Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Нужна стена между цивилизацией и варварами, - Кулеба
Цель сегодняшних ракетных ударов по Одессе – это террор со стороны России.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Россию нужно признать государством-спонсором терроризма и обращаться с ним соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, наносящими ракетные удары по мирным городам. ", – написал он.
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+23 Мистер Икс #492862
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+13 Сергій Матвієнко #512519
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Одну затопить - більш стрілять не будуть.
Гєні Труханову ?!
Или стекломойные не знают куда посылают советскую рухлядь, так, навмання..
Дружба с Монголией-Рашей ВСЕГДА заканчивается бомбами на голову. ВСЕГДА! Так или иначе, рано или поздно - для тех, кто ещё этого не понял. Привет ватникам - с той стороны фронта и с этой тоже.