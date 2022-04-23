Минобороны РФ разгоняет фейки о химической, биологической или ядерной атаке в Украине, - Центр противодействия дезинформации при СНБО

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: враг продолжает проведение информационно-психологической операции о возможности применения оружия массового поражения в Украине.

23 апреля Минобороны РФ сообщило, что "США готовят провокации для обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия в Украине", рассказали в СНБО, передаёт Цензор.НЕТ.

"По мнению российского военного ведомства, "наиболее вероятен вариант провокации" на:

- химических и биологических объектах Харькова и Киева;

- Запорожской АЭС;

- хранилище радиоактивных отходов в н.п. Каменское.

Как отмечает минобороны РФ, подтверждением этому являются факты поставки в Украину антидотов ядовитых веществ.

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Такие информационные вбросы являются частью информационно-психологической операции России, призванной нагнетать панические настроения среди украинцев, а также оказывать давление на мировое сообщество для снижения уровня поддержки Украины", - говорится в сообщении.