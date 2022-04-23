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Новости Война
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Минобороны РФ разгоняет фейки о химической, биологической или ядерной атаке в Украине, - Центр противодействия дезинформации при СНБО

фейк

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: враг продолжает проведение информационно-психологической операции о возможности применения оружия массового поражения в Украине.

23 апреля Минобороны РФ сообщило, что "США готовят провокации для обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия в Украине", рассказали в СНБО, передаёт Цензор.НЕТ.

"По мнению российского военного ведомства, "наиболее вероятен вариант провокации" на:

- химических и биологических объектах Харькова и Киева;
- Запорожской АЭС;
- хранилище радиоактивных отходов в н.п. Каменское.

Как отмечает минобороны РФ, подтверждением этому являются факты поставки в Украину антидотов ядовитых веществ.

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Такие информационные вбросы являются частью информационно-психологической операции России, призванной нагнетать панические настроения среди украинцев, а также оказывать давление на мировое сообщество для снижения уровня поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ разгоняет фейки о химической, биологической или ядерной атаке в Украине, - Центр противодействия дезинформации при СНБО 01

СНБО (4435) ядерное оружие (1336) Минобороны рф (931) химическое оружие (369) фейк (679)


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Топ комментарии
+7
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23.04.2022 16:09
+5
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23.04.2022 16:09
+5
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23.04.2022 16:10
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23.04.2022 16:09 Ответить
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23.04.2022 16:09 Ответить
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23.04.2022 16:10 Ответить
Боюся, ці фейки та заява Уйла про "припинення штурму Азовсталі" можуть свідчити,
що рашисти збираються використати у Маріуполі хімічну зброю!
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23.04.2022 16:13 Ответить
наш зеленый центр тупо постит бред рашистской пропаганды. для этого и существует
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23.04.2022 16:14 Ответить
блт, фотка! )))) здесь показывать не буду...... )))
https://twitter.com/john_kaiff/status/1517512858719952898?s=20
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23.04.2022 16:16 Ответить
йти у сратий твітер?
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23.04.2022 18:23 Ответить
какую то провокацию в УКРАИНЕ готовят кацапские ********!
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23.04.2022 16:17 Ответить
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23.04.2022 16:19 Ответить
комусь не того укола всадили.. знаю кому
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23.04.2022 16:20 Ответить
Що означає "розганяє"? Ці фейки вже мчать по зустрічній смузі зі швидкість 300 км/год. Краще антидотами затарюватися.
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23.04.2022 16:21 Ответить
Что бы все страх раССее сбылись. И распад и гражданская война, и прилет ядерного оружия по мраZZии и ... . Будь проклята страна андрофагов и березовых обезьян.
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23.04.2022 16:21 Ответить
ь
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23.04.2022 16:21 Ответить
Кацапы уже ВСЁ ,****** кацапам ,их основная ошибка в том ,что они полезли в Украину думая своими ватными мозгами ,что запугают Украинцев и шо-то возьмут на хапок ,а тут их НИКТО не боится и возьмут в Украине они исключительно *** в рот ...
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23.04.2022 16:22 Ответить
ЦПД при РНБО, не уподоблюйтесь кацапам..., не поширюйте їхню маячню.
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23.04.2022 16:27 Ответить
страx в мого народу відсутній бо ми 3авалимо кацабстан
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23.04.2022 16:31 Ответить
Залужний просить закрити роти непричетних до оборони країни.
Фріки з Офісу презедента продовжуть нести пургу.

@ihor108

Радниця Зеленського Олена Симоненко розказала що вже пів України за добу здали.
42 населених пункта.

Росропаганда підхопила.
Це дружина прокурора Олексія Симоненка - людини Татарова.

Хтось їй рота закриє там чи ні?
Агентура глибинного залягання діє ...
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23.04.2022 16:38 Ответить
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23.04.2022 16:39 Ответить
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23.04.2022 16:41 Ответить
вот же ***** понасобирали ************... центр противодействия... чему они противодействуют? дебилы...
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23.04.2022 19:41 Ответить
 
 