ГУР обнародовало список военных РФ, убивающих украинцев на Запорожском и Мариупольском направлениях

ГУР МО Украины получило список военных преступников 117-го отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852 г.Каспийск) в составе 58-й армии, совершающих убийства и издевательства над мирными жителями Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают украинские разведчики на своей странице в Facebook.

С именами 1963 военных преступников 117-го отдельного полка морской пехоты каспийской флотилии (в/ч 87852, г.Каспийск) в составе 58-й армии, совершающих убийства, издевательства над мирными жителями Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях, можно ознакомиться по ссылке

Среди них - командир полка, артиллеристы, наводчики и другие морские пехотинцы, причастные к убийствам украинцев. Однако в ГУР уверены, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

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