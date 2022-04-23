Россияне обманом сорвали эвакуацию жителей Мариуполя и вывезли людей в оккупированный Докучаевск, - советник мэра Андрющенко

Российские захватчики сорвали эвакуацию мирного населения Мариуполя на подконтрольную правительству Украины территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его данным, сегодня в 11 часов возле ТЦ "Порт-Сити" собралось не менее 200 мариупольцев, ожидавших эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что сейчас будет обстрел. "Фактически, с применением принуждения, в грубой форме людей разогнали. Автобусы так и не были поданы", - отметил советник мэра.

Он добавил, что одновременно с этим захватчики подали автобусы на точку возле ТЦ "Метро" (200 метров от согласованной точки эвакуации). После того, как мариупольцы были уже в автобусах, им было объявлено, что "эвакуация" будет только в Докучаевске, то есть на оккупированную территорию.

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"Права покинуть автобус людям не дали. В ответ на вопрос, почему так, прозвучал ответ о "националисты обстреляли точку эвакуации". То есть очередную ложь", - пояснил Андрющенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты с захваченных ими территорий депортировали в Россию около 500 тысяч украинцев.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, на 18 апреля захватчики под Мариуполем содержат в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта более 20 тысяч человек.