РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4654 посетителя онлайн
Новости Война
8 615 18

Россияне обманом сорвали эвакуацию жителей Мариуполя и вывезли людей в оккупированный Докучаевск, - советник мэра Андрющенко

маріуполь

Российские захватчики сорвали эвакуацию мирного населения Мариуполя на подконтрольную правительству Украины территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его данным, сегодня в 11 часов возле ТЦ "Порт-Сити" собралось не менее 200 мариупольцев, ожидавших эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что сейчас будет обстрел. "Фактически, с применением принуждения, в грубой форме людей разогнали. Автобусы так и не были поданы", - отметил советник мэра.

Он добавил, что одновременно с этим захватчики подали автобусы на точку возле ТЦ "Метро" (200 метров от согласованной точки эвакуации). После того, как мариупольцы были уже в автобусах, им было объявлено, что "эвакуация" будет только в Докучаевске, то есть на оккупированную территорию.

Смотрите: Оккупанты депортировали 466 жителей Мариуполя в Чувашию, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Права покинуть автобус людям не дали. В ответ на вопрос, почему так, прозвучал ответ о "националисты обстреляли точку эвакуации". То есть очередную ложь", - пояснил Андрющенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты с захваченных ими территорий депортировали в Россию около 500 тысяч украинцев.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, на 18 апреля захватчики под Мариуполем содержат в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта более 20 тысяч человек.

депортация (681) Мариуполь (5717) эвакуация (2077) Андрющенко Петр (582)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Какая то еще гнида откроет пасть про переговоры с орками и про то что нужно заканчивать войну и освобождать нашу землю и людей мирным путем. Вот вам и мирный путь и слово кацапофашистов.
показать весь комментарий
23.04.2022 18:01
+11
Ну что, в очередной раз надоговаривались с окупантами. Вот вам и зеленый коридор. Сколько теперь людец поверивших в очередное чудо окажутся в пыточных камерах *Изоляции*
показать весь комментарий
23.04.2022 17:58
+10
хороший спосіб для рашистів виявляти українців: оголосили про евакуацію в Запоріжжя - і замели усіх. і фільтрувати не треба
показать весь комментарий
23.04.2022 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хороший спосіб для рашистів виявляти українців: оголосили про евакуацію в Запоріжжя - і замели усіх. і фільтрувати не треба
показать весь комментарий
23.04.2022 17:53 Ответить
А деж великий переговорник Абрамович?
показать весь комментарий
23.04.2022 17:58 Ответить
Консультується з Зєлєнським...
показать весь комментарий
23.04.2022 18:07 Ответить
Вот нужно было брать етого Абрамовича за яйца в качестве заложника и не отпускать пока с Мариуполя не выйдут все заложники. А теперь поцелуйте Абрамовича сами знаете куда. Еще наверное за него замолвили слово чтобы не накладывали санкции якобы потом что он безальтернативный переговорщик как когда то был Мертвечук.
показать весь комментарий
23.04.2022 18:17 Ответить
Ну что, в очередной раз надоговаривались с окупантами. Вот вам и зеленый коридор. Сколько теперь людец поверивших в очередное чудо окажутся в пыточных камерах *Изоляции*
показать весь комментарий
23.04.2022 17:58 Ответить
Де там Арахамія та Подоляк?!!
Обіцяли - шнеля до Маріуполя!
показать весь комментарий
23.04.2022 17:59 Ответить
Домовились з нацистами ? Ага!!!
показать весь комментарий
23.04.2022 18:00 Ответить
Какая то еще гнида откроет пасть про переговоры с орками и про то что нужно заканчивать войну и освобождать нашу землю и людей мирным путем. Вот вам и мирный путь и слово кацапофашистов.
показать весь комментарий
23.04.2022 18:01 Ответить
Нікого звідти вже не випустять!
показать весь комментарий
23.04.2022 18:01 Ответить
Тут ні про що говорити... Смирдода європецська
показать весь комментарий
23.04.2022 18:03 Ответить
рашисти не європейці
показать весь комментарий
23.04.2022 18:15 Ответить
Наступний крок подивитись в очко ***** і підписать з росією гарантії безпеки.
показать весь комментарий
23.04.2022 18:04 Ответить
Верещук менше писдіти треба було..
показать весь комментарий
23.04.2022 18:18 Ответить
Робота біснуватоі Мері Попінс.
показать весь комментарий
23.04.2022 18:21 Ответить
Сьогодні по "360 підмосков'я" показали "сиріт з донбасу", яких привезли до підмосковної "мамки" на пмж. Діти 6-10 років. У москалів що своїх сиротинців немає? 21 сторіччя, работоргівля процвітає...
показать весь комментарий
23.04.2022 18:31 Ответить
Есть. Их приемные дома похожи на концлагеря.
показать весь комментарий
23.04.2022 18:42 Ответить
Ложь и подлость - ментальность москалей. Вся московская империя построена на крови, лжи и подлости.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:08 Ответить
 
 