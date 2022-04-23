ВСУ ударили по оккупационному пункту управления в Херсонской области. 2 российских генерала ликвидированы, - разведка

22 апреля 2022 года ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии российских оккупационных войск в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"22 апреля 2022 года ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным разведки, результат поражения — ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован. Персональные данные уточняются.

"Военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей Украинской земле!" - отчитываются в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожье. Мужчин не выпускают, - Минобороны