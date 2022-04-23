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Новости Агрессия России против Украины Война
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Разоблачен житель Покровска, который передавал оккупантам данные о ВСУ, - Офис Генпрокурора

сбу

В Покровске Донецкой области задержан мужчина по подозрению в государственной измене

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис Генпрокурора в Facebook.

По данным следствия, в апреле житель г.Покровска добровольно сотрудничал с российской армией.

"Он передавал ее представителю со своего аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" сообщения с информацией о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что информация использовалась россиянами в войне против Украины.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Также по отношению к нему в порядке ст. 615 УПК Украины применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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государственная измена (1543) Покровск (601) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+15
на Банковій не шукали, нє? - в них там гніздо...
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23.04.2022 13:38
+14
З можливістю внесення застави? Під час ВС ? Та краще «нехай йому буде соромно» ... КРЕТИНИ,***** !
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23.04.2022 13:49
+8
законы военного времени позволяют уничтожать на месте всех предателей наводчиков кто бы они не были, понаехавшие эвакуированные донецкие, луганские мариупольские любые, это конечно если законы выполняются или как всегда
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23.04.2022 13:58
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на Банковій не шукали, нє? - в них там гніздо...
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23.04.2022 13:38 Ответить
На розмінування! З граблями за спиною.
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23.04.2022 13:40 Ответить
Шкуру с него снять и на кол !
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23.04.2022 13:44 Ответить
З можливістю внесення застави? Під час ВС ? Та краще «нехай йому буде соромно» ... КРЕТИНИ,***** !
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23.04.2022 13:49 Ответить
Я вірно прочитав? Викрито чи вибито?
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23.04.2022 13:52 Ответить
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23.04.2022 13:52 Ответить
Я вірно прочитав,викрито чи вибито?
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23.04.2022 13:54 Ответить
хлопці уточнюють...
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23.04.2022 14:17 Ответить
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23.04.2022 13:56 Ответить
законы военного времени позволяют уничтожать на месте всех предателей наводчиков кто бы они не были, понаехавшие эвакуированные донецкие, луганские мариупольские любые, это конечно если законы выполняются или как всегда
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23.04.2022 13:58 Ответить
куда понаехавшие? Покровск это Донецкая область.
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23.04.2022 16:41 Ответить
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23.04.2022 14:04 Ответить
Цікаво де вся ця падаль дівається?Виходить під застави? Що це, як не узаконена корупція?
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23.04.2022 14:15 Ответить
Це не корупція, а зрада судді та прокурора.
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23.04.2022 17:57 Ответить
....із можливістю внесення застави.
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23.04.2022 14:18 Ответить
Вати там неміряно. Навіть не ховається. Приклад: https://t.me/BerezaJuice/13802 Борислав Береза пише :
"Последний раз в Попасной я был в 2020 году. На въезде слева была расстрелянная стела с названием города, а справа взорванная бензоколонка на фоне каких-то трущоб. Депрессивное место оказалось. Тогда у меня было забавное общение с ватой. Я стоял в очереди каком-то маленьком магазинчике в Попасной и две тетки передо мной обсуждали, что когда Путин придёт, то жизнь станет лучше и зарплаты будут большие. И одна из них добавила, что "поскорей бы уже". Говорили не очень тихо, не прячась и видно, что не очень стесняясь своего мнения и своих глупых ожиданий. И похоже, что такие взгляды были там обычными."
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23.04.2022 14:23 Ответить
о звездець скільки жерв від хайпожорів.
1 Поляк і Арахамия фоткаеться на Яворовскому полігоні - 8 ракет 40 трупаків
2. В Сарни в Рівенскій обл Фотка в телеграмі навчань війскових -4 ракети
3. Тіктокер сфоткався с технікою в Киеві у торгового ценьру -2 ракети
4. Бігус розповів про ремонт літаків на заводі У Львові 4 ракети
5. 1+1 бере інтевью у біженців де одна дівчина розповіла що 1000 людей ховаеться в драмтеаторі - наступний день 500 кг бомба на драмтеатр

Гетьманцев в уряді Зеленского ввів в звітність gps кординати нафтогаз.
Маразм повний - через розпіарену передачу літаків - Польща не змогла по тихому передати Міги і Сушки
прошло 2 тижні і знову розпіарили на1+1 як ремонтують танки - знову полетіли ракети......

Зрадникам платят багато грошей -вони в принципі готові відкупитися.
Має бути таке повідомленя - під час затримання колоборанта було застосовано зброю.

Получил ранения не совместимое с жизню )

Якщо не буде страху у ворга - будуть вмирати багато людей.
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23.04.2022 15:21 Ответить
Застави??! Судді взагалі з дубу рухнули? Це що, рішення печерськогосуду?
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23.04.2022 16:42 Ответить
Цим він знищив не одне життя. Час прирівняти ці злочини до масового вбивства
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23.04.2022 17:19 Ответить
 
 