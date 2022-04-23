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Новости Война
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Германия поможет Украине, но не ставя под угрозу собственную безопасность и обороноспособность НАТО, - министр финансов Линдер

німеччина

Германия должна сделать все, что в силах, чтобы помочь Украине выиграть войну против России, не ставя при этом под угрозу собственную безопасность и обороноспособность НАТО.

Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер в своем выступлении на партийной конференции в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить, но пределом нравственной ответственности является угроза нашей собственной безопасности и угроза обороноспособности территории НАТО", - сказал Линднер. "Но то, что возможно... должно быть сделано прагматично и быстро вместе с нашими европейскими партнерами", - добавил он.

Линднер отметил, что выступает за поддержку Украины тяжелым вооружением, но Германия не должна стать стороной в войне. "Украине нужна военная поддержка, а для победы ей тоже нужно тяжелое вооружение", - добавил министр.

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Он отверг критику в адрес канцлера Олафа Шольца за нежелание правительству поставлять тяжелое боевое вооружение, такое как танки и гаубицы.

"Олаф Шольц – ответственный руководитель, который тщательно все взвешивает и принимает решения на этой основе", – сказал глава немецкого минфина.

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Германия (6975) оружие (10221)


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Топ комментарии
+12
це ж той хєр що послу Мельнику казав що санкції не мають значення бо все скоро закінчиться...
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23.04.2022 17:40
+11
Вже з'явилась алергія на цю допомогу, інші країни допомагають мовчки, але в рази більше.
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23.04.2022 17:40
+9
Німеччина допоможе Україні, але не ставлячи під загрозу власну безпеку ... а то ще хутін нападе ..
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23.04.2022 17:39
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ага...и рыбку съесть и целочкой остаться?
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23.04.2022 17:36 Ответить
Октябрёнок! -- ты уже торжественно вышел и Комсомола и КПСС?
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23.04.2022 17:41 Ответить
КОРОТКО
Німці хитрі, і рибку зїсти і ...

По тому що не можуть відмовитись від російського Газу - це взагалі лицемірство, бо Складається таке враження що Німетчина сама відстала країна в Європі, так як не може дозволити собі крок у майбутнє щодо Відновлювальної енергетики
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23.04.2022 17:53 Ответить
Німеччина поплила від тиском зелених і закрила всі АЕС. Жодна країна в світі цього не зробила. Відновлювальні джерела не дали стабільної потужності і їх дублюють газом. Постанова про закриття станцій прийнята в 2011 році, за головування Меркель
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23.04.2022 20:44 Ответить
Німеччина йде *****!
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23.04.2022 18:04 Ответить
Німці-Україні-Ви допомогу бачите? Ні...А вона є...
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23.04.2022 17:37 Ответить
Німеччина допоможе Україні --купляєм "євробляхи" класу люкс..щоб було більше ракетних ударів по містах України..
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23.04.2022 17:38 Ответить
БОЙКОТ НІМЕЦЬКОМУ АВТОПРОМУ!
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23.04.2022 17:49 Ответить
Смешно.
Бойкот немецким больницам,которые 8 лет
операции бесплатные АТОшникам делают и беженцев содержат-не забудь.
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23.04.2022 17:59 Ответить
Они косвенно сами в этом виноваты. Поэтому, пускай искупают вину.
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23.04.2022 18:10 Ответить
https://youtu.be/UxqmzaECdEM
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23.04.2022 17:38 Ответить
Німці!!!!!!!!!!! Ідіть за ГАЗПРОМОМСЬКИМ корабльйом
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23.04.2022 17:38 Ответить
Німеччина допоможе Україні, але не ставлячи під загрозу власну безпеку ... а то ще хутін нападе ..
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23.04.2022 17:39 Ответить
По суті, ОБСЄ, ООН, НАТО, хєта!
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23.04.2022 17:39 Ответить
це ж той хєр що послу Мельнику казав що санкції не мають значення бо все скоро закінчиться...
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23.04.2022 17:40 Ответить
а де той хер що казав:

-хуже не буде?
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23.04.2022 17:56 Ответить
Путлєр вже напав, .. Чого ще бояться?
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23.04.2022 17:40 Ответить
Когда говорят пушки -- Минфины платят! ...блогеры говорят, а умные молчат...
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23.04.2022 17:40 Ответить
Вже з'явилась алергія на цю допомогу, інші країни допомагають мовчки, але в рази більше.
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23.04.2022 17:40 Ответить
Как говорится : да, но нет. Мы такие прагматичные и холодные в решениях. что болтали-болтали с бункерным годами, а потом увидели по телевизору Харьков с Мариуполем. Но всё равно мы правы... Это тот самый Линднер, который 24 февраля нашему послу Мельнику улыбался и рассказывал что через 2 дня всё закончится и начнётся "новая реальность"
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23.04.2022 17:41 Ответить
"Да, но нет" выражается одним немецким солвом: "Jain" - читается "яйн". Помесь "я" и "найн".
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23.04.2022 17:58 Ответить
Знаем знаем - 5 тыс касок со второй мировой
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23.04.2022 17:41 Ответить
Олаф Шольц - відповідальний керівник, який ретельно все зважує і приймає рішення на цій основі", - сказав очільник німецького мінфіну.

Так що стосовно зброї? Все інше бла-бла-бла...
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23.04.2022 17:42 Ответить
А що тут коментувати-майже рідня...
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23.04.2022 17:43 Ответить
От і результат наїзду хлопчика у футболочці на президента Німеччини. Бо раніше мова йшла про постачання Панцерів...
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23.04.2022 17:43 Ответить
Штайнмайер - лишь маленькое звено в цепи отговорок, про которое в самой Германии уже давно забыли. А цепь такая (копипаста):

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь

🇺🇦Реальная Война (http://t.me/voynareal)
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23.04.2022 17:57 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/23/7341624/ ось як німці хочуть допомогти на
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23.04.2022 20:01 Ответить
якщо китай не нападе то навряд чи є якась загроза нато
а китай не буде нападати на партнерів по бізнесу
це так якби у другій світовій союзники не атакували гітлера з причини зберегти своє озброєння
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23.04.2022 17:43 Ответить
Ну да, в Китаї заводи німецьких Фольксвагена, БМВ, Мерседеса, Адідаса. Воно їм ото треба нападати?
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23.04.2022 18:56 Ответить
мабуть німці вишлють ще сто касок. а про Леопардів, навіть першиі мова вже не йде, це так мстять за північний потік, в який як дурні вклали гроши, а зараз сумують
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23.04.2022 17:43 Ответить
Немцы, Украина сейчас отстаивает не только свою независимость, но и вашу. Что, никак не допрёт !?
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23.04.2022 17:44 Ответить
Шольц очень похож на Меркель, вот в чем проблема
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23.04.2022 17:54 Ответить
мне стыдно за наше правительство
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23.04.2022 18:04 Ответить
та хай вдавяться своїми ста касками
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23.04.2022 17:44 Ответить
Немцы просто омерзительны со своей трусостью и жадностью.
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23.04.2022 17:46 Ответить
БОЙКОТ НІМЕЦЬКОМУ АВТОПРОМУ!
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23.04.2022 17:50 Ответить
Загроза це самі німці,серед яких захищати країну готові менше 20%.
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23.04.2022 17:46 Ответить
Нагадаю:
Останні 15-20 років Німеччина витрачала на армію та оборону у 2-3 рази менше, чим це передбачено у договорах та угодах НАТО.
Про це ще Трамп сильно лаявся.
Ось так вони були "стурбовані" власною безпекою.
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23.04.2022 17:47 Ответить
Именно так. Сначала клали с прибором на обязательства НАТО, чтобы ничего не делать, а потом "ах-ах, у нас обязательства перед НАТО" - и снова лишь бы ничего не делать.
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23.04.2022 18:00 Ответить
Ето ети **** предлогали нам *гарантию безопасности* аж из штанов выпрышивали. Я ничего не путаю?
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23.04.2022 17:48 Ответить
Ссыкуны шафистские
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23.04.2022 17:49 Ответить
Вірить Мацковії та Берліну,,,,це казонька на ніч ,,,,для Шарікових
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23.04.2022 17:49 Ответить
Німеччину захищає США, там постійно дислокуються їхні війська. Тому німцям нічого не загрожує.
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23.04.2022 17:50 Ответить
Так а шо, от кого немцы ожидают угрозы, с кем воевать то собрались?
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23.04.2022 17:52 Ответить
Пруссаки та рюсский мир,,,,одна шайка
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23.04.2022 17:52 Ответить
Та хто на них нападе, ***** найкращий друг. Нацисти+рашисти = любов з 1939р.
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23.04.2022 17:52 Ответить
Газ идёт в Германию через Украину.
Почему бы Украине не перекрыть все потоки, с целью экономического шантажа, обеих заинтересованных сторон?
И сделать это, исключительно, за свой личный счёт.
Прямо удивляюсь!
6 секунд и все Зеле в ножки упадут...
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23.04.2022 17:52 Ответить
Оу. А Північний поток-1 виявляється Україною проходить.
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23.04.2022 20:29 Ответить
Ми мали купувати озброєння у німецьких виробників, а не забирати в їхньої армії, брехлива німчура.
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23.04.2022 17:53 Ответить
Шольц очень похож на Меркель, вот в чем проблема
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23.04.2022 17:53 Ответить
О а НАТО кто то напал? Откуда угроза озвучил?
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23.04.2022 17:54 Ответить
Під час американсько-вєтнамської війни ссср та китай відкрито поставляли зброю вєтнаму, навіть совіцькі льотчики, на своїх літаках, приймали участь в бойових діях у вєтнамі. І ссср не став стороною конфлікту, чого так боїться Німеччина.
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23.04.2022 17:54 Ответить
Гітлер,,,,зліва,,,,,Сталін,,,,,,)))))
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23.04.2022 17:54 Ответить
НАТО без США и Великой Британии просто клуб любителей оловянных солдатиков. Польша в этом оборонном союзе больше стоит чем ФРГ со своим Бундесвером.
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23.04.2022 17:55 Ответить
ще Туреччина нормально себе поводить, але вона сповідє власні інтереси
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23.04.2022 20:02 Ответить
А з ким бундесвер збирається воювати? Мабуть з марсіянами ? Єдиний ворог який загрожує Європі це московитська імперія. А саме зараз ми з ними ведемо війну! Як можна ослабити себе віддавши свою зброю тому хто насмерть б'ється з твоїм ворогом????
Дебілізм! Розумний політик Штольц .АГА!
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23.04.2022 17:58 Ответить
Поправочка: мы бьёмся не с ихними врагами, а с ихними партнёрами по бизнесу на крови. Дойчланд убер аллес, куле.
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23.04.2022 18:13 Ответить
Зскрепы Шмеркель,,,,,))))энд пУтлера
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23.04.2022 17:58 Ответить
Суки. какого х..а каждый божий день вылазят с этими дебильными публикациями. Такое создается впечатление. что специально каждый день создают себе . так сказать. *алиби* перед *царем* -путлером. Ну не даете ни хера. молчите себе в тряпочку! Не. надо сделать официальное заявление. Засуньте свою *помощь* шалаве-меркельше вместе с ее прихлебателями в задницу.всем уже ж понятно . что гнида кремлевская крепко вас за яйца ухватила. компроматик.наверное. на каждого есть.
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23.04.2022 18:00 Ответить
Немцы не в той категории что бы их кто-то чему то учил.
Это они успокоили быстро Греков в 2014,они быстро обрезали полякам-националистам деньги с ЕС и они обрезают их Орбану.
Они рулят ЕС.
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23.04.2022 18:03 Ответить
А можно новости с Германии убрать, ничего дельного не говорят только бесят. Мы вам поможем, а може не поможем, пфуй бесят.
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23.04.2022 18:03 Ответить
Помагатори великі. Я би послав їх з їхніми касками. Штайнмаєра тут бачити не захотіли, лишилося ще Шольца задинамити і все. Нефіг плазувати перед шизіками з подвійними стандартами.
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23.04.2022 18:08 Ответить
Нагадаю:
У Німеччині розташован найбільший контингент армії США у Європі, а також американський ядерний арсенал.
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23.04.2022 18:20 Ответить
кончені підараси
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23.04.2022 18:49 Ответить
Німці вже сторона війни, спонсори треррористів, фашисти з фашистами, все я к 80 років тому
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23.04.2022 18:50 Ответить
Немчура не понимает, что от них вообще не зависит перейдёт войны на территорию Европы, или нет. Зависит только от рашки. И ЗСУ. Но больше от рашки. ***** прикажет нанести удар пг Польше, например, и всё. Война в Европе. И пофиг поставлял
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23.04.2022 18:58 Ответить
объявить германию пособниками ********* на весь мир и пусть дальше живут с этим
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23.04.2022 19:16 Ответить
Для начала Бутусов должен всех германских чиновников не цитировать - полный игнор.Это будет соответствовать их реальной помощи Украине.Кстати ,они скомплетовали двигателями,электроникой,турбинами почти всю российскую технику,которая истребляет украинцев,а нам месяц продавали 500 касок.
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23.04.2022 19:16 Ответить
На російські броньовані ГАЗ "Тигр" встановлені комплектуючі виробництва німецької компанії BOSCH. - "Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти, але межею етичної відповідальності є загроза нашій власній безпеці та загроза обороноздатності території НАТО"- такий ось етікет німецької курви.
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23.04.2022 19:18 Ответить
Безпека Німеччини стосується того, хто на них нападатиме. Франція ? Британія ? США ? Польща ? Ні, звичайно. На них нападатиме росія. А росію вже б'ють доблесні Українські Війська. Значить, в німців є шанс бити свого ворога руками Українських Вояків.

Але німці сцються.
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23.04.2022 19:22 Ответить
На владу Німеччини , дуже сильно тисне бізнес , тому їхня влада така несамостійна , сьогодні каже одне , а вже завтра , після підзатильника від бізнес кіл - інше . Бізнес Німеччини , вклав у кацапію величезні кошти , а тепер не може їх повернути . Він фактично одержимий , тим щоб війна якомога швидше закінчилася ( і йому неважливо чією перемогою ) , і щоб негайно ж повернутись у кацапію заробляти гроші далі . На думку бізнеса , поставки зброї Україні затягують війну , тому він тисне на Шольца , щоб він зброї не надавав . А Шольц не може нічого вдіяти , бо бізнес фінансує його партію , і він боїться це фінансування втратити .. Схожий тиск був і на Меркель . .
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23.04.2022 19:37 Ответить
Шольц ссыт и в этом его проблема.
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23.04.2022 20:25 Ответить
 
 