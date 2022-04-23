"Пацаны пасхалки хохлам готовят. На снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", - перехваченный разговор оккупанта. ВИДЕО
Оккупанты на Пасху планируют устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры рашистов, перехваченные СБУ.
"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем…" - рассказывает оккупант своей жене, которой от этого смешно.
Хотя, когда речь заходит о делах в его подразделении, стоящем в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Так, он рассказывает, что из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных убили или они скрылись.
"Здесь никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши", - резюмирует оккупант.
"Не ясно, почему он так переживает… Это ведь как раз идеальный контингент для защиты "руZZкого мира". Но наши военные сделают все возможное, чтобы и эти остатки вражеской бригады "расформировались" как можно скорее", - уверяют в Службе безопасности Украины.
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Ничего святого Твари.
«Повстань, народе мій!» (пісня криворізьких повстанців УНР, 1919 р.)
Вы знали, что советская песня «Вставай, страна огромная» (1941) - это украинская «Повстань, народе мій» (1919)?
Пісня "Повстань, народе мій!" була написана майже 100 років тому, але стала надзвичайно актуальною саме в лютому-березні 2022 року. Оригінал пісні з'явився ще 100 років тому, а саме в в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців УНР. Тому ця чудова пісня є ще одним фактом крадіжки совєтами української культури.
Про історію однієї вкраденої у нас пісні розповіли Юрій Андрухович та Національний Івано-Франківський театр.
Почувши мелодію більшість згадає слова, які написав у 1941 році Васілій Лебедєв-Кумач в перші дні після нападу нацистської Німеччини на СРСР. Довгий час пісня "Вставай, страна огромная", переважною більшістю населення сприймалася, як патріотичний витвір "соцреалізму".
Але оригінал пісні з'явився 100 років тому, в 1919 році, в лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки.
Сьогодні, в умовах широкомасштабної російської агресії, текст пісні "Повстань, народе мій!, написаної 100 років тому, є надзвичайно актуальним. З цією піснею ми прийдемо до Перемоги!