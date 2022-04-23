К боям на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемого "МВД "ДНР": почти все "народные милиционеры" ликвидированы, - разведка

В "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" – большинство погибло в боях под Мариуполем.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"К боям на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР". Включая военнослужащих "внутренних войск ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД"".

Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери:



Мариупольское направление.

– до 1000 чел. безвозвратные потери, в т.ч. 26 курсантов;

– более 2800 чел. санитарные потери;

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Остальные направления.

– около 500 чел. безвозвратные потери;

– около 2100 чел. санитарные потери.

Нехватка правоохранителей привела к ухудшению ситуации с поддержкой общественного правопорядка и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.

"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава", - рассказали в ГУР Минобороны.