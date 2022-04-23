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Новости Война
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По меньшей мере шесть погибших, в том числе 3-месячный ребенок, вследствие российских ракетных ударов по Одессе. ВИДЕО

Уже известно о шести погибших и 18 раненых вследствие российских ракетных ударов по Одессе 23 апреля.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что среди погибших – трехмесячный ребенок.

Геращенко также опубликовал видео с места трагедии.

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"Одесские спасатели ищут пострадавших под завалами, несмотря на опасность обстрела", - подписал он.

Он отметил, что произошло несколько попаданий в высотные дома на улицах Академика Королева (16-этажный жилой дом, есть пострадавшие) и Спартаковской (потерпевшие устанавливаются).

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграм-канале сообщает, что известно о 5 убитых и 18 раненых украинских гражданах в Одессе.

"Среди убитых - трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Абсолютно. Зло будет наказано", - подчеркнул он.

.

Напомним, 23 апреля войска РФ выпустили несколько ракет из Каспийского моря, они попали по Одессе.

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Автор: 

Одесса (7897) смерть (9230) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+46
Орки кончєні !!!!!!! Великодня субота!!!!!!!!!!!!!!!
Які вони кончєні !!!!!!!!!!!!!!
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23.04.2022 17:57
+30
Ублюдки, которые 8 лет фальшиво орали про «одесскую Хатынь» и «трагедию 2 мая», нанесли ракетный удар по жилым домам в Одессе и убили мирных жителей. в том числе и ребенка,кацапы ******
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23.04.2022 18:11
+28
рпц.сатанат не церква.
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23.04.2022 18:12
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А в Мариуполе,Харькове,Херсоне сопели меньше ?или вата у нас только в Одессе проживала и больше в Украине ее не было?Да у нас хотя бы 2мая было ,в отличии от всех -"не ватаноидов" ...нда,не ожидала,что так к Одессе относятся некоторые,что будут чуть ли не злорадствовать ,шо наконец "этим ватанам",по их мнению ,в дом попало...
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24.04.2022 07:54 Ответить
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