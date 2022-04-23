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Оккупанты хотят "национализировать" жилье в Мариуполе, которое осталось без собственников, - советник мэра Андрющенко

маріуполь

В Мариуполе захватчики хотят провести регистрацию жилого фонда и "национализировать" то, что осталось без владельцев.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. В ходе внутренних фильтрационных мероприятий оккупанты анонсировали проведение регистрации жилого фонда. Вся недвижимость, владельцы которой не подадут документы, будет "национализирована", - написал Андрющенко.

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Мариуполь (5717) национализация (238) Андрющенко Петр (582)


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Топ комментарии
+17
национализаторы анало-завоеватели вам ублюдкам ваша жизнь не принадлежит
а вы на чужое ефло открыли.... скоро вас в пакет мусорный и на утилизацию...
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23.04.2022 13:56
+12
Хочуть засрати лайном всю Україну.
Як сказала прозрєвшая росіянка- в них немає країни, є лише два міста -москва і пітер, решта расплившаяся вонючая жижа.
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23.04.2022 13:58
+10
Касапьё тупое быстрое как понос. Понос будет когда будут тикать как крысы.
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23.04.2022 13:56
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хотеть не вредно )))...но иногда так просто смертельно опасно
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23.04.2022 13:54 Ответить
Что не придумывают где кафиры там мародёрство.
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23.04.2022 13:56 Ответить
национализаторы анало-завоеватели вам ублюдкам ваша жизнь не принадлежит
а вы на чужое ефло открыли.... скоро вас в пакет мусорный и на утилизацию...
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23.04.2022 13:56 Ответить
Касапьё тупое быстрое как понос. Понос будет когда будут тикать как крысы.
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23.04.2022 13:56 Ответить
Хочуть засрати лайном всю Україну.
Як сказала прозрєвшая росіянка- в них немає країни, є лише два міста -москва і пітер, решта расплившаяся вонючая жижа.
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23.04.2022 13:58 Ответить
Прозревших росіянців не буває, бувають лише харошіє русскіє,
а харошій русскій - мертвий русскій
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23.04.2022 14:07 Ответить
Вчора її показував Ганапольський.
Вона дуже гарно все розказала.
На жаль не змогла знайти відео.
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23.04.2022 15:30 Ответить
гавнопольський, нехай провертається взад на підарашку, там свої гавнопередачки показує
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23.04.2022 17:53 Ответить
Як пліснява....
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23.04.2022 14:12 Ответить
Бурятам, якутам, чукчам, евенкам, комі, адигейццям, тувинцям, дагестанцям ... та іншим "руzьким" обіцяли квартири за "зачистку" українців...
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23.04.2022 14:13 Ответить
Так там вцілілого житла майже не залишилось - падли все розбомбили.
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23.04.2022 14:13 Ответить
по классической схеме и еще пиzzдаглазая тварь будет жить тут и жрать чрешню но это пока ласты не посушит......
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23.04.2022 14:27 Ответить
Залишилось декілька домів в центрі. Займуть луские афицери " у каторых сердце пад прицелам".
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23.04.2022 14:30 Ответить
Они там плотно обосновались.
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23.04.2022 14:14 Ответить
пусть себе мажут лоб крестиками

каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
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23.04.2022 14:26 Ответить
до 9 травня пабєди любой ценой ,Маріуполь асвабаждьонний..і звичайно ХЄР народну республіку..Будуть по рашистських ТВ показувати шоу для народонасєленія
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23.04.2022 14:36 Ответить
я понять немогу почему они так уверены что Мариуполь останется за ними? такое впечатление что есть какие то договоренности
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23.04.2022 14:37 Ответить
А разве там есть другие источники инфы? В их парадигме рф там навсегда. Наша задача вернуть их в реальность.
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23.04.2022 14:45 Ответить
Потому что тупые, а не были б тупые уже взяли бы Киев. А так нам везёт. Главное чтобы мы этим везением воспользовались.
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23.04.2022 14:59 Ответить
Хто не тупий, вже давно вивчив державну мову. І це не питання везіння.
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23.04.2022 15:50 Ответить
Скільки тупих вчинків вже зробили і продовжують робити люди, які володіють державною мовою, так що не приєднуйтесь до них.
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23.04.2022 16:04 Ответить
Тобто ти закликаєш приєднатися до москворотих тупаків разом з тобою? Це найтупіше, що можна зробити. Українці ще мордву притрушену не питали, що нам робити у власній хаті.
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24.04.2022 01:40 Ответить
Ну воно не удивительно, они там уже местную антенну на россиянские кАналы настроило, да денеровские операторы связи туда свои передатчики прилепили.
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23.04.2022 14:51 Ответить
Як і в Криму, будуть завозити бурятів з Росії.
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23.04.2022 14:58 Ответить
Ну так жителі якогось Мухосранська, які приїдуть та стануть *місцевими* навіть не зрозуміють, що щось змінилось. В їх містах і без бомбардувань таке життя. Мавпам більше не треба.
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23.04.2022 15:04 Ответить
местные в автобусах в сибирь
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23.04.2022 15:17 Ответить
🤬 Окупанти депортували 308 маріупольців на Далекий Схід.

Новий генеральний план «Ост» у виконанні рашистів. Фактично йде зачистка території Маріуполя від людей. Територія для коридору в Крим їм потрібна, люди - ні.
Спочатку росіяни майже зрівняли місто з землею. Потім через міжнародний тиск випустили половину населення у бік Запоріжжя. Всіх інших депортують до найдепресивнішіх районів росії.

Контакт-центр Маріупольської міської ради продовжує збирати інформацію про зниклих та депортованих за номерами:
🔸+38 (050) 345 1555
🔸+38 (067) 345 1555
Режим роботи - з 8:00 до 17:00 щоденно, без вихідних
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23.04.2022 15:26 Ответить
Единственное что могут национализировать российские фашисты в Украине это свои могилы в украинской земле.
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23.04.2022 15:31 Ответить
Хай кацапська підарасня лягає спати у "націоналізованих" квартирах. Їх незабаром розбудить українська артилерія.
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23.04.2022 15:47 Ответить
Кацапы вы будете приватизировать а мы вас будем утилизировать… рабы ведь себе не принадлежат а принадлежат одному маленькому плешивому шизофренику который возомнил себя гитлером (на сралина не тянет). Поэтому лучший рашист это рашист мёртвый, всё что вы могли вы уже в Буче показали, поэтому готовьтесь лаптеногие…
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23.04.2022 16:00 Ответить
Да хоч ************ будь що ...

Хіба це має хоч якесь значення , як це вони назовуть : "націоналізацією , ************* , чи пенетрацією" ?!

Важливо одне -- чиє військо займає Марік .

Коли туди повернеться українська влада усі "нові властники" якщо не встигнуть втекти стануть раком й їх будуть в дупу драти усі приблудні собаки й щури !!!
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23.04.2022 18:40 Ответить
Кажется этот зам врет... Там целого почти не осталось... Тем более без коммуникаций... Его рашка восстанавливать точно не будет...
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23.04.2022 22:58 Ответить
а кто заявит права - пропадёт безвести и всё равно отберут.
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24.04.2022 04:55 Ответить
 
 