Российские войска проводят провокационные обстрелы трех территориальных громад на Сумщине, - Живицкий

Россия производит провокационные обстрелы трех территориальных громад в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Продолжаются провокационные обстрелы на границе с россией в Белопольской, Новослободской громадах, а также в Путивльской громаде", - написал Живицкий в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 155 жителей Сумщины находятся в плену у российских оккупантов, - Живицкий