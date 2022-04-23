Дома и улицы, которые не соблюдают светомаскировку на Черниговщине, могут принудительно отключить от электроснабжения, - ОВА
Жителей Черниговщины призывают не пренебрегать светомаскировкой.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Вниманию жителей Чернигова, всех населенных пунктов области! В условиях непрекращающейся российской агрессии необходимо строго придерживаться светомаскировки!
Чернигов, Нежин, Прилуки и другие населенные пункты находятся под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов. Яркий свет в темный период суток во многоэтажках является удобным ориентиром для вражеских наводчиков и летчиков", - говорится в сообщении.
Чаус объяснил, что пользоваться в темное время суток можно только слабым светом (фонарики, неяркие настольные лампы и т.п.) и только при полном затемнении окон шторами, не пропускающими свет или другими материалами.
"В случае нарушения этого правила, многоквартирные дома и улицы будут принудительно отключены от электроснабжения", - добавил глава ОВА.
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і мітки теж для інформування, а не для конкретного обстрілу
А ще переходьте на рідну (якщо вона у вас є), і до вас інакше ставитимуться....
Розумію тим паче тих, хто в своєму житті ніколи на подвір'ї не ночував.. в палатках, чи на лавиці. Кому доводилось, тому не так важко пристосуватись...
А если этот Чаус не чинуша, а тупой совковый вояка знающий о войне только из советских фильмов, то ещё хуже..
Не військовий -- не критикуйте! При всій до вас повазі, як до постійного поміркованого дописувача "ЦН"
В Киеве освещение улиц (пустых) всю ночь как до войны.
И какой идиот будет на свет наводиться если есть ГПС (кацапам глонас)
Ага, Чаус - вот какраз такой идиот.
а щодо брєд не брєд не орієнтуйтесь на подібних експердів https://www.youtube.com/watch?v=0lIKu6iWg4o
пепец
Это во 2 мировую могли бомбить на свет.... Но не сейчас.