Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 23.04.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 23.04.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Идут 59 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Пытается нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Долгенькое.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежного и подготовке к наступлению на город Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.

На Южнобужском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, производились единичные обстрелы наших подразделений из ствольной артиллерии.

По имеющейся информации, враг испытывает существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, существуют трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов. Из-за роста числа раненых в городе Балаклея враг, одновременно с развернутым военным госпиталем, использует возможности городской поликлиники. В городе Волчанск, который временно занятый, младший медицинский персонал учреждений здравоохранения принудительно отправляется для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, находящиеся на линии столкновения с Силами обороны Украины.

Также российские войска имеют существенные проблемы с пополнением личным составом, продолжаются попытки принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск жителей Херсонщины.

По имеющейся информации, для перемещения грузов военного назначения на временно захваченных территориях противник использует гражданские грузовики. Также, оккупанты продолжают использовать похищенную сельскохозяйственную технику для военных нужд.

Подразделения Сил обороны продолжают освобождение населенных пунктов по отдельным направлениям и содержание определенных оборонных рубежей. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!, – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.