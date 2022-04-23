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"Прилет" в Днепровском районе. Оккупанты ударили по окраине села, где никто не живет, - Резниченко. ФОТО

23 апреля в Днепровском районе российские оккупанты нанесли ракетный удар. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Прилет в Днепровском районе. Оккупанты ударили по окраине села, где никто не живет, - Резниченко 01

"Имеем "прилет" в Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Зацепило газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, людей там не было, потому что в том районе давно никто не живет.

"Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризируют" наши поля и огороды", - отмечает Резниченко.

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Автор: 

крылатые ракеты (881) обстрел (27312) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3987)


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Топ комментарии
+11
потрібно розставляти надувні танки та макети по всіх пустинних територіях України....

хай кацапи настріляються...
перед смертю!
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23.04.2022 17:22
+6
Скорее в его это наши им координаты левые сливают
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23.04.2022 17:14
+5
Летела лопата -- попала в болото.
Какая зарплата -- такая работа...
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23.04.2022 17:14
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Скорее в его это наши им координаты левые сливают
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23.04.2022 17:14 Ответить
Летела лопата -- попала в болото.
Какая зарплата -- такая работа...
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23.04.2022 17:14 Ответить
Потрібно запам'ятати,актуально у всі часи і в любому випадку.))
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23.04.2022 17:44 Ответить
потрібно розставляти надувні танки та макети по всіх пустинних територіях України....

хай кацапи настріляються...
перед смертю!
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23.04.2022 17:22 Ответить
Так вони так само не попадуть у макети, як не попадають в інші цілі типу цього прильоту в землю
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23.04.2022 18:29 Ответить
І для чого їх коригувати?
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23.04.2022 17:23 Ответить
Мордор прагне перетворити на Мордор усе - до чого дотяується...

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23.04.2022 17:29 Ответить
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23.04.2022 17:31 Ответить
Це радянська електроніка в ракетах. Точність ''охреніти''
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23.04.2022 17:48 Ответить
суки...суки еще раз!!!
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23.04.2022 17:51 Ответить
знов туалєт біля хати ...говно гавно притягивает...
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23.04.2022 17:56 Ответить
На одну ракету меньше стало. И слава богу.
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23.04.2022 17:59 Ответить
а цікаво, скільки ж ракета коштує?
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23.04.2022 18:32 Ответить
Стоимость одной ракеты "Калибр" - 6,5 млн $
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23.04.2022 18:52 Ответить
Дякуєм за фото Резніченко..координати виправимо--вдаримо куди потрібно..На Паску чекайте
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23.04.2022 18:06 Ответить
Тьху. Треба було Резниченкові повідомити, що поцілили у "інфраструктурний об'єкт". Це з одного боку правда, бо ж таки пошкодили газову трубу, а з іншого - нічого б не відкорегувалили на користь кацапів
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23.04.2022 18:19 Ответить
Постити фото прильотів можно тільки геращенко і резнісенко
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23.04.2022 18:26 Ответить
Це що, передав - не туда попали?!
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23.04.2022 18:41 Ответить
Ну вот, якого бiса, писать об этом.Пусть орки проглатывают фейки о попадании в какой-то военный объект и продолжают дальше косячити
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23.04.2022 19:18 Ответить
 
 