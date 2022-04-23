Российские войска проводят провокационные обстрелы трех территориальных громад на Сумщине, - Живицкий
Россия производит провокационные обстрелы трех территориальных громад в Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Продолжаются провокационные обстрелы на границе с россией в Белопольской, Новослободской громадах, а также в Путивльской громаде", - написал Живицкий в фейсбуке.
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Гандоны у власти по гандонски действуют💥
Как можно без суда и т.д.❓Делают просто такие выбросы пидоросня❗ Спец операция против простых людей. Что бы напряжение поддерживать.
Гандоны ***
При ньому взагалі можуть ЛЮБИЙ транспорт забрати на потреби армії!
У нас ВІЙНА, чи "погуляти вийшли"?!
Роз'епати їх НАХ з ТАНКІВ!!!