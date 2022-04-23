Германия поможет Украине, но не ставя под угрозу собственную безопасность и обороноспособность НАТО, - министр финансов Линдер

Германия должна сделать все, что в силах, чтобы помочь Украине выиграть войну против России, не ставя при этом под угрозу собственную безопасность и обороноспособность НАТО.

Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер в своем выступлении на партийной конференции в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить, но пределом нравственной ответственности является угроза нашей собственной безопасности и угроза обороноспособности территории НАТО", - сказал Линднер. "Но то, что возможно... должно быть сделано прагматично и быстро вместе с нашими европейскими партнерами", - добавил он.

Линднер отметил, что выступает за поддержку Украины тяжелым вооружением, но Германия не должна стать стороной в войне. "Украине нужна военная поддержка, а для победы ей тоже нужно тяжелое вооружение", - добавил министр.

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Он отверг критику в адрес канцлера Олафа Шольца за нежелание правительству поставлять тяжелое боевое вооружение, такое как танки и гаубицы.

"Олаф Шольц – ответственный руководитель, который тщательно все взвешивает и принимает решения на этой основе", – сказал глава немецкого минфина.

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