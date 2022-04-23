Минобороны РФ разгоняет фейки о химической, биологической или ядерной атаке в Украине, - Центр противодействия дезинформации при СНБО
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: враг продолжает проведение информационно-психологической операции о возможности применения оружия массового поражения в Украине.
23 апреля Минобороны РФ сообщило, что "США готовят провокации для обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия в Украине", рассказали в СНБО, передаёт Цензор.НЕТ.
"По мнению российского военного ведомства, "наиболее вероятен вариант провокации" на:
- химических и биологических объектах Харькова и Киева;
- Запорожской АЭС;
- хранилище радиоактивных отходов в н.п. Каменское.
Как отмечает минобороны РФ, подтверждением этому являются факты поставки в Украину антидотов ядовитых веществ.
Такие информационные вбросы являются частью информационно-психологической операции России, призванной нагнетать панические настроения среди украинцев, а также оказывать давление на мировое сообщество для снижения уровня поддержки Украины", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що рашисти збираються використати у Маріуполі хімічну зброю!
https://twitter.com/john_kaiff/status/1517512858719952898?s=20
Фріки з Офісу презедента продовжуть нести пургу.
@ihor108
Радниця Зеленського Олена Симоненко розказала що вже пів України за добу здали.
42 населених пункта.
Росропаганда підхопила.
Це дружина прокурора Олексія Симоненка - людини Татарова.
Хтось їй рота закриє там чи ні?
Агентура глибинного залягання діє ...