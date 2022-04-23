ВСУ ударили по оккупационному пункту управления в Херсонской области. 2 российских генерала ликвидированы, - разведка
22 апреля 2022 года ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии российских оккупационных войск в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"22 апреля 2022 года ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области", - говорится в сообщении.
По данным разведки, результат поражения — ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован. Персональные данные уточняются.
"Военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей Украинской земле!" - отчитываются в ГУР МО.
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ЗСУ - найсильніша армія Світу!
Как пишет Baza, пожар в особняке на Кленовой улице начался около 15:00, огонь охватил 100 «квадратов», а общая площадь дома - 2 000 квадратных метров.
О том, что домик на Кленовой принадлежит Людмиле Воробьевой - жене отца губернатора Воробьева, писали «Проект» и ФБК. https://t.me/charter97_org/70988 https://t.me/charter97_org/70988
слава Украине!
В спам тебя!
Після війни Чорнобаївка стане всесвітнім центром паломництва науковців, які будуть вивчати незвичний феномен місцевості.
- знаєте, куме, а москалі, то таки сильні, характерні істоти.
- та що Ви таке кажете, куме?
- ото я вчора йду повз ставка і бачу - москальський солдат топиться, а я його й питаю: "Допомогти?", а він на мене криком: Та ну! Та ну!!
Ну да ладно, якщо серед них замішались генерали - хто проти? Тим більше - вкупі зі станцією РЭБ та з десятком бронетехніки
подаровані дідусем Джо. Наступним генералам приготуватися
Українською - РСЗВ.
А така кількість офіцерів/хенералів так близько від фронту (примарного - там немає суцільної лінії) - це свідчення того, що нічого за 2 місяці в зграї мародерів та гвалтівників не змінилося: управління тією зграєю настільки пагане, а бажання воювати настільки мале, що генералам вважається, що "треба на власні очі пересвідчитись і взагалі, кулаком в декілька пик на передовій тицьнути - і одразу все буде тіп-топ, наступ знову почнеться, а смішні хахлі - побіжуть"...
Дякую оборонцям. Слава ЗСУ !
що одні руZZкі хінірали сидять на передовій....
ДЯКУЮ ЗСУ!!!
Але все одно приємно.
🇪🇪 - 9 гаубиц Д-30
🇺🇸 - 18 + 72 гаубицы M198, M777, САУ М109
🇨🇦 - 4 гаубицы M777
🇨🇿 - 20+ САУ DANA и DANA M2
🇸🇰 - 18 САУ Zuzana
🇵🇱 - 20+ САУ Гвоздика
🇳🇱 - до 24 САУ PzH 2000
🇫🇷 - 12 САУ CAESAR
🇧🇪 - до 24 САУ M109A4BE
🇬🇧 - САУ AS-90
🇵🇱 - БМ-21 Град
🇨🇿 - RM-70
🇺🇸 - РСЗО M142 HIMARS
Наиболее последовательной в поддержке Украины из крупных геополитических игроков остается Великобритания.