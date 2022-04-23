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Новости Война
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Дома и улицы, которые не соблюдают светомаскировку на Черниговщине, могут принудительно отключить от электроснабжения, - ОВА

світло,маскування,світломаскування

Жителей Черниговщины призывают не пренебрегать светомаскировкой.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию жителей Чернигова, всех населенных пунктов области! В условиях непрекращающейся российской агрессии необходимо строго придерживаться светомаскировки!

Чернигов, Нежин, Прилуки и другие населенные пункты находятся под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов. Яркий свет в темный период суток во многоэтажках является удобным ориентиром для вражеских наводчиков и летчиков", - говорится в сообщении.

Чаус объяснил, что пользоваться в темное время суток можно только слабым светом (фонарики, неяркие настольные лампы и т.п.) и только при полном затемнении окон шторами, не пропускающими свет или другими материалами.

"В случае нарушения этого правила, многоквартирные дома и улицы будут принудительно отключены от электроснабжения", - добавил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черниговщину в очередной раз обстреляли с территории России. Около 10 гранат выпущено из гранатомета, - Госпогранслужба

Черниговщина (1485) Тарифы на электроэнергию (2169)


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Топ комментарии
+6
не бзди, бо коригування артилерії так таки працює..
і мітки теж для інформування, а не для конкретного обстрілу
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23.04.2022 18:36
+2
Кто вообще этим безмозглым чинушам дал право командовать во время войны? Кошмарят тупо население, без всякого смысла
А если этот Чаус не чинуша, а тупой совковый вояка знающий о войне только из советских фильмов, то ещё хуже..
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23.04.2022 18:35
+1
всім хочеться жити звичним життям.. тяжко пристосовуватись до "польових" умов.
Розумію тим паче тих, хто в своєму житті ніколи на подвір'ї не ночував.. в палатках, чи на лавиці. Кому доводилось, тому не так важко пристосуватись...
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23.04.2022 18:35
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Правила форума Совет форумчан
не бзди, бо коригування артилерії так таки працює..
і мітки теж для інформування, а не для конкретного обстрілу
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23.04.2022 18:36 Ответить
ви, шановний в попередньому пості загалом думку висказали, а не по Чернігову, щокрема, на що вам і відповів!
А ще переходьте на рідну (якщо вона у вас є), і до вас інакше ставитимуться....
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23.04.2022 18:53 Ответить
зокрема (щоб не бздів ще)
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23.04.2022 18:55 Ответить
ну знов бзиш! ти до захисників яке відношення маєш??? А ще на мене "клеймо" навісив.. гнида ти справжня -- провокаторська.. тут одне пишеш там інше -- я тебе вже засік...
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23.04.2022 19:17 Ответить
все ту ж саму "пісеньку" співаєш?. Все з тобою зрозуміло, не розчарував! Надіюсь іншим теж зрозуміло, хто ти та що ти..
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23.04.2022 19:59 Ответить
не сцы...
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23.04.2022 18:47 Ответить
Твой през везде попрошайничает дайте оружие и три года ложил асфальт... А какая армия в 2014 была? Ее не было
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23.04.2022 20:10 Ответить
всім хочеться жити звичним життям.. тяжко пристосовуватись до "польових" умов.
Розумію тим паче тих, хто в своєму житті ніколи на подвір'ї не ночував.. в палатках, чи на лавиці. Кому доводилось, тому не так важко пристосуватись...
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23.04.2022 18:35 Ответить
Кто вообще этим безмозглым чинушам дал право командовать во время войны? Кошмарят тупо население, без всякого смысла
А если этот Чаус не чинуша, а тупой совковый вояка знающий о войне только из советских фильмов, то ещё хуже..
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23.04.2022 18:35 Ответить
Чаус це клоун, який нічого не робить. Хай краще відповість, чому не працює сирена в Чернігові з 11 березня.
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23.04.2022 19:05 Ответить
https://censor.net/ua/comments/locate/3336291/019213b6-5047-720f-b6a4-3221d3572ada
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23.04.2022 19:06 Ответить
В Днепре, во время комендантского часа выключают наружное освещение и рекламу, с начала марта. 18 "умникам" отрезали свет... и никаких проблем.
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23.04.2022 19:36 Ответить
темнота - друг молодежи. И ДРГ
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23.04.2022 20:58 Ответить
вже була мова, що світомаскування не помагає
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23.04.2022 18:41 Ответить
є інструкції, їх не дурні вигадували -- не треба бути "головним демократом" у воєнний час! Ну чесно!...
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23.04.2022 19:00 Ответить
ви ж не будете "філософствувати" , щодо норм поведінки на АЕС, наприклад...
Не військовий -- не критикуйте! При всій до вас повазі, як до постійного поміркованого дописувача "ЦН"
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23.04.2022 19:02 Ответить
С первого дня войны в Мариуполе не было света...
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23.04.2022 19:11 Ответить
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23.04.2022 19:18 Ответить
хай поїде в Київ у ночі
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23.04.2022 19:37 Ответить
Бредятина.

В Киеве освещение улиц (пустых) всю ночь как до войны.

И какой идиот будет на свет наводиться если есть ГПС (кацапам глонас)

Ага, Чаус - вот какраз такой идиот.
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23.04.2022 19:42 Ответить
А коли останій раз над Києвом ворожий літак літав? ППО над Києвам працює дуже вправно.А за Чернігів ви зможететаке ж впевненно сказати?
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23.04.2022 19:56 Ответить
Вот точно так же светилось, когда летал. Дальше чо? Мыслим категориями первой мировой?
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23.04.2022 20:18 Ответить
ну й ви туди ж... є інструкції на такі випадки, хто не дотримується той взагалі порушник, ну не дотримується Київ т Клучку мінус...
а щодо брєд не брєд не орієнтуйтесь на подібних експердів https://www.youtube.com/watch?v=0lIKu6iWg4o
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23.04.2022 20:03 Ответить
"взагалі порушник" как аргумент в Украине не воспринимается. Может, это сработает в Германии. И то не уверен
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23.04.2022 21:00 Ответить
"взагалі порушник" как аргумент в Украине не работает. Может, сработал бы в Германии и то не факт
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23.04.2022 21:01 Ответить
саме головне дурне в вашому "бредятина" -- це, що "повітряна тривога" це загальна небезпека з повітря! Так, дійсно для керованої ракети з каспійського моря неважливо чи освітлена ваша вулиця, але ви забуваєте про небезпеку БЛПА, що можуть нести бомби! А от їм вже це важливо для орієнтування.
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23.04.2022 20:13 Ответить
Я у мамы дорочок? Инфракрасный спектр? Не, не слыхали. БОМБИ!!!
пепец
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23.04.2022 20:17 Ответить
на куй "інфракрасний", якщо без нього куди видніше, коли всюди освітлено? ну ти що сам дурачок?
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23.04.2022 20:55 Ответить
а МК в ніку це що? Московскій комсомолец?
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23.04.2022 20:57 Ответить
БПЛА
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23.04.2022 20:20 Ответить
Невже так важко закрити вікно темною тканиною? Чи вже забули як россійські покидьки заходили на віраж для бомбардування?
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23.04.2022 19:59 Ответить
светомаскировка нужна от мародеров, наводок и дрг, что б не лупили в максимально заселенные дома. типа никого нет ну и смысл в пустое стрелять
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23.04.2022 20:17 Ответить
Ога, марадёры это какраз те личности, которые квартиры с жильцами обрабатывают. Ога. Пустые их совершенно не интересуют.
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23.04.2022 20:24 Ответить
думай думай... ставь образно себя на место мародера.....
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23.04.2022 20:33 Ответить
Ідіот
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23.04.2022 20:39 Ответить
Какой дибил это требует? Светомаскировка в наш век? Пусть скажет от чего она помогает? Идиота кусок....
Это во 2 мировую могли бомбить на свет.... Но не сейчас.
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23.04.2022 23:06 Ответить
 
 