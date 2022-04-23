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Новости Агрессия России против Украины Война
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ГУР обнародовало список военных РФ, убивающих украинцев на Запорожском и Мариупольском направлениях

розвідка

ГУР МО Украины получило список военных преступников 117-го отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852 г.Каспийск) в составе 58-й армии, совершающих убийства и издевательства над мирными жителями Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают украинские разведчики на своей странице в Facebook.

С именами 1963 военных преступников 117-го отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852, г.Каспийск) в составе 58-й армии, совершающих убийства, издевательства над мирными жителями Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях, можно ознакомиться по ссылке

Среди них - командир полка, артиллеристы, наводчики и другие морские пехотинцы, причастные к убийствам украинцев. Однако в ГУР уверены, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К боям на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД "ДНР": почти все "народные милиционеры" ликвидированы, - разведка

армия РФ (19340) разведка (4179) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+4
Якщо чесно - ГУРу нашому більше займатись нічим? Вся їхня нинішня публікуєма інформація і так зрозуміла майже всім. Надіюсь, що наші шелєнберги і реальною роботою займаються...
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23.04.2022 14:12
+3
Це сумно і гірко, але боюся що ніхто з цих злочинців не понесе покарання, як ніхто не поніс до цього ( включно з НКВСниками, які не тільки не понесли покарання, а навпаки були нагороджені і мали пільги). І якраз це і є причиною рецидиву військових нелюдських злочинів ☹️
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23.04.2022 14:23
+1
каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
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23.04.2022 14:21
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Якщо чесно - ГУРу нашому більше займатись нічим? Вся їхня нинішня публікуєма інформація і так зрозуміла майже всім. Надіюсь, що наші шелєнберги і реальною роботою займаються...
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23.04.2022 14:12 Ответить
До речі, і що з цим списком робити?
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23.04.2022 14:22 Ответить
каДыровцев с мариуполя кончать в шеренгу друг за другом по тактике немцев сколько пуля завалит...если не 5 то меньше так как калаш слабее винтовки..что б пули не тратить на детей аулов пусть к аллаху летят за ватным кумысом и валенками..
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23.04.2022 14:21 Ответить
Це сумно і гірко, але боюся що ніхто з цих злочинців не понесе покарання, як ніхто не поніс до цього ( включно з НКВСниками, які не тільки не понесли покарання, а навпаки були нагороджені і мали пільги). І якраз це і є причиною рецидиву військових нелюдських злочинів ☹️
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23.04.2022 14:23 Ответить
Очевидно, що ментально ви залишилися в тих часах. Зараз світ по іншому влаштований. Цих сук знайдуть. Без варіантів.
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23.04.2022 15:50 Ответить
А ну розкажіть мені ментально в тих часах, кого покарали? Чеченська війна була недавно. Хто покараний? До речі, члени чвк вагнер деякі ******* відпочивати в європах. Кого не впустили? Навіть не покарали, а просто не впустили. Я змушений констатувати що проблеми з ментальністю у вас, тому що вина за війну в Україні значною мірою на совісті заходу який акумулює корупційні мільярди, роздає золоті паспорти і т д. Тобто стимулює корупцію а значить ослаблення країни, а ослаблення це причина війни
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23.04.2022 16:49 Ответить
Командир полка - полковник Зеленский Павел Николаевич
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23.04.2022 14:25 Ответить
Займитесь лучше доставкой снарядов на передовую. Пишут, что снаряды некому подвозить, потому что все сидят в интернете и ролики штаампуют, видосики, гундосики ***.
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23.04.2022 15:11 Ответить
Ми з 14-го знаємо і гіркіна і бєзлєра з мільчаковим. І що, покарані? Як і вбивці Гонгадзе, Небесної сотні... Хто старе забуде - тому два ока геть.
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23.04.2022 15:16 Ответить
Розстрільні списки це добре, - але без виконання вироку це лише папірець.
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23.04.2022 15:25 Ответить
 
 