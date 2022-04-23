Оккупанты принудительно мобилизуют молодежь и медиков на захваченных территориях Харьковщины, Херсонщины и Запорожья, - разведка
Оккупанты "мобилизуют" жителей захваченных ими территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Главного управления разведки Минобороны.
"Оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях. В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) в первичной медико-санитарной помощи младший медицинский персонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом, – говорится в сообщении.
Также принудительно мобилизуют местную молодежь.
"С целью обеспечения мобилизационных мер практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ.
В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. Сообщается, что они должны пополнить состав боевых подразделений РФ на наиболее проблемных направлениях.
Эти мероприятия проводятся несмотря на преимущественно проукраинскую позицию населения областей и общую мотивацию сопротивляться российским захватчикам", - отмечают в ГУР.
Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях мужчин призывного возраста, потому что собираются провести так называемую "мобилизацию".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я промовчу про реалії життя у цьому гетто
У мене родичі з Львівської області загинув під Миколаєвом...
Хто-хто, але явно не жителі у цьому приймали участь.
Крім того, той неймовірний потік техніки з Криму який по всій країні через область розійшовся явно не голими руками мали зупиняти. Цікаво як влада розраховувала сили
- Так точно
- На, держи калаш
- Дякую, тра-та-та-та - ти диви яка підлюка...
Чи зроблять вони правильні висновки щодо справжніх причин війни?
Ви не в курсі зовсім про ситуацію що тут була і є, але вважаєте себе певно великим героєм, який чомусь сам явно не в окопі тож має час та коменти пише.
Де ваші мєнти, СБУшніки, тероборона, партизани................... Де ваші мужики ???????????????????????????
У мене родич далекий загинув у ваших краях і з ним привезли на захід України 19 хлопців, які там загинули.
Вистачить відсиджуватись в Карпатах і Херсоні !!!