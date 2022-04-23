В Киеве во время воздушной тревоги будут останавливать движение по наземным участкам метро, - КГГА

В Киеве поезда метро на время воздушной тревоги будут приостанавливать движение по наземному участку на "красной" линии, а на "зеленой" – не будут курсировать через Южный мост.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

В мэрии напомнили, что метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00. Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут. График работы может оперативно изменяться.

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Также подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие.