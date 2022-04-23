Транзит газа в ЕС может сократиться на треть из-за действий оккупантов, - Витренко

Из-за действий войск РФ на временно оккупированных территориях транзит газа в страны ЕС может сократиться на треть.

Об этом в Twitter сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Из-за интенсивных обстрелов россиян в Запорожской области большое количество абонентов остаются без электро- и газоснабжения