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Новости Война
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В Киеве во время воздушной тревоги будут останавливать движение по наземным участкам метро, - КГГА

київ,метро

В Киеве поезда метро на время воздушной тревоги будут приостанавливать движение по наземному участку на "красной" линии, а на "зеленой" – не будут курсировать через Южный мост.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

В мэрии напомнили, что метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00. Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут. График работы может оперативно изменяться.

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Также подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие.

Киев (25568) Метрополитен (1016)


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Топ комментарии
+4
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23.04.2022 14:54
+3
Це тому, що у стоячі вагони складніш влучити?
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23.04.2022 14:54
+2
https://t.me/smolii_ukraine/7223

І що ви думаєте, весь цей час, поки Україна воює канали СТБ та ICTV скидають на свої Ютюб канали проросійські серіали.

Звісно, московською мовою зроблені на ринок окупанта, деякі з них взагалі виходили на федеральних каналах рф.

Сьогодні поставив питання до StarLightMedia (холдинг, який є власником каналів) на якій підставі ми маємо це все дивитись. Чому ці серіали московською.

Відповіді зрозуміло немає.

Пропоную зайти на Фейсбук сторінку StarLightMedia (власника каналів)
https://m.facebook.com/StarLightMedia/

І запитати чому нам далі впарюють проросійські, росмовні серіали, навіть під час війни.
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23.04.2022 14:54
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Це тому, що у стоячі вагони складніш влучити?
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23.04.2022 14:54 Ответить
Це тому що їдучий вагон, при потраплянні бомби зазнає БІЛЬШЕ ушкодження, чим стоячий.
Невже не зрозуміло?
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23.04.2022 16:04 Ответить
Дякую.
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23.04.2022 16:44 Ответить
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23.04.2022 14:54 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/7223

І що ви думаєте, весь цей час, поки Україна воює канали СТБ та ICTV скидають на свої Ютюб канали проросійські серіали.

Звісно, московською мовою зроблені на ринок окупанта, деякі з них взагалі виходили на федеральних каналах рф.

Сьогодні поставив питання до StarLightMedia (холдинг, який є власником каналів) на якій підставі ми маємо це все дивитись. Чому ці серіали московською.

Відповіді зрозуміло немає.

Пропоную зайти на Фейсбук сторінку StarLightMedia (власника каналів)
https://m.facebook.com/StarLightMedia/

І запитати чому нам далі впарюють проросійські, росмовні серіали, навіть під час війни.
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23.04.2022 14:54 Ответить
ОДЕССУ БОМБЯТ !!!!!!!!
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23.04.2022 14:57 Ответить
Не попали в тебя?
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23.04.2022 15:39 Ответить
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23.04.2022 15:21 Ответить
30-60 хвилин стояти?
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23.04.2022 16:01 Ответить
Опачки, это есть вариант остановится на мосту-метро и что дальше? Ждать пока в тебя попадут?
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23.04.2022 16:07 Ответить
Ідіотизм повний.
Якщо вже так боятися потрапляння у вагони/колії, то можна знизити швидкість.
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23.04.2022 16:40 Ответить
 
 