответить
Элементарно. Загнали в лагерь, пару дней обработали физически и морально. Гэбня умеет. Одели в робу, в машину и на передовую. Перед атакой старючий автомат и 4 рожка и вперед на пулеметы. Шаг влево, шаг вправо - расстрел.
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23.04.2022 16:50 Ответить
Листівки, повідомлення в соцмережах, офіційні заяви керівництва, інфа на ютюб з інструкціями про здачу в полон вже тиждень як розповсюджена, нє?
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23.04.2022 13:12 Ответить
ЯвНеПалітіке також казала місцева Луганська і Донбаська вата в підсумку виловили всіх і відправили в якості гарматного мяса так от і в Маріуполі при бажанні могли вступити в ЗСУ або терооборону але пересидіти не вдасться, або свою армію захищати , або армію ворога прийдеться
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23.04.2022 13:23 Ответить
Кто тебе ***** сказал что каждый может вступить в армию и тероборону? Особенно во время войны. Те ребята из азова не будут брать всех подряд, понимая что неподготовленным людям кранты и мешать только будут. Да и откуда такие как ты знаете чем и как люди там занимаются и как помогают воинам? Люли гибнут , украинцы в беде, а они **** умничают.
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23.04.2022 14:33 Ответить
Ну что тут скажешь, мне сложно понять, как люди даже не по одиночке, а группой получив в руки боевое оружие станут служить врагу и при этом типа "насильно"... Либо это явные предатели (а между прочим ватники никуда не делись), ну либо им оружие не дадут вовсе и заставят выполнять всякие хозработы, копать, носить и так далее...
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23.04.2022 13:23 Ответить
Проще всего раскидать среди луггандонышей и первыми пустить в бой-скорее всего так и будет.
Хотя без реального желания все это фигня
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23.04.2022 15:12 Ответить
Оружие дают за пол часа до боя. Многие не знают, как снаряжать магазин и никогда тот автомат в руках не держали.
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23.04.2022 16:51 Ответить
Это ватники, любители узкого мира, сепары с наглухо промтыми мозгами так же ненавидящие украинцев и УКРАИНУ как и их хозяева. Хватит вешать лапшу про "принудительную мобилизацию"!
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23.04.2022 13:24 Ответить
Ось відверта правда!

Вони, там, на півдні, на сході України, скавучать "как нам всЄм плохА, мы живьем пАд Абстрєлами" і таке інше... Стоп, шановні! Ви весь час там голосували як не за Симоненка, так За Януковича! Доголосувалися. Тепер ваше життя це наслідок вашого вибору. Тому мені вас не шкода. Мені шкода моєї України. А передача Крим-реалії теж приколісти. "Мы вещаем на руZZком, чтобы в Крыму понимали, что делают роZZийские войска с Украиной". Дурні! Ви робите їм ведмежу послугу! Вони там тащаться від цієї інформації! Вони кайфують від виду зруйнованої України, звалтованих немовлят, дівчат, жінок! Вони всі, без вийнятку, тварюки, з якими не може бути жодної розмови!!!!!!
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23.04.2022 13:26 Ответить
+++++++++++++++!!!!!!!!!!
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23.04.2022 14:02 Ответить
Ты ,тупое животное ,откуда ты знаешь за кого я голосовал,я ,твой ******* рот ,на доменной работал и 11 лет горячего стажу имею.А сейчас мне Украина ни копейки помощи не выплатила хоть я и в Украине.И за зелёную плесень я не голосовал
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23.04.2022 14:57 Ответить
То що, Україна тобі має пам'ятник за життя поставити? Чи, може, щосуботи осипати пелюстками троянд? То сховайся і не відсвічуй, поки на пляшку не посадили.
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23.04.2022 15:11 Ответить
Ти тварюка недоколихана! Ти про "пляшку" говориш тому що на ній зі своїх свідомих літ сидиш! Пішов нахер!
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23.04.2022 19:27 Ответить
Тварюка это те которые тебя ублюдка таким воспитали.Про пляшку не я начал говорить читай внимательно,дегенерат.,,свидомый лит,,
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24.04.2022 01:51 Ответить
конечно за зеленую команду ты не голосовал.. а за кого тогда? наверное, за ОПЗЖ или за Шария, да? )
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23.04.2022 19:25 Ответить
Не угадал, ещё варианты?
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24.04.2022 01:38 Ответить
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23.04.2022 20:25 Ответить
Мені просто цікаво, якщо і до твого міста доберуться козломрді - ти також будеж верещати оцю х..ню про то що самі винуваті, за когось там голосували, не то казали і таке іньше?
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23.04.2022 15:13 Ответить
Да согласен 💯.
Зашёл как то на паблики севастополя-так они там аж смакуют все эти убийства и грабежи
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23.04.2022 15:20 Ответить
Ти зовсім мізки втратив, мурло ти кончене??? Моя сім'я в житті не голосувала ні за яких Симоненків, дідусь взагалі родом з Івано-Франківщини, мати опинилася за розподілом в Херсоні і там одружилася з моїм татом, і там народилася я!

Я з Херсона, проте в 17 переїхала до Києва і закінчила університет Шевченка за напрямом українська мова та література! Але під час окупації опинилася в Херсоні з батьками! Ми так настраждалися з початку війни, ледве втекли звідси, збирали гроші, шукали перевізників, щоб нас вивезли! І ми це заслужили??

..Ми з бабусею, коли я ще була маленька, ходили на мітинги за Ющенка! Моя сім'я ніколи не голосувала ні за Симоненка, ні за Януковича! Підтримувала революцію гідності! І ти тепер, падло, кажеш, що тебе нас не шкода?

Сволота ти остання. З такими співвітчизниками і ворогів не треба. Щоб ти був проклятий, сраний мудак.

І не кажи мені, що то тільки моя сім'я така, а інші херсонці погані і кликали Росію сюди. Тварина ти кончена, ти читав, що було в місті, коли тут хотіли зробити ХНР?? Херсонці обрали собі проукраїнського мера, Миколаєнка, який не дав тут зробити ХНР у 2014му! Тут знесли пам'ятник Леніну і поставили пам'ятник Небесній сотні!

Зараз, під час війни, кілька сотень наших хлопців померли за одну ніч, намагаючись захистити місто за відсутності зсу!!

І ти кажеш, що тобі нас не шкода?!

Сволота ти. І всі, хто це лайкнув. Будьте ви прокляті.
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23.04.2022 15:40 Ответить
Это ватники, сепары, коллаборанты так же ненавидящие украинцев и УКРАИНУ как и их хозяева.
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23.04.2022 13:29 Ответить
У російську армію призивають лише русскагаварящіх.
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23.04.2022 13:35 Ответить
ждалі руске мір
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23.04.2022 13:45 Ответить
Юг и восток это Украина. Запомните, сепары и фсбшники.
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23.04.2022 14:01 Ответить
А то в каментах полно фсбшных консерв.ю, разжигающих вражду и ненависть.
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23.04.2022 14:29 Ответить
Это полный повтор действий орды - все покоренные народы включались в состав войска для дальнейших завоеваний.
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23.04.2022 14:13 Ответить
Можна факти, бо ніколи такого у війску Чінгісхана, Бату-хана та їхніх наступників не пригадую... І не варто порівнювати те болотне лайно з воїнами Орди - мокшани лише платники данини, а воїни з них як срака ( Те, що і ординці і москальня приповзає на землі України з того ж самого боку ще не означає, що це одне і те ж саме.
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23.04.2022 14:42 Ответить
Все время такое было-обычно монголы гнали пленников первыми на штурм городов,для того чтоб обороняющиеся расстреляли боеприпасы.
В полевых сражениях первыми обстреливали противника лёгкая конница из покоренных племен,а потом разгром довершал таранный удар тяжёлой найманской или татарской кавалерии
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23.04.2022 15:16 Ответить
Это у монголов называлось "хараш" - гнали впереди войска толпу на штурм. Мардва переняла эту тактику.
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23.04.2022 16:38 Ответить
Орда - це на той час сильне, добре організоване військо, котрому платили данину болотні мокшани на протязі століть. Ніхто те лайно вшиве до війська не брав - хіба коня помити чи стремено поцілувати дозволити могли. Не треба їх ототожнювати тільки тому, що і той, і той ворог прийшов на землі України зі Сходу )))
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23.04.2022 14:48 Ответить
Мардва до сих пор воет о том, что 50000 мардвы в Европе нафаршировали, когда их монголы с собой взяли.
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23.04.2022 16:40 Ответить
Я все время говорю не хочешь в ВСУ ,будешь воевать за Лугандон . Война коснется всех Не можешь в боевые войска , иди в тыловое обеспечение . Руки везде нужны
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23.04.2022 14:34 Ответить
Думаю, там не всіх примусово мобілізують - прокацапського лайна вистачало. Досить згадати 2014 в Маріуполі... Багато тоді зрадників України отримало реальні терміни? Ну от і результат... Змусити саме воювати "примусово" фактично нереально, як і взагалі небезпечно давати зброю в руки. Хіба шанці копати чи ще щось.
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23.04.2022 14:40 Ответить
Дичь не несите сидеть по подвалам , Когда Родина в опасности , каждый должен делать что то в меру своих сил , не можешь , стрелять , за это никто не обвиняет . Но человек может , снаряжать магазины , искать патроны , готовить еду , перевязывать раненых . Да много другой работы . И под обстрелами я был , если что
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23.04.2022 14:41 Ответить
Интересно, откуда вы все знаете кто и чем занимается в Мариуполе? А вот если условные 5 мужиков без военного опыта, которых не возьмут в Азов, попричине ненадобности, пытаются защищать и кормить к примеру двадцать женщин и детей в подвале, это зрада, этих парней можно в расход? Невозможно всем воевать, небудет с этого толку, особенно если люди не умеют это делать. Некоторым остается только выживать и спасать своих близких и просто других людей. А люди которые небыли в подобном аду - злорадствуют по интернетам, и этим они делают себя хуже свинособак.
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23.04.2022 15:19 Ответить
Чому люди думають що їм хтось дав зброю і вони ідуть по своїм стріляти? Швидше за все поженуть копати окопи а потім використають як гарматне м'ясо при наступі.
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23.04.2022 15:14 Ответить
Невже ви думаєте, що ці люди проукраїнські громадяни України? 99% з них це маріупольська вата, яка фанатіла від 9 мая, 23 февраля і русской культури. Подивіться за кого маріупольці наголосували на місцевих виборах і у раду. Щоб у вас не було зайвих питань. Вони любили червону армію. Вони в ній опинились. Думки матеріальні. Шкода мені цих дурників з мосінками? Взагалі ні. Всі проукраїнські маріупольці або виїхали з Маріуполя або вбиті.
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23.04.2022 15:38 Ответить
Діти також голосували, ти, хворий покидьку?
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23.04.2022 15:44 Ответить
Їх батьки голосували,
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23.04.2022 17:21 Ответить
Любой азовец и солдат, который в данный момент защищает людей Мариуполя ценой своей жизни, перегрыз бы тебе собаке вонючей горло и был бы 1000% прав. ******* вы батенька, самый настоящий.
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23.04.2022 19:19 Ответить
Ну тепер ці маріупольці яких Азовці захищають будуть воювати проти України. Я думаю ти тепер цим задоволений?
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24.04.2022 11:01 Ответить
Разжигаешь?Товарищ майор тобой доволен? хорошо исполняешь,нарратив кремля- за них не надо бороться и переживать не стоит,они же " все 99 процентов вата".
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23.04.2022 19:33 Ответить
Я дивлюсь по фактах і нічого не вигадаю. Підтвердження моїх слів можна знайти на першій сторінці пошуку в гуглі. Тобто це я кремлебот, я люди які багато років кликали в Україну росіян нормальні невинні хлопці? Тобі самому не смішно таке писати?
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24.04.2022 10:57 Ответить
Всі, хто говорять, що ті, хто живе на півдні, все це заслужили - ви такі самі, як орки. Сволоти.
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23.04.2022 15:43 Ответить
чому орки забралися з київщини та півночі??? і чому там вбили стільки людей??? а тому, що там було масове несприйняття. ключове слово - масове.
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23.04.2022 16:32 Ответить
Я живу на сході і говорю, що там багато ватників які підтримували росію і кликали в Україну війну. Я багато років живу в середовищі, де 60-70% мого міста це вата і малороси. Людям подобається 9 травня і червона армія, їх ватна мрія збулась
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23.04.2022 17:28 Ответить
Примусова мобілізація - це відмазка ватних *********, якщо потраплять у полон
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23.04.2022 16:37 Ответить
То шо я казав як по підвалах сидіти і с голодухи помирати під обстрілами це нормально ,а як азовцям допомогти або чинити опір окупантм так ні ,а мобілузуватись в армію днр так да.
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23.04.2022 17:17 Ответить
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23.04.2022 20:28 Ответить
Что то мне кажется что Андрющенко врет и не краснеет....
Давать оружие мужикам уничтоженого города? Идиотизм...
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23.04.2022 22:53 Ответить
 
 