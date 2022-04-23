Для того чтобы российские войска вышли из Украины, необходимы сокрушительные санкции, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что санкции против России на сегодняшний день являются слабыми, чтобы остановить российскую агрессию, они должны быть сокрушительными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Моравецкий отметил, что предупреждал ранее европейских лидеров, что санкции, которые вводят против России, недостаточны.
"Я это говорил и тогда, и сейчас: санкции ослабеют. Посмотрите на курс рубля, что происходит с российской экономикой сейчас - не делается ничего особенного. Она будет страдать, но в дальнейшей перспективе, а не сейчас. В то же время в Украине действия нужны здесь и сейчас. Для того, чтобы российские войска вышли из Украины, необходимы сокрушительные, очень сильные санкции, намного сильнее тех, которые нам до сих пор удалось ввести", - подчеркнул глава польского правительства.
По его словам, Польша работает над тем, чтобы быть среди стран, активно убеждающих партнеров в Западной Европе действовать "быстрее, сильнее и больше ради свободной Украины".
Также премьер-министр Польши критически высказался по поводу позиций Германии и Венгрии в контексте санкций против РФ и покупки российских энергоносителей.
"Мы решительно настроены относительно наиболее радикальных действий в контексте отказа от российских энергоносителей. Поэтому убедить немцев является абсолютно ключевым вопросом. Возмущение вызывает также позиция других стран, например Венгрии, которая в этом деле также выражается сдержанно, она тормозит этот процесс", - пояснил Моравецкий. .
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Мораветский, я так думаю -- будет непротив.
...а Бундес никуда не денется... -- куда ж ему деваться?
Еще недавно это были гомосеки,терпилы деньги дающие на хорька.
Недавно 50% были против вступления в НАТО
у )(уйла запас..до жовтня з стратегічного замороженного фонду..але гроші в валюті і зараз надходять..і за газ і за нафту..і срав він на той свіфт...так скорочення є..але не критичне і по друге рашкостанці не сидять зложивши руки а шукають виходи через Індію Китай Арабські країни..так само як це було в 2014 році санкції..Просто зараз введені більш раптово
Знаете когда Украина типа санкции ввела? Когда кацы месяц отказывались с Украиной торговать.
А прыпыздэнт и щас не против на крови торговать.