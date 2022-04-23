"Прилет" в Днепровском районе. Оккупанты ударили по окраине села, где никто не живет, - Резниченко. ФОТО

23 апреля в Днепровском районе российские оккупанты нанесли ракетный удар. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Имеем "прилет" в Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Зацепило газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, людей там не было, потому что в том районе давно никто не живет.

"Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризируют" наши поля и огороды", - отмечает Резниченко.

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