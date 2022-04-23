Немецкий оборонный концерн Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 100 БМП Marder

Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall направило федеральному правительству Германии официальный запрос на поставку Украины 100 БМП Marder

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на публикацию газеты Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, запрос поступил в министерство экономики ФРГ и был немедленно передан в Федеральный совет безопасности, в который, помимо главы правительства Германии Олафа Шольца, входят руководитель ведомства федерального канцлера, а также министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики. экономического сотрудничества и юстиции. Это значит, пишет издание, что в ближайшие дни этот орган должен решить: готов ли Берлин на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину. По данным Welt am Sonntag, это первая подобная заявка с начала войны России против соседнего государства.

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Газета указывает, что Rheinmetall Landsysteme готова продать БМП Украине "в кратчайшие сроки". Причем первую партию можно поставить Киеву "в течение нескольких недель".