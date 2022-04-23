В Киеве во время воздушной тревоги будут останавливать движение по наземным участкам метро, - КГГА
В Киеве поезда метро на время воздушной тревоги будут приостанавливать движение по наземному участку на "красной" линии, а на "зеленой" – не будут курсировать через Южный мост.
Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.
В мэрии напомнили, что метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00. Примерный интервал движения на всех линиях 10-15 минут. График работы может оперативно изменяться.
Также подземные станции метро продолжают круглосуточно работать как укрытие.
Топ комментарии
+4 YU ST
показать весь комментарий23.04.2022 14:54
+3 Solomon #418722
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+2 Scorpman Y
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Невже не зрозуміло?
І що ви думаєте, весь цей час, поки Україна воює канали СТБ та ICTV скидають на свої Ютюб канали проросійські серіали.
Звісно, московською мовою зроблені на ринок окупанта, деякі з них взагалі виходили на федеральних каналах рф.
Сьогодні поставив питання до StarLightMedia (холдинг, який є власником каналів) на якій підставі ми маємо це все дивитись. Чому ці серіали московською.
Відповіді зрозуміло немає.
Пропоную зайти на Фейсбук сторінку StarLightMedia (власника каналів)
https://m.facebook.com/StarLightMedia/
І запитати чому нам далі впарюють проросійські, росмовні серіали, навіть під час війни.
Якщо вже так боятися потрапляння у вагони/колії, то можна знизити швидкість.