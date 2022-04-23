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Новости Война
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 100 БМП Marder

бтр,marder

Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall направило федеральному правительству Германии официальный запрос на поставку Украины 100 БМП Marder

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на публикацию газеты Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, запрос поступил в министерство экономики ФРГ и был немедленно передан в Федеральный совет безопасности, в который, помимо главы правительства Германии Олафа Шольца, входят руководитель ведомства федерального канцлера, а также министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики. экономического сотрудничества и юстиции. Это значит, пишет издание, что в ближайшие дни этот орган должен решить: готов ли Берлин на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину. По данным Welt am Sonntag, это первая подобная заявка с начала войны России против соседнего государства.

Читайте также: Бербок объяснила, почему Германия не может поставить в Украину БТР Marder: Находятся в таком состоянии, что не будут нормально функционировать

Газета указывает, что Rheinmetall Landsysteme готова продать БМП Украине "в кратчайшие сроки". Причем первую партию можно поставить Киеву "в течение нескольких недель".

Германия (6975) оружие (10221)


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Топ комментарии
+46
Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь.

Автор: Артем Бородатюк. (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922804847763197953/)
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23.04.2022 16:41
+26
Сейчас у ******* миротворца Йолопа Штрольха понос начнется и истерика.
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23.04.2022 16:42
+20
Зверніть увагу, - цитата 18 століття. Але, наче сьогодні написано.

Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині своєї землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався за других лишень того, що їх б'ють. Мало хіба кого б'ють на земній кулі?! Люди інтересуються звичайно лишень тими, хто одбивається, і таким лишень звичайно й помагають.

Михайло ДРАГОМАНОВ
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23.04.2022 16:47
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Правила форума Совет форумчан
Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь.

Автор: Артем Бородатюк. (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922804847763197953/)
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23.04.2022 16:41 Ответить
Що там зброю, довбані ганси сухпаї відмовились продати нашим волонтерам...
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23.04.2022 19:42 Ответить
Сейчас у ******* миротворца Йолопа Штрольха понос начнется и истерика.
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23.04.2022 16:42 Ответить
От і побачимо чи Шольц має сумління і честь.
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23.04.2022 16:42 Ответить
на совет форумчан бросил ссылку на это
https://www.youtube.com/watch?v=cJhIFaF1ZSg
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23.04.2022 17:11 Ответить
Да не, за него уже заступился лидер свободных демократов. Он, конечно, сказал ещё, что "путин не имеет права победить", что "Германия должна поставлять Украине всё возможное... по взаимозачёту", и что "путин - недовговороспособен" и что "надо полностью отказаться от российских энергоносителей" - но, как говорят англосаксы: "Цена слов - дюжина за пятак".
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23.04.2022 17:16 Ответить
вы уже догадались с одного раза, что будет дальше?
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23.04.2022 16:42 Ответить
"Глубина" Семён Скрепецкий
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23.04.2022 16:42 Ответить
"Меркель со Штольцем у самовара" - картина Репина. Опять двойка. Приплыли...
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23.04.2022 17:03 Ответить
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23.04.2022 19:18 Ответить
З тим потоком безмитних машин вже треба щось робити.
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23.04.2022 16:51 Ответить
Это будет тяжёлое испытание для херра Шольца, какую ещё отмазку придумать в этот раз. И как бы пропетлять между папочками с компроматом на себя у бункерного и желанием усидеть в тёплом кресле?...
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23.04.2022 16:43 Ответить
Он уже дошёл до последнего "агрумента": "Мы должны сделать всё, чтобы избежать ядерной войны". Хотя... дна ведь, как мы знаем, нет. "Нам уничтожили Кёльн, поэтмому мы должны сделать всё (т.е. ничего) чтобы избежать удара по Берлину!"
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23.04.2022 17:20 Ответить
Спасибо
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23.04.2022 16:44 Ответить
поставили ************* Шольца на растяжку, - лайкос!
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23.04.2022 16:45 Ответить
tak esli oni "dohlye' zachem UA oni ? sdes voina a ne auto servis...
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23.04.2022 16:46 Ответить
Та ви шо!!!
Не можуть вони випустити якісні БМП!
Сам шольц так говорить.
Суцільний брак!
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23.04.2022 16:47 Ответить
Зверніть увагу, - цитата 18 століття. Але, наче сьогодні написано.

Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині своєї землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався за других лишень того, що їх б'ють. Мало хіба кого б'ють на земній кулі?! Люди інтересуються звичайно лишень тими, хто одбивається, і таким лишень звичайно й помагають.

Михайло ДРАГОМАНОВ
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23.04.2022 16:47 Ответить
Перепрошую, - цитата 19 століття. Не ту цифру натис.
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23.04.2022 16:54 Ответить
І що тепер буде говорити Шольц?!!
Що знову придумає, окрім "...у нас самих мало".
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23.04.2022 16:48 Ответить
Я думаю, он сомневается в том, что Система Коломойского собирается бить врага до победного конца.
Я тоже сомневаюсь... - причём, уверенно.
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23.04.2022 16:57 Ответить
Вот никто не сомневается, только вельмиразумные немцы. И что это за система безопасности того, о котором уже два месяца никто не слышит и не видит?
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23.04.2022 17:37 Ответить
Партнерів шокують масштаби імпорту "для потреб ЗСУ"
На кордонах черги...
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23.04.2022 16:48 Ответить
Уряд - это Шмольц. И так по кругу 666 раз. Чернобаевка.
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23.04.2022 16:50 Ответить
Нет, не только он. Но к несчастью маловероятно, что его скинут.
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23.04.2022 17:26 Ответить
Шольц, не будь как проститутка
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23.04.2022 16:51 Ответить
Почему как?
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23.04.2022 19:00 Ответить
Німецький концерн хоче продати свою продукцію, тому що йому треба бабло ,а німецький уряд..шльондри. А шольц-"мамка" замість меркельші. Їм простіше компенсувати цьому концерну гроші з бюджету, чим залишитися без кацапського пеніса у власних дупах.
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23.04.2022 16:52 Ответить
Это переломный момент для проватной Германии - или они полностью разрывают свои давние тесные политико-экономические связи с парашей(кацапстаном) и становятся европейским государством или кровавые деньги русских тварей в карманах Шольца и Ко победят здравый разум.
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23.04.2022 16:53 Ответить
Шольц будет до победного сидеть сидеть на всех стульях сразу. Причём неважно, чьего и какого победного. И тогда он взлетит голубем мира, и прокурлыкает: "Мы же вам говорили, без нас смогли обойтись/мы всё равно не смогли бы помочь [нужное зачеркнуть, ненужное подчеркнуть]! А теперь мирись-мирись-мирись, и больше не дерись!"

Логика беспроигрышная - ну, с точки зрения лживого труса.
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23.04.2022 17:24 Ответить
німці просто хочуть заробити.
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23.04.2022 16:54 Ответить
Да и фиг бы с нами, не? шольц же вроде давал миллиард, сказал - "тратте на всё, что хотите*" - почему бы не потратить на это?

*но что вы хотите - решаю я, а я решаю, что вы ничего не хотите
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23.04.2022 18:05 Ответить
Уряд Німеччини поламається і дозволить, але попрость виробника насверлити великих дірок в броні, щоб "уникнути ескалації військових дій".
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23.04.2022 16:58 Ответить
Цей поц не хоче робочих місць для німців? Повісити його як попередників-фашистів!
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23.04.2022 17:01 Ответить
1. вчера (22.04.22) " Бербок пояснила, чому Німеччина не може поставити Україні БТР Marder: Перебувають у такому стані, що не будуть нормально функціонувати" Джерело: https://censor.net/ua/n3336045

2. Німецький оборонний концерн Rheinmetall запросив в уряду ФРН дозвіл на продаж Україні 100 БМП Marder Джерело: https://censor.net/ua/n3336276

"ой, как неудобно сегодня получилось!" Rheinmetall знатно потролил міністра закордонних справ ФРН Анналену Бербок.
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23.04.2022 17:09 Ответить
Вам же было сказано, ещё 2 недели тому назад: Германия не будет поставлять в Украину старьё. Всё вооружение будет новое. О поставках вооружений, информация не разглашается, в целях безопастности.
...но довбозвонам в комментариях, покоя нет...
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23.04.2022 17:24 Ответить
Ну и на всякий случай не только не разглашается а и собственно не поставляется. Ну чтобы совсем в целях супер безопасности. На столько безопасно чтобы было чтобы вообще не видно и не слышно было вооружения от Германии. Тогда уж наверняка сплошная безопасность наступит.
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23.04.2022 17:35 Ответить
Очень самокритично. И как ссылками аргументировано. Вы лучший комментатор всех времён и народов.
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23.04.2022 17:51 Ответить
Сраник вертухайный... -- не я придумал...*)
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23.04.2022 18:09 Ответить
Не, это вы придумали не стесняйтесь своего авторства.
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23.04.2022 19:26 Ответить
- Абрам, у тебя такие хорошие часы. Где взял?
- Папа перед смертью продал.
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23.04.2022 17:14 Ответить
Кожна війна до якої була причетна Німеччина закінчувалась для них позором, ця війна не буде виключенням. Адже саме німці в 2007 році заблокували вступ України до НАТО, а потім стали одним із основних спонсорів та лобістів кремля.
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23.04.2022 17:22 Ответить
а за це треба "подякувати" прем'єр-міністру ювт ,яку тоді відрядили на перемовини з генсеком НАТО але зустріч і не відбулася.
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23.04.2022 18:09 Ответить
Мда, по сути игра вабанк. Посмотрим чем парировать будут.
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23.04.2022 17:29 Ответить
До речі, нагадаю:
Німеччина останні 15-20 років всупереч угодам НАТО витрачала на озброєння у 2-3 рази менше, чем це передбачено договорами!
Про це ще Трамп дуже лаявся...
Ось так вони піклуються про власну безпеку.
Хоч зараз на це сильно посилаються, відмовляючи у поставках до України.
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23.04.2022 17:42 Ответить
всі вже хочуть дати зброю, шольц не хоче
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23.04.2022 17:47 Ответить
Нахрена нужны эти мардеры, у них даже ракетного вооружения нет.
От тех же же БМП-2 если их толково обвешать дополнительной защитой толку будет больше.
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23.04.2022 17:59 Ответить
Та, лайно эти Хорьки.
...тебя повесить на лобовуху БМП-2 -- точно, толку больше...
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23.04.2022 18:13 Ответить
"Мардеры"очень подвижны, незаменимая штука для мотопехоты, обвешать его различным вооружением не проблема.Нам сейчас даже советское старье, типа БТР-40,152,60,60пб,50,..подойдет..Это гораздо лучше, чем перевозить пехотинцев на грузовиках,автобусах и джипах..
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23.04.2022 18:18 Ответить
От желающих поставлять БМП-2 отбоя нет. На БМП Мардер стоит ПТУР Милан, броня защищает от пулеметов любого калибра(не советская школа).
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23.04.2022 18:20 Ответить
Німецьких московитів Шольца з Бербок юзають в хвіст, лисину і в гриву. Так тримати - це вам не наші бариги - за бугром до посадовців інакше відносяться і ті більш шовкові, ніж наші "недоторканні"
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23.04.2022 18:43 Ответить
 
 