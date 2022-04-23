Оккупанты хотят "национализировать" жилье в Мариуполе, которое осталось без собственников, - советник мэра Андрющенко

В Мариуполе захватчики хотят провести регистрацию жилого фонда и "национализировать" то, что осталось без владельцев.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. В ходе внутренних фильтрационных мероприятий оккупанты анонсировали проведение регистрации жилого фонда. Вся недвижимость, владельцы которой не подадут документы, будет "национализирована", - написал Андрющенко.

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