К боям на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемого "МВД "ДНР": почти все "народные милиционеры" ликвидированы, - разведка
В "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" – большинство погибло в боях под Мариуполем.
Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"К боям на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР". Включая военнослужащих "внутренних войск ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД"".
Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери:
Мариупольское направление.
– до 1000 чел. безвозвратные потери, в т.ч. 26 курсантов;
– более 2800 чел. санитарные потери;
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Остальные направления.
– около 500 чел. безвозвратные потери;
– около 2100 чел. санитарные потери.
Нехватка правоохранителей привела к ухудшению ситуации с поддержкой общественного правопорядка и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.
"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава", - рассказали в ГУР Минобороны.
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Один дуже оригінальний переселенець (з Донбасу, потім -з Києва) нарешті знайшов для себе дуже оригінальне працевлаштування в Івано-Франківську (рекомендую):
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Господи, спаси и сохрани защитников Мариуполя.