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Новости Санкции против России Война
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Для того чтобы российские войска вышли из Украины, необходимы сокрушительные санкции, - Моравецкий

моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что санкции против России на сегодняшний день являются слабыми, чтобы остановить российскую агрессию, они должны быть сокрушительными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Моравецкий отметил, что предупреждал ранее европейских лидеров, что санкции, которые вводят против России, недостаточны.

"Я это говорил и тогда, и сейчас: санкции ослабеют. Посмотрите на курс рубля, что происходит с российской экономикой сейчас - не делается ничего особенного. Она будет страдать, но в дальнейшей перспективе, а не сейчас. В то же время в Украине действия нужны здесь и сейчас. Для того, чтобы российские войска вышли из Украины, необходимы сокрушительные, очень сильные санкции, намного сильнее тех, которые нам до сих пор удалось ввести", - подчеркнул глава польского правительства.

По его словам, Польша работает над тем, чтобы быть среди стран, активно убеждающих партнеров в Западной Европе действовать "быстрее, сильнее и больше ради свободной Украины".

Также премьер-министр Польши критически высказался по поводу позиций Германии и Венгрии в контексте санкций против РФ и покупки российских энергоносителей.

"Мы решительно настроены относительно наиболее радикальных действий в контексте отказа от российских энергоносителей. Поэтому убедить немцев является абсолютно ключевым вопросом. Возмущение вызывает также позиция других стран, например Венгрии, которая в этом деле также выражается сдержанно, она тормозит этот процесс", - пояснил Моравецкий. .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Польши Моравецкий убеждает Шольца передать Украине тяжелое вооружение: Германия сохраняет очень двусмысленную позицию

россия (95645) санкции (11312) рубль (911) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+12
Світла голова, а шольц і орбан - роійські фашисти
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23.04.2022 18:22
+11
Для того чтобы рашисты ушли с Украины их нужно уничтожить.
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23.04.2022 18:24
+10
Я не вірю у санкції тут і зараз. Я вірю у високоточні ракети 500км, у нищівне ППО і ПРО, далекобійну артилерію і потужну авіацію останнього покоління. Чим більше тисяч рашистів буде відправлено до пекла сьогодні, тим меньше залишиться бажаючих приїхати в Україну повоювати із ЗСУ завтра.
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23.04.2022 18:28
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Світла голова, а шольц і орбан - роійські фашисти
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23.04.2022 18:22 Ответить
виходити? треба було входження недопустити
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23.04.2022 18:31 Ответить
Надо украинскую ГТС вырубать!
Мораветский, я так думаю -- будет непротив.
...а Бундес никуда не денется... -- куда ж ему деваться?
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23.04.2022 18:23 Ответить
Українська ГТС і по Україні транспортує газ. Якщо не знаєте що ляпаєте то для чого це писати.
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23.04.2022 18:47 Ответить
І не знімати їх до останнього центу репарацій
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23.04.2022 18:24 Ответить
Для того чтобы рашисты ушли с Украины их нужно уничтожить.
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23.04.2022 18:24 Ответить
Россия, Германия, Венгрия - триединый народ
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23.04.2022 18:24 Ответить
на расии нет народа
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23.04.2022 18:33 Ответить
В принципе и действующие санкции неплохие, при их полном выполнении конечно, а не хитромудрых схемах обхода. Ну и конечно нужна максимальная, в том числе и с лекарствами, торговая блокада, как морская, так и сухопутная
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23.04.2022 18:24 Ответить
Даже эти сакции сытая и жирненькая Европа не очень старается выполнять.
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23.04.2022 21:30 Ответить
До сраки ті санкції, щоб кацапня вийшла, потрібен свинець, чорноносики і багато пороху. Далі самі винесем кацапів вперед ногами.
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23.04.2022 18:26 Ответить
Та нет ,надо совсем другое ,надо поднять авиацию НАТО и разхерачить ******** в хлам после смертельного ракетного удара ,***** через полчаса подпишет полную капитуляцию .
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23.04.2022 18:27 Ответить
Надо уничтожить раССею как государство. Это самый верный способ. Остальное - полумеры!
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23.04.2022 18:27 Ответить
Я не вірю у санкції тут і зараз. Я вірю у високоточні ракети 500км, у нищівне ППО і ПРО, далекобійну артилерію і потужну авіацію останнього покоління. Чим більше тисяч рашистів буде відправлено до пекла сьогодні, тим меньше залишиться бажаючих приїхати в Україну повоювати із ЗСУ завтра.
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23.04.2022 18:28 Ответить
До сраки ті санкціі, потрібен свинець, чорноносики та порох. Далі кацапню самі винесемо.
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23.04.2022 18:28 Ответить
С такими санкциями-будут ещё очень долго выходить..
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23.04.2022 18:28 Ответить
До сраки ті санкціі, потрібен свинець, чорноносики та порох. Далі кацапню самі винесемо.
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23.04.2022 18:29 Ответить
До сраки ті санкціі, потрібен свинець, чорноносики та порох. Далі кацапню самі винесемо.
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23.04.2022 18:29 Ответить
ВІд санкцій такій країні як рашня-сенсу дуже мало..
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23.04.2022 18:29 Ответить
Уже друзи,партнёры,союзники?
Еще недавно это были гомосеки,терпилы деньги дающие на хорька.
Недавно 50% были против вступления в НАТО
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23.04.2022 18:58 Ответить
Санкції вже близькі до максимальних, але подіють значно пізніше, ніж буду військова розв'язка
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23.04.2022 18:34 Ответить
Війська окупантів вийшли самі?Де ви таке бачили в війні?
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23.04.2022 18:40 Ответить
Біда в тому, що більшість т.з. "наших західних партнерів" повністю влаштовує такий перебіг війни в Україні та така форма участі в цій війні. І вони мають намір так "воювати" до останнього українського солдата.
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23.04.2022 18:41 Ответить
Пофіг їм на санкції. Їх вигнали з Чернігівщини і Сумщини і що? Стоять на кордоні і гатять по селам.
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23.04.2022 18:43 Ответить
В СССР теж казали - Господин Рейган вашим санкциям труба. Але чомусь СССР зник а США до тепер існує. Тому не потрібно так про санкції говорити.
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23.04.2022 18:51 Ответить
результат дії санкцій треба чекати кілька років, нажаль... в нас такої роскоші немає. за той час, поки рашка видохнеться, України просто може не стати
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23.04.2022 19:02 Ответить
Я це писав

у )(уйла запас..до жовтня з стратегічного замороженного фонду..але гроші в валюті і зараз надходять..і за газ і за нафту..і срав він на той свіфт...так скорочення є..але не критичне і по друге рашкостанці не сидять зложивши руки а шукають виходи через Індію Китай Арабські країни..так само як це було в 2014 році санкції..Просто зараз введені більш раптово

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23.04.2022 18:43 Ответить
Теракт 11 вересня в США назвали найстрашнішим в світі? Тоді питання до Заходу: "Що зараз відбувається в Україні?"
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23.04.2022 18:50 Ответить
Газ агресорский качается по украинским трубам.
Знаете когда Украина типа санкции ввела? Когда кацы месяц отказывались с Украиной торговать.
А прыпыздэнт и щас не против на крови торговать.
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23.04.2022 18:54 Ответить
в першу чергу - необхідно, щоб постачання зброї було як слід контрольоване! а також розумне розподілення сил на фронті, щоб не було повторення Маріуполя!!!!! бо ворог на Одесу скерований і давно до того готувався! схід вже в них "в кишені"
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23.04.2022 18:58 Ответить
Аккупанты любят сакральные советские даты энд юбилеи,,,,,а путлер тем более,,,,помешан наэтом Шариковском дерьме)))))
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23.04.2022 19:08 Ответить
Не помогут санкции. Они нужны, их нужно усиливать, но санкции можно обойти, а оружия у россии хватит на мировую войну. Нужно больше оружия для Украины, высокоточного, современного, нам нужно тотальное превосходство в точности ударов, только военное поражение остановит россию! Но, пока европа надеется, что россия сожрет Украину и на этом успокоится, Германия забилась в угол и дрожит - пусть нас ****, лишь бы не били, как Украину!
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23.04.2022 19:11 Ответить
Неужели ?
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23.04.2022 19:28 Ответить
а кроме санкций - свинопасов надо убивать - каждого первого...
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23.04.2022 19:38 Ответить
Никакие санкции войну не остановят. Войскам Вовы ***** надо нанести военное поражение.
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23.04.2022 20:16 Ответить
 
 