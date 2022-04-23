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Новости Война
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 23.04.2022

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 23.04.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Идут 59 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Пытается нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Долгенькое.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежного и подготовке к наступлению на город Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.

На Южнобужском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, производились единичные обстрелы наших подразделений из ствольной артиллерии.

По имеющейся информации, враг испытывает существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, существуют трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов. Из-за роста числа раненых в городе Балаклея враг, одновременно с развернутым военным госпиталем, использует возможности городской поликлиники. В городе Волчанск, который временно занятый, младший медицинский персонал учреждений здравоохранения принудительно отправляется для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, находящиеся на линии столкновения с Силами обороны Украины.

Также российские войска имеют существенные проблемы с пополнением личным составом, продолжаются попытки принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск жителей Херсонщины.

По имеющейся информации, для перемещения грузов военного назначения на временно захваченных территориях противник использует гражданские грузовики. Также, оккупанты продолжают использовать похищенную сельскохозяйственную технику для военных нужд.

Подразделения Сил обороны продолжают освобождение населенных пунктов по отдельным направлениям и содержание определенных оборонных рубежей. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!, – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Генштаб ВС (6318)


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Топ комментарии
+11
Всім героям які боронять Україну величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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23.04.2022 18:40
+9
Сводка с "фронтов" ЗУ .

"Наверное, это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят на будущее, что готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть один аспект. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии немного удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс". Для понимания, за восемь дней после отмены пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. И это только автомобили. Кроме этого, за тот же период в страну абсолютно законно, без каких-либо таможенных платежей завезено "гуманитарной помощи" в виде разных тканей - на 360 млн грн, мобильных телефонов почти - на 200 млн грн и прочее..."
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23.04.2022 18:44
+6
Тому коля тіщенко отримав стєчкіна.
Барижать на крові.
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23.04.2022 18:48
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Всім героям які боронять Україну величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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23.04.2022 18:40 Ответить
Я слежу за Покровском. ...без комментов ГШ.
Правду нужно видеть, а не слышать!
...а там, посмотрим...
Слава Україні!
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23.04.2022 18:41 Ответить
А що з Покровськом?
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23.04.2022 19:03 Ответить
Сводка с "фронтов" ЗУ .

"Наверное, это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят на будущее, что готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть один аспект. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии немного удивлены таким активным обновлением автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их, например, шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс". Для понимания, за восемь дней после отмены пошлин в страну было импортировано 14 300 (!) легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. И это только автомобили. Кроме этого, за тот же период в страну абсолютно законно, без каких-либо таможенных платежей завезено "гуманитарной помощи" в виде разных тканей - на 360 млн грн, мобильных телефонов почти - на 200 млн грн и прочее..."
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23.04.2022 18:44 Ответить
Тому коля тіщенко отримав стєчкіна.
Барижать на крові.
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23.04.2022 18:48 Ответить
У украинцев свои причуды.
...не то, что у немцев...
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23.04.2022 18:49 Ответить
Только конченные клоуны в условиях войны отменяют растаможку на легковые авто и запрещают ввоз недорогой и очень необходимой для экономики страны спецтехники (грузовики, бензовозы, краны и т.п.)
В результате автоспекулянты и ******** - "срочно хочу возить свою жопу на хорошей машине", заблокировали все погранпереходы и Европа просто ******** от "бедных" украинцев.
Зеленский продолжает в своем стиле популизма. Только теперь это уже прямое вредительство интересам Украины в военное время.
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23.04.2022 19:01 Ответить
Особый цинизм что как раз простые работяги авто себе купить не смогут т.к. им в отличии от элиты запрещен выезд до окончания военного положения.
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23.04.2022 20:56 Ответить
CNN з утра казало за останні 24 ґодини кацапи захопили 64 населеніх пункти - спростуйте чи дайте відподідь чому таке сталося?
ніякої паніки.
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23.04.2022 18:47 Ответить
цензор заїбав...
допис? - лягай спати, проснесся може його і побачиш, а може і ні
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23.04.2022 18:49 Ответить
Ваше зведення це манна каша на білой скатертині.
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23.04.2022 19:01 Ответить
Цензор не дае моі коментари. Перевірка
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23.04.2022 19:03 Ответить
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23.04.2022 19:24 Ответить
вас тут не чекають як і мене...
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23.04.2022 19:33 Ответить
хлопці - ви вирішили сайт посадити на зовсім?
майже звик до 150 рефрешів на сторінку, а от запапізднення на 10 хвилин на все вражає!
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23.04.2022 19:32 Ответить
покращати все шо гарно робило? - леварукий в хаті.
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23.04.2022 19:50 Ответить
 
 