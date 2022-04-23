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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ ударили по оккупационному пункту управления в Херсонской области. 2 российских генерала ликвидированы, - разведка

розвідка

22 апреля 2022 года ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии российских оккупационных войск в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"22 апреля 2022 года ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным разведки, результат поражения — ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован. Персональные данные уточняются.

"Военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей Украинской земле!" - отчитываются в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожье. Мужчин не выпускают, - Минобороны

ликвидация (3575) разведка (4179) генерал (66) Херсонская область (4797)


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Топ комментарии
+106
Слава Збройним Силам України!
ЗСУ - найсильніша армія Світу!
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23.04.2022 16:58
+68
Под Марьинкой оккупанты устроили бунт и отказались воевать, - сообщают СМИ, ссылаясь на источники в украинской разведке Они потребовали у руководства вернуть их всех в ₚоссию Катализатором стало то, что с одного из боев из 120 завербованных в ОРДЛО оккупантов вернулись всего 3
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23.04.2022 17:04
+59
Здохли чергові 2-і елітні кацапські свині...
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23.04.2022 16:59
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Слава Збройним Силам України!
ЗСУ - найсильніша армія Світу!
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23.04.2022 16:58 Ответить
В Барвихе горит дом семьи подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

Как пишет Baza, пожар в особняке на Кленовой улице начался около 15:00, огонь охватил 100 «квадратов», а общая площадь дома - 2 000 квадратных метров.

О том, что домик на Кленовой принадлежит Людмиле Воробьевой - жене отца губернатора Воробьева, писали «Проект» и ФБК. https://t.me/charter97_org/70988 https://t.me/charter97_org/70988

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23.04.2022 17:30 Ответить
Что-то очень много пожаров в Московии в последнее время... Не знают они пожарной безопасности...
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23.04.2022 17:43 Ответить
А шо там с визитками Яроше? Уже нашли?
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23.04.2022 18:09 Ответить
Налижуться в цицьку боярою чи брагою, впадуть на якесь лахміття, закурять, відключаться і гайда до лихих парфумів!
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23.04.2022 23:33 Ответить
Та пішов він *****!
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23.04.2022 18:05 Ответить
Горить лише 5%? Та там же жити та жити!
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23.04.2022 18:55 Ответить
Ви мали на увазі, мабуть, палити і палити?
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24.04.2022 11:44 Ответить
Слава! Смерть ворогам!
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23.04.2022 17:34 Ответить
наша АРТА приємно дивує! ще б ракет побільше! але вони (ракети) були не у тренді останні 3 роки(
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23.04.2022 17:36 Ответить
Чорнобаївка?
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23.04.2022 16:59 Ответить
Ні, але теж круто
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23.04.2022 17:16 Ответить
Я. ХОЧУ ПИТИ КРОВ РОСІЙСЮКОГО ГЕНЕРАЛА, ТУШКУ З'ЇСТЬ МІЙ ПЕС. Я ХОЧУ РУСЬКОЇ КРОВІ!!!!! Я одесит)
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23.04.2022 17:43 Ответить
Тільки не дуже багато пий. Там кров напополам зі спиртом. Після коньяка буває важке похмілля.
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23.04.2022 18:58 Ответить
фу - вона ж проспиртованим лайном воняє
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23.04.2022 19:19 Ответить
Здохли чергові 2-і елітні кацапські свині...
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23.04.2022 16:59 Ответить
А третю доріжуть в госпіталі
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23.04.2022 17:44 Ответить
Третю паскуду, в лампасах, доріжуть в госпіталі
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23.04.2022 17:48 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.04.2022 16:59 Ответить
вот это супер у нас ВСУ умнички! )))
слава Украине!
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23.04.2022 17:00 Ответить
Ну Арестович за цю ситуацыю ще вчора говорив!! Що не так ЗАВИСНИКИ!???
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23.04.2022 17:00 Ответить
я то знав ще позавчора в топку побреховича
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23.04.2022 17:11 Ответить
Зависть - смертный грех...)))
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23.04.2022 17:20 Ответить
ты не зализуй Люсю...
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23.04.2022 17:20 Ответить
Соси далі у харястовича.
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23.04.2022 17:23 Ответить
То Обдристович ракету запустив? Чи особисто Найвеличнівшивий?
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23.04.2022 17:33 Ответить
Обдрыстович наводил, а найвелычнишый нажимал кнопку.
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23.04.2022 18:11 Ответить
Идиот, в чем собственно состоит "зависть"?

В спам тебя!
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23.04.2022 17:41 Ответить
і яким боком до цього обдристович?
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23.04.2022 17:41 Ответить
Ви так написали, що ніби хтось завидує абристовичу, що він особисто знищив тих генералів. Такі можуть тільки зачитувати з папірця з глибочайшого бункера і з 5-го разу в записі, заборонивши військовим повідомляти про свої успіхи.
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23.04.2022 17:52 Ответить
Прекрасная новость в субботний день! Слава ВСУ! Слава Украине! 🇺🇦
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23.04.2022 17:01 Ответить
Дякую Війсковим Украиїни!
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23.04.2022 17:01 Ответить
Невже знову в Чорнобаєвці?
Після війни Чорнобаївка стане всесвітнім центром паломництва науковців, які будуть вивчати незвичний феномен місцевості.
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23.04.2022 17:02 Ответить
Под Марьинкой оккупанты устроили бунт и отказались воевать, - сообщают СМИ, ссылаясь на источники в украинской разведке Они потребовали у руководства вернуть их всех в ₚоссию Катализатором стало то, что с одного из боев из 120 завербованных в ОРДЛО оккупантов вернулись всего 3
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23.04.2022 17:04 Ответить
На 3 больше,чем следовало.
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23.04.2022 17:10 Ответить
Який сильный вплив мають ті троє!
- знаєте, куме, а москалі, то таки сильні, характерні істоти.
- та що Ви таке кажете, куме?
- ото я вчора йду повз ставка і бачу - москальський солдат топиться, а я його й питаю: "Допомогти?", а він на мене криком: Та ну! Та ну!!
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23.04.2022 17:43 Ответить
три это счастливое число
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23.04.2022 18:46 Ответить
бувайте, лаптеногие, не сумуйте. bye-bye.
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23.04.2022 17:04 Ответить
СЛАВА ЗСУ, НГ !!!
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23.04.2022 17:04 Ответить
Про це відомо було ще вчора вночі. Правда, про генералів не говорилось.
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23.04.2022 17:05 Ответить
https://t.me/Sharpreview/13192 говорилось про 40 офіцерів .
Ну да ладно, якщо серед них замішались генерали - хто проти? Тим більше - вкупі зі станцією РЭБ та з десятком бронетехніки
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23.04.2022 17:13 Ответить
Вроде пишут батарея 777 сработали. Залп, потом батарея переместилась на н-ное расстояние, ещё залп. Потом свалили. После попадания 155 остаётся только лаптями щи хлебать на том свете. Бьют очень точно
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23.04.2022 18:57 Ответить
То то орки ночью бесновались. такого массивного ракетного удара по Николаеву давно не было.
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23.04.2022 17:05 Ответить
Скоріш за все відпрацювали саме ті дрони-камікадзе Switchblade
подаровані дідусем Джо. Наступним генералам приготуватися
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23.04.2022 17:06 Ответить
булоб НЕ погано щоб до цього підготувався хініралісімус шайГу та сам Вождь всіх орків- азіатів пуТін....
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23.04.2022 17:17 Ответить
Все проще. РСЗО.
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23.04.2022 17:27 Ответить
а що це?
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23.04.2022 18:30 Ответить
Реактивная система залпового огня.

Українською - РСЗВ.
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24.04.2022 07:44 Ответить
Розвідка виявила, аеророзвідка підтвердила, командир бригади розробив операцію, хлопці з реактивними чи ствольними залізяками - відпрацювали, як БОГИ.

А така кількість офіцерів/хенералів так близько від фронту (примарного - там немає суцільної лінії) - це свідчення того, що нічого за 2 місяці в зграї мародерів та гвалтівників не змінилося: управління тією зграєю настільки пагане, а бажання воювати настільки мале, що генералам вважається, що "треба на власні очі пересвідчитись і взагалі, кулаком в декілька пик на передовій тицьнути - і одразу все буде тіп-топ, наступ знову почнеться, а смішні хахлі - побіжуть"...
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23.04.2022 18:45 Ответить
У нас старшины в сто раз умнее их генералов.
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23.04.2022 17:11 Ответить
Старшин вже немає. Вони називаються головними сержантами. А прапорщики - штаб-сержантами.
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23.04.2022 20:36 Ответить
Два генерала ДЕРАШИЗОВАНІ!
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23.04.2022 17:11 Ответить
Добра справа!
Дякую оборонцям. Слава ЗСУ !
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23.04.2022 17:12 Ответить
Смажте їх до хрусткої скоринки, хлопці! Смерть ворогам!
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23.04.2022 17:13 Ответить
що вже на раSSії закінчився біомусор та вагнерівці з кадирівцями??!!

що одні руZZкі хінірали сидять на передовій....
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23.04.2022 17:13 Ответить
де всі коменти не бачу
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23.04.2022 17:14 Ответить
ты просто новенький...
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23.04.2022 17:23 Ответить
Здоровья всем погибшим!
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23.04.2022 17:14 Ответить
А пораненому - нє подкачать!
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23.04.2022 17:28 Ответить
Это уже юбилей? 10 штук умчались в ад?
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23.04.2022 17:15 Ответить
Бог трійцю любить!
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23.04.2022 17:16 Ответить
Ватные ********* решили отыграться разбомбив заброшенное кафе Бомбардир в Николаеве ,такой баланс нас устраивает ...
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23.04.2022 17:21 Ответить
Яка чудова новина ,це вже десять генералів відправили до пекла ,це вам за Маріуполь ,за Харків ,за Бучу ,за Чернігів та інші знищені міста .
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23.04.2022 17:21 Ответить
як завжди.новини від всепереможного арестовича
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23.04.2022 17:27 Ответить
Яка чудова новина ,це вже вихидить десять генералів відпровили до пекла . Слава ЗСУ! Це вам за невиних вбитих в Маріуполі ,Харкові ,Бучі ,Чернігові ,Бородянці ,Краматорську та інших містах.
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23.04.2022 17:30 Ответить
4 свиноматки стали счастливее. 2-е теперь бабла отхватят и в статусе вдов - будут гулять. 2-е скоро генеральшами станут. Одной не повезло , тяжело раненій может коньки не откинуть и сидеть ей теперь с инвалидом до конца дней.
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23.04.2022 17:30 Ответить
Яка гарна новина ,це вам за геноцид проти украінського народу.
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23.04.2022 17:31 Ответить
Раз там было три генерала...то и полканов там было с десяток....половину точно забаранили...
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23.04.2022 17:36 Ответить
Уничтожение Мавзолейного вермахта Земля поручил Яристовичу и Фейгину
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23.04.2022 17:41 Ответить
Ну, хоч ПРИЄМНА НОВИНА!!!)))

ДЯКУЮ ЗСУ!!!
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23.04.2022 17:42 Ответить
Vot eto otlycno
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23.04.2022 17:44 Ответить
Сьогодні передала Згори. Там в пеклі чорти зробили спеціальний казан для рашистських генералів. Передали, що ще є вільні місця.
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23.04.2022 17:48 Ответить
Видосов байрактаров уже нет, но думаю, что без них не обошлось.
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23.04.2022 17:51 Ответить
На жаль нинішні кацапські генерали великої цінності не мають...
Але все одно приємно.
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23.04.2022 18:12 Ответить
Це спадкові рудиментні пятна. В часи великої війни така практика було обовязковою. ПУ армії до 20 км. Фронтові ПУ до 30 км. Мотивом було -покращення управління військом. Підставою -хреновий звязок між частинами. Як згадували генерали ЧА після війни, ППУ вермахт вичисляв на раз через контроль ефіру. А дальше справа техніки. Німці визнавали, що в ефірі. особливо між полками та дивізіями у звязку існував повний хаос, 80 відсотків інформації добували з цих перемовин. Саме тоді і родився лозунг штабів ЧА а потім СА - Враг подслушивает. І була намальована баба в червоному платку з пальцем біля вуст. А те, що саме покрошили штабістів, то розвідка чекала підтвердження від самих орків. Підтвердили.
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23.04.2022 18:07 Ответить
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23.04.2022 18:24 Ответить
це так приємно. а то херсонці уже бояться, що про них забули. не забули!
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23.04.2022 18:34 Ответить
Так скоро у кацапів генерали закінчаться і вони почнуть лугандонівців в генерали призначати. Буде генерал сопля, генерал чепушило ну і т. д.
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23.04.2022 18:59 Ответить
Кацапы Траур праздновать будут.
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23.04.2022 19:04 Ответить
На текущий момент европейские союзники передают Украине следующее ракетно артиллерийское вооружение:

🇪🇪 - 9 гаубиц Д-30
🇺🇸 - 18 + 72 гаубицы M198, M777, САУ М109
🇨🇦 - 4 гаубицы M777
🇨🇿 - 20+ САУ DANA и DANA M2
🇸🇰 - 18 САУ Zuzana
🇵🇱 - 20+ САУ Гвоздика
🇳🇱 - до 24 САУ PzH 2000
🇫🇷 - 12 САУ CAESAR
🇧🇪 - до 24 САУ M109A4BE
🇬🇧 - САУ AS-90
🇵🇱 - БМ-21 Град
🇨🇿 - RM-70
🇺🇸 - РСЗО M142 HIMARS

Наиболее последовательной в поддержке Украины из крупных геополитических игроков остается Великобритания.
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23.04.2022 19:12 Ответить
Хір алєксандрова захрипне усім особовим складом...
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23.04.2022 23:29 Ответить
 
 