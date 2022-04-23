Транзит газа в ЕС может сократиться на треть из-за действий оккупантов, - Витренко
Из-за действий войск РФ на временно оккупированных территориях транзит газа в страны ЕС может сократиться на треть.
Об этом в Twitter сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.
"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
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+4 DmitrySviridon #501268
показать весь комментарий23.04.2022 18:08
+2 Bob Fayn
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+1 Бандерівець
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тогда русские будут меньше получать денег от ЕС
Через неё Кремль зарплату ОПЗЖ платил.
Украинцы с той трубы ничего не имеют.Только аренда тех тысяч гектар под трубу принесёт больший доход.
Сподіваємось отримати гроши за транзит?
Від рашки? Криваві гроши?
Це якийся зелений сюр!!!
Когда ж вы его уже перекроете, то что вы от других требуете?
Весь ЕС смеётся над Украиной,как они любят с кацапами торговать.