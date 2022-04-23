Получены первые подтверждения принудительной мобилизации мужчин в Мариуполе в "армию ДНР", - советник мэра Андрющенко

Из заблокированного Мариуполя получены первые подтверждения принудительной мобилизации мужчин в "армию ДНР", которые будут направлены на войну с Украиной.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Фильтрация. Поступают сообщения об усилении сплошной фильтрации мужчин в частном секторе Кальмиусского и Левобережного районов. Получены первые подтверждения принудительной мобилизации в "армию ДНР". Преимущественно молодые мужчины до 40 лет. Их направляют в направлении Донецка. В данный момент дополнительно уточняем информацию относительно их количества и дальнейшей судьбы", - написал Андрющенко.

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