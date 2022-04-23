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Новости Война
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Российские войска проводят провокационные обстрелы трех территориальных громад на Сумщине, - Живицкий

Россия производит провокационные обстрелы трех территориальных громад в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Продолжаются провокационные обстрелы на границе с россией в Белопольской, Новослободской громадах, а также в Путивльской громаде", - написал Живицкий в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 155 жителей Сумщины находятся в плену у российских оккупантов, - Живицкий

обстрел (27312) Сумская область (3163) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+4
Этих гонщиков надо сразу в военкомат вести, пусть там адреналин получают
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23.04.2022 18:25
+4
Військовий стан.
При ньому взагалі можуть ЛЮБИЙ транспорт забрати на потреби армії!
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23.04.2022 18:27
+4
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23.04.2022 18:30
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23.04.2022 18:15 Ответить
В Днепре с 23 апреля у любителей устраивать гонки в городе будут забирать машины и передавать их на армию❗
Гандоны у власти по гандонски действуют💥
Как можно без суда и т.д.❓Делают просто такие выбросы пидоросня❗ Спец операция против простых людей. Что бы напряжение поддерживать.
Гандоны ***
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23.04.2022 18:22 Ответить
Этих гонщиков надо сразу в военкомат вести, пусть там адреналин получают
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23.04.2022 18:25 Ответить
Військовий стан.
При ньому взагалі можуть ЛЮБИЙ транспорт забрати на потреби армії!
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23.04.2022 18:27 Ответить
А если просто обозвали гонщиком и машину отобрали❓ Нормально и адекватно все должно быть. Иначе ***** нам этот конслагерь❓
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23.04.2022 18:59 Ответить
Що за херня "провокаційні"?!!!
У нас ВІЙНА, чи "погуляти вийшли"?!
Роз'епати їх НАХ з ТАНКІВ!!!
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23.04.2022 18:26 Ответить
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23.04.2022 18:30 Ответить
Чи може хтось знає чому на ці ділянки кордону не можна поставити миротворців, або якесь ОБСЄ?
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23.04.2022 18:40 Ответить
росія не продлила мандат ОБСЄ.
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23.04.2022 18:55 Ответить
Лайно питання... І це питання до маленького толерантного та сцикливого гівнокомандувача: А чому ж нема "обратки"?
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23.04.2022 18:52 Ответить
як можно стріляти по гаранту нашої безпеки ?
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23.04.2022 18:56 Ответить
Це мабуть має бути смішним?
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23.04.2022 19:29 Ответить
ну в нас президент хоч поржьом ! а група перемовників взагалі Мапет шоу . тож треба сміятись , або обирати іншу країну ...
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23.04.2022 19:49 Ответить
прийде час и ми зжожемо відповідати...) и для де кого це вже буде не дуже звичайної подійою...!
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23.04.2022 21:03 Ответить
 
 