"Пацаны пасхалки хохлам готовят. На снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", - перехваченный разговор оккупанта. ВИДЕО

Оккупанты на Пасху планируют устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры рашистов, перехваченные СБУ.

"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем…" - рассказывает оккупант своей жене, которой от этого смешно.

Хотя, когда речь заходит о делах в его подразделении, стоящем в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Так, он рассказывает, что из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных убили или они скрылись.

"Здесь никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши", - резюмирует оккупант.

"Не ясно, почему он так переживает… Это ведь как раз идеальный контингент для защиты "руZZкого мира". Но наши военные сделают все возможное, чтобы и эти остатки вражеской бригады "расформировались" как можно скорее", - уверяют в Службе безопасности Украины.

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