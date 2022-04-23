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Новости Война
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Транзит газа в ЕС может сократиться на треть из-за действий оккупантов, - Витренко

россия,газ

Из-за действий войск РФ на временно оккупированных территориях транзит газа в страны ЕС может сократиться на треть.

Об этом в Twitter сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

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Газ (10230) Транзит газа (371) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+4
Нужно полностью остановить финансирование России!!!
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23.04.2022 18:08
+2
якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях А ви ввічливо попросіть окупантів.і вони миттю звільнять території..У мене вже шиза починаеться
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23.04.2022 18:13
+1
а може і не скоротитись................
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23.04.2022 18:09
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Нужно полностью остановить финансирование России!!!
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23.04.2022 18:08 Ответить
а може і не скоротитись................
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23.04.2022 18:09 Ответить
якщо окупаційні війська не перестануть зривати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях А ви ввічливо попросіть окупантів.і вони миттю звільнять території..У мене вже шиза починаеться
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23.04.2022 18:13 Ответить
Лучше так.
тогда русские будут меньше получать денег от ЕС
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23.04.2022 18:14 Ответить
КрутосВетер,,,,,,)))дунул
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23.04.2022 18:18 Ответить
Лять, а перекрыть???
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23.04.2022 18:22 Ответить
Т
Через неё Кремль зарплату ОПЗЖ платил.
Украинцы с той трубы ничего не имеют.Только аренда тех тысяч гектар под трубу принесёт больший доход.
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23.04.2022 19:52 Ответить
это входит в ужасы войны
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24.04.2022 03:58 Ответить
А чому ми взагалі прокачуємо росгаз через свою ГТС?
Сподіваємось отримати гроши за транзит?
Від рашки? Криваві гроши?
Це якийся зелений сюр!!!
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23.04.2022 19:10 Ответить
Слава богу!!!
Когда ж вы его уже перекроете, то что вы от других требуете?
Весь ЕС смеётся над Украиной,как они любят с кацапами торговать.
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23.04.2022 19:49 Ответить
 
 