По меньшей мере шесть погибших, в том числе 3-месячный ребенок, вследствие российских ракетных ударов по Одессе. ВИДЕО
Уже известно о шести погибших и 18 раненых вследствие российских ракетных ударов по Одессе 23 апреля.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что среди погибших – трехмесячный ребенок.
Геращенко также опубликовал видео с места трагедии.
"Одесские спасатели ищут пострадавших под завалами, несмотря на опасность обстрела", - подписал он.
Он отметил, что произошло несколько попаданий в высотные дома на улицах Академика Королева (16-этажный жилой дом, есть пострадавшие) и Спартаковской (потерпевшие устанавливаются).
В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграм-канале сообщает, что известно о 5 убитых и 18 раненых украинских гражданах в Одессе.
"Среди убитых - трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Абсолютно. Зло будет наказано", - подчеркнул он.
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Напомним, 23 апреля войска РФ выпустили несколько ракет из Каспийского моря, они попали по Одессе.
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Які вони кончєні !!!!!!!!!!!!!!