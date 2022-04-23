Разоблачен житель Покровска, который передавал оккупантам данные о ВСУ, - Офис Генпрокурора
В Покровске Донецкой области задержан мужчина по подозрению в государственной измене
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис Генпрокурора в Facebook.
По данным следствия, в апреле житель г.Покровска добровольно сотрудничал с российской армией.
"Он передавал ее представителю со своего аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" сообщения с информацией о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что информация использовалась россиянами в войне против Украины.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Также по отношению к нему в порядке ст. 615 УПК Украины применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
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"Последний раз в Попасной я был в 2020 году. На въезде слева была расстрелянная стела с названием города, а справа взорванная бензоколонка на фоне каких-то трущоб. Депрессивное место оказалось. Тогда у меня было забавное общение с ватой. Я стоял в очереди каком-то маленьком магазинчике в Попасной и две тетки передо мной обсуждали, что когда Путин придёт, то жизнь станет лучше и зарплаты будут большие. И одна из них добавила, что "поскорей бы уже". Говорили не очень тихо, не прячась и видно, что не очень стесняясь своего мнения и своих глупых ожиданий. И похоже, что такие взгляды были там обычными."
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Якщо не буде страху у ворга - будуть вмирати багато людей.