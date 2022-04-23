Оккупанты принудительно мобилизуют молодежь и медиков на захваченных территориях Харьковщины, Херсонщины и Запорожья, - разведка

Оккупанты "мобилизуют" жителей захваченных ими территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Главного управления разведки Минобороны.

"Оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях. В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) в первичной медико-санитарной помощи младший медицинский персонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом, – говорится в сообщении.

Также принудительно мобилизуют местную молодежь.

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"С целью обеспечения мобилизационных мер практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ.

В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. Сообщается, что они должны пополнить состав боевых подразделений РФ на наиболее проблемных направлениях.

Эти мероприятия проводятся несмотря на преимущественно проукраинскую позицию населения областей и общую мотивацию сопротивляться российским захватчикам", - отмечают в ГУР.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях мужчин призывного возраста, потому что собираются провести так называемую "мобилизацию".

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