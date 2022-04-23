Разоблачен житель Покровска, который передавал оккупантам данные о ВСУ, - Офис Генпрокурора

В Покровске Донецкой области задержан мужчина по подозрению в государственной измене

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис Генпрокурора в Facebook.

По данным следствия, в апреле житель г.Покровска добровольно сотрудничал с российской армией.

"Он передавал ее представителю со своего аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" сообщения с информацией о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что информация использовалась россиянами в войне против Украины.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Также по отношению к нему в порядке ст. 615 УПК Украины применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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