РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12180 посетителей онлайн
Новости Война
16 709 34

К боям на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемого "МВД "ДНР": почти все "народные милиционеры" ликвидированы, - разведка

рф

В "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" – большинство погибло в боях под Мариуполем.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"К боям на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР". Включая военнослужащих "внутренних войск ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД"".

Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери:

Мариупольское направление.
– до 1000 чел. безвозвратные потери, в т.ч. 26 курсантов;
– более 2800 чел. санитарные потери;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты "мобилизовали" и утилизировали в Мариуполе донецкого музыканта Бобровского и краеведа Жарова, - журналист Казанский. ФОТО

Остальные направления.
– около 500 чел. безвозвратные потери;
– около 2100 чел. санитарные потери.

Нехватка правоохранителей привела к ухудшению ситуации с поддержкой общественного правопорядка и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.

"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава", - рассказали в ГУР Минобороны.

армия РФ (19331) ликвидация (3572) Мариуполь (5717) разведка (4179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
показать весь комментарий
23.04.2022 13:15
+23
То есть теперь не надо будет ломать голову, что делать с сепарней.
Господи, спаси и сохрани защитников Мариуполя.
показать весь комментарий
23.04.2022 13:12
+17
Яка чудова новина!
показать весь комментарий
23.04.2022 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, якщо новина чудова - то трохи позитиву перед святами.

Один дуже оригінальний переселенець (з Донбасу, потім -з Києва) нарешті знайшов для себе дуже оригінальне працевлаштування в Івано-Франківську (рекомендую):

https://galka.if.ua/rozvazhaie-gostej-i-dopomagaie-roznositi-kavu-papuga-pereselenecz-archi-oselivsya-u-frankivskij-kavyarni-video/
показать весь комментарий
23.04.2022 15:26 Ответить
Яка чудова новина!
показать весь комментарий
23.04.2022 13:03 Ответить
по заслугам сепарам-в полон не брати зрадників-
показать весь комментарий
23.04.2022 13:04 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 13:05 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 13:06 Ответить
"Это не потеря" - любимое выражение рашистов, которое включает в себя все - от отсутствия туалетной бумаги в магазине до мешка с остатками соседа присланного из военкомата)))
показать весь комментарий
23.04.2022 13:07 Ответить
як худобу на нас женуть,це не війна це бойня
показать весь комментарий
23.04.2022 13:08 Ответить
"Геть з України, москаль некрасівий! "
показать весь комментарий
23.04.2022 13:10 Ответить
Зрадники не гинуть, а дохнуть.
показать весь комментарий
23.04.2022 13:10 Ответить
яка сумна новина.....
показать весь комментарий
23.04.2022 13:11 Ответить
То есть теперь не надо будет ломать голову, что делать с сепарней.
Господи, спаси и сохрани защитников Мариуполя.
показать весь комментарий
23.04.2022 13:12 Ответить
Потом эти недобитые безрукие-безногие будут требовать пенсии у Украины. Нужно чтобы не было таких претендентов. И их пергидрольных самок в рашку отселить потом.
показать весь комментарий
23.04.2022 15:04 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 13:15 Ответить
Ну падлюки,згадайте підори..,****** введі"..,гандони.
показать весь комментарий
23.04.2022 13:15 Ответить
Трагедія! Трагедія!
показать весь комментарий
23.04.2022 13:17 Ответить
А что случилось?
показать весь комментарий
23.04.2022 13:19 Ответить
Та так... Пара незаметных пустяков...
показать весь комментарий
23.04.2022 13:28 Ответить
Боже, Матінко Божа, поможіть, бережіть та захистіть наших захисників
показать весь комментарий
23.04.2022 13:27 Ответить
У Бога неи матери. Он Сам есть Отец!
показать весь комментарий
23.04.2022 17:54 Ответить
В мене донька питає,а щож будемо робити ,коли повернемо Донбас,з тими зрадниками,на що я їй відповів,що їх там просто НЕБУДЕ,половину переб*ють,а остаток на випередки буде штурмувати кордон з рашкою,зайдемо чисто на НАШІ ЗЕМЛІ!!!!! і потім туди повернуться справжні українці,бо хорош там---де нас немає!!!!
показать весь комментарий
23.04.2022 13:32 Ответить
Тех у кого два паспорта нужно выселить, остальных поставить под карандаш.
показать весь комментарий
23.04.2022 13:53 Ответить
Туди їм і дорога
показать весь комментарий
23.04.2022 13:44 Ответить
батальон боярка дивизия ханурик
показать весь комментарий
23.04.2022 13:53 Ответить
Прекрасная новость, вот только они новых завезут, тама таких много, зерги
показать весь комментарий
23.04.2022 13:56 Ответить
Можно уже освобождать донецк и луганск. Денерасты все высдыхали в боях
показать весь комментарий
23.04.2022 14:15 Ответить
Ще трохи рано. Там ще вистачає вати.
показать весь комментарий
23.04.2022 15:04 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 14:22 Ответить
лугандонши от бурятов новых нарожают ..... с плоскими *****ми удобней бухими по клумбам в дааамбаси валяться .....
показать весь комментарий
23.04.2022 14:24 Ответить
Не встигнуть.
показать весь комментарий
23.04.2022 15:00 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 14:38 Ответить
Не, вы всё врете, ещё эдик басурин и офигительный военный экперд ходаковский пока живые….
показать весь комментарий
23.04.2022 16:07 Ответить
Що попачлєнци, дочекались москалів!
показать весь комментарий
23.04.2022 16:54 Ответить
 
 