РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4966 посетителей онлайн
Новости Война
9 010 27

Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Нужна стена между цивилизацией и варварами, - Кулеба

ракета,франція,ядерна

Цель сегодняшних ракетных ударов по Одессе – это террор со стороны России.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Россию нужно признать государством-спонсором терроризма и обращаться с ним соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, наносящими ракетные удары по мирным городам. ", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, попали в объекты инфраструктуры

армия РФ (19340) обстрел (27312) Одесса (7897) ракеты (3575) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ ватным подонкам !
показать весь комментарий
23.04.2022 16:33
+13
Треба у запада брать якусь зброю для боротьби з підводними лодками.

Одну затопить - більш стрілять не будуть.
показать весь комментарий
23.04.2022 16:37
+11
показать весь комментарий
23.04.2022 16:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ ватным подонкам !
показать весь комментарий
23.04.2022 16:33 Ответить
Я готов резать каждого русского. Я готов резать каждого русского, Я готов резать каждого русского, Путин!!!!!!Цель моей жизни КРОВЬ РУССКИХ!!!!!! Я жажду крови! Я с Одессы
показать весь комментарий
23.04.2022 17:49 Ответить
Мне ***** байден, нато. Я буду резать головы русским.
показать весь комментарий
23.04.2022 17:50 Ответить
Я тоже. Мы в тельняшках. Но... нас не мало.
показать весь комментарий
23.04.2022 17:57 Ответить
Стена и купол.
показать весь комментарий
23.04.2022 16:37 Ответить
Дійсно одесити могли б скинутися і придбати у Ізраїлю хоч один "Купол". Але щоб відбити кацапам руки зі зброєю аж по самі яйця нам потрібні ракети з радіусом дії тисячі чотири кілометрів. І у наших інженерів руки не з жопи ростуть. Так буде!
показать весь комментарий
23.04.2022 18:48 Ответить
Треба у запада брать якусь зброю для боротьби з підводними лодками.

Одну затопить - більш стрілять не будуть.
показать весь комментарий
23.04.2022 16:37 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 16:39 Ответить
за Одессу будет лютая месть !!!
показать весь комментарий
23.04.2022 16:41 Ответить
Є хто з Одеси, як там місцева вата. Рада руССкаму міру, який прилітає асвабаждать от біндєр?!
показать весь комментарий
23.04.2022 16:43 Ответить
вата все в молдову и польшу свалила , на западной бухают и в кафе отдыхают.
показать весь комментарий
23.04.2022 17:11 Ответить
Вата розповідає, що в мордорі, виявляється, є «хорошие люди»
показать весь комментарий
23.04.2022 17:27 Ответить
Е!!!! Приеду и посмотри!!!!
показать весь комментарий
23.04.2022 17:51 Ответить
верите,я вату теперь практически не наблюдаю второй месяц...
показать весь комментарий
23.04.2022 17:52 Ответить
Кулеба красава
показать весь комментарий
23.04.2022 16:43 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2022 16:44 Ответить
Дядя Сем дай томагавки. Пора вже завдавати удари у відповідь.
показать весь комментарий
23.04.2022 16:57 Ответить
Кому дати ?! Місцевій адєскій владі ?!
Гєні Труханову ?!
показать весь комментарий
23.04.2022 17:10 Ответить
Гена теперь не главный -у нас военная комендатура
показать весь комментарий
23.04.2022 17:54 Ответить
Серед загиблих тримісячна дитина. Жах.
показать весь комментарий
23.04.2022 17:25 Ответить
терроризм крылатыми ракетами, новый уровень днища.
Или стекломойные не знают куда посылают советскую рухлядь, так, навмання..
показать весь комментарий
23.04.2022 18:00 Ответить
по курсу далее - аэропорт...
показать весь комментарий
23.04.2022 18:28 Ответить
Там где РАБссия,,,там всегда тихо,,,,что в Швейыарии
показать весь комментарий
23.04.2022 18:02 Ответить
Стена от ракет не поможет. Даже если не сейчас то они придут завтра Ибо счастливые россияне захотят посетить денацифицированную Одессу а их тут пошлют вслед за русским военным кораблем и как оправдатся путлеру-организовать чечню 2
показать весь комментарий
23.04.2022 18:03 Ответить
И шо кто-то будет еще вякать о доме профсоюзов в Одессе в 2014 году . Да там всех их надо было сжечь , а не какую-то часть
показать весь комментарий
23.04.2022 18:19 Ответить
Это не эти ли "асвабадитили" скулили 8 лет о погибших 2 мая 2014 г. в Одессе? Всё? Уже не скулят? Уже убивают одесситов сами? Надеюсь, в этом городе последние иллюзии относительно "носителей русскага мира" развеются окончательно.
Дружба с Монголией-Рашей ВСЕГДА заканчивается бомбами на голову. ВСЕГДА! Так или иначе, рано или поздно - для тех, кто ещё этого не понял. Привет ватникам - с той стороны фронта и с этой тоже.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:31 Ответить
 
 