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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Пацаны пасхалки хохлам готовят. На снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", - перехваченный разговор оккупанта. ВИДЕО

сбу

Оккупанты на Пасху планируют устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры рашистов, перехваченные СБУ.

"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем…" - рассказывает оккупант своей жене, которой от этого смешно.

Хотя, когда речь заходит о делах в его подразделении, стоящем в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Так, он рассказывает, что из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных убили или они скрылись.

"Здесь никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши", - резюмирует оккупант.

"Не ясно, почему он так переживает… Это ведь как раз идеальный контингент для защиты "руZZкого мира". Но наши военные сделают все возможное, чтобы и эти остатки вражеской бригады "расформировались" как можно скорее", - уверяют в Службе безопасности Украины.

Смотрите также: "Устали мы здесь! У нас снайпер сидит. Четыре человека снял сегодня": российские военные боятся ВСУ даже в оккупированных городах, - перехват СБУ. АУДИО

Пасха (378) СБУ (19920) перехват (343)


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Топ комментарии
+57
***..е кацапские сатанисты.
Ничего святого Твари.
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23.04.2022 14:41
+41
https://www.youtube.com/watch?v=di-HFwTDLq0 https://www.youtube.com/watch?v=di-HFwTDLq0

«Повстань, народе мій!» (пісня криворізьких повстанців УНР, 1919 р.)
Вы знали, что советская песня «Вставай, страна огромная» (1941) - это украинская «Повстань, народе мій» (1919)?
Пісня "Повстань, народе мій!" була написана майже 100 років тому, але стала надзвичайно актуальною саме в лютому-березні 2022 року. Оригінал пісні з'явився ще 100 років тому, а саме в в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців УНР. Тому ця чудова пісня є ще одним фактом крадіжки совєтами української культури.
Про історію однієї вкраденої у нас пісні розповіли Юрій Андрухович та Національний Івано-Франківський театр.
Почувши мелодію більшість згадає слова, які написав у 1941 році Васілій Лебедєв-Кумач в перші дні після нападу нацистської Німеччини на СРСР. Довгий час пісня "Вставай, страна огромная", переважною більшістю населення сприймалася, як патріотичний витвір "соцреалізму".
Але оригінал пісні з'явився 100 років тому, в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки.
Сьогодні, в умовах широкомасштабної російської агресії, текст пісні "Повстань, народе мій!, написаної 100 років тому, є надзвичайно актуальним. З цією піснею ми прийдемо до Перемоги!
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23.04.2022 14:42
+28
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23.04.2022 14:43
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Швидше і його оживші трупи... Він їх веде до прірви - використає та викине.
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23.04.2022 16:47 Ответить
здохнеш, падло гнилозубе, і клуша твоя смердюча зі своїми випердишами здохне!
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23.04.2022 16:34 Ответить
рашистские сатанисты прикрываются Богом!
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23.04.2022 16:37 Ответить
Скрєпи духоваість вялічіє праваславіє
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23.04.2022 16:37 Ответить
На ответках писать обязательно Воистину воскресе
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23.04.2022 17:03 Ответить
Братья православные...
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23.04.2022 17:05 Ответить
Это кощунство, Господь за такое богохульство способен за себя постоять и наказать ообидчика вплоть до десятого колена.
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23.04.2022 19:11 Ответить
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