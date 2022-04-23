Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Нужна стена между цивилизацией и варварами, - Кулеба

Цель сегодняшних ракетных ударов по Одессе – это террор со стороны России.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Россию нужно признать государством-спонсором терроризма и обращаться с ним соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, наносящими ракетные удары по мирным городам. ", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, попали в объекты инфраструктуры