Гуманитарные хабы в Запорожье и Кривом Роге подготовят 400 тыс. продуктовых наборов, - Рыженков

Города Запорожье и Кривой Рог превратились в гуманитарные хабы компании Метинвест и Фонда Рината Ахметова, где готовят сотни тысяч продуктовых наборов для нуждающихся.

Об этом заявил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог стал гуманитарным хабом для фонда Рината Ахметова, для Метинвест. Все, что мы собираем в нашем хабе в Польше, мы потом направляем в Кривой Рог и Запорожье, где сортируем и направляем в города, нуждающиеся в нашей помощи. Мы подготовим более 400 тыс. пищевых наборов. Только Кривой Рог должен сделать 135 тыс., и сейчас они над этим работают", - рассказал он в эфире телеканала "Украина 24".

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Как известно, компания Метинвест совместно с ДТЭК и в координации с Фондом Рината Ахметова создали гуманитарный проект "Спасаем жизнь". В Европе и Украине уже закуплено 2,5 тыс. тонн продуктов питания, которые партиями едут в хабы в Запорожье и Кривом Роге. В планах Фонда – закупка еще 1 тыс. тонн продуктов.