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Новости Война
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Гуманитарные хабы в Запорожье и Кривом Роге подготовят 400 тыс. продуктовых наборов, - Рыженков

метінвест

Города Запорожье и Кривой Рог превратились в гуманитарные хабы компании Метинвест и Фонда Рината Ахметова, где готовят сотни тысяч продуктовых наборов для нуждающихся.

Об этом заявил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог стал гуманитарным хабом для фонда Рината Ахметова, для Метинвест. Все, что мы собираем в нашем хабе в Польше, мы потом направляем в Кривой Рог и Запорожье, где сортируем и направляем в города, нуждающиеся в нашей помощи. Мы подготовим более 400 тыс. пищевых наборов. Только Кривой Рог должен сделать 135 тыс., и сейчас они над этим работают", - рассказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метинвест оказывает помощь 5 тыс. работникам Азовстали, которые смогли вырваться из Мариуполя, - Рыженков

Как известно, компания Метинвест совместно с ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизнь".  В Европе и Украине уже закуплено 2,5 тыс. тонн продуктов питания, которые партиями едут в хабы в Запорожье и Кривом Роге. В планах Фонда – закупка еще 1 тыс. тонн продуктов.

Ахметов Ринат (2004) гуманитарная помощь (1261) ДТЭК (520) Метинвест (186)


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Це не той Риженков, що був ригаком в Раді в часи Януковича? Ну та да. Патріот, хоч і не міністр
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23.04.2022 13:59 Ответить
"став гуманітарним хабом" - раніше такі самі саме слова були про Дніпро і на другий день цей хаб почали бомбити. Не розумію в чому смисл таких новин. Запрошення?
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23.04.2022 14:05 Ответить
каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
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23.04.2022 14:22 Ответить
экстроосенс сказал шо с запорва будет освобождение юга от параши
и
каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
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23.04.2022 14:23 Ответить
вопроч стоит уже тут пвло или нет а то мало ли скоро бомбить будут..давайте сюда старстрики и с 300 и другие пибабмбасы..мы ва мне николаев и марик((
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23.04.2022 14:25 Ответить
 
 