Дома и улицы, которые не соблюдают светомаскировку на Черниговщине, могут принудительно отключить от электроснабжения, - ОВА

Жителей Черниговщины призывают не пренебрегать светомаскировкой.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию жителей Чернигова, всех населенных пунктов области! В условиях непрекращающейся российской агрессии необходимо строго придерживаться светомаскировки!

Чернигов, Нежин, Прилуки и другие населенные пункты находятся под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов. Яркий свет в темный период суток во многоэтажках является удобным ориентиром для вражеских наводчиков и летчиков", - говорится в сообщении.

Чаус объяснил, что пользоваться в темное время суток можно только слабым светом (фонарики, неяркие настольные лампы и т.п.) и только при полном затемнении окон шторами, не пропускающими свет или другими материалами.

"В случае нарушения этого правила, многоквартирные дома и улицы будут принудительно отключены от электроснабжения", - добавил глава ОВА.

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