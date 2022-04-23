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Польша передала Украине вооружение на сумму 1.6 млрд долл., - представитель правительства

польща

Польша передала Украине вооружение на сумму 7 миллиардов злотых ($1.6 млрд).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

О военной помощи сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время конференции #StopRussiaNOW ("Остановить Россию СЕЙЧАС").

"Это более 1,6 миллиарда долларов в защиту украинского, польского и европейского суверенитета!" – подчеркнул Мюллер.

Читайте также: Премьер Польши Моравецкий убеждает Шольца передать Украине тяжелое вооружение: Германия сохраняет очень двусмысленную позицию

оружие (10221) Польша (8428)


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Топ комментарии
+25
Це - круто !

Dziękuję bardzo
Za naszą i waszą wolność!
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23.04.2022 19:09
+22
Полякам-респект...
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23.04.2022 19:07
+21
Поляки неймовірні! Подяка!
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23.04.2022 19:08
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Полякам-респект...
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23.04.2022 19:07 Ответить
Дійсно, друзі пізнаються в біді, велика шана і подяка полякам, литовцям, латишам і естонцям! До речі, хто не знав, Естонія на підтримку Україні пообіцяла 0,8% власного ВВП. https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/19/7340649/
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23.04.2022 19:56 Ответить
Поляки неймовірні! Подяка!
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23.04.2022 19:08 Ответить
Большое Спасибо полякам!!!
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23.04.2022 19:08 Ответить
Це - круто !

Dziękuję bardzo
Za naszą i waszą wolność!
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23.04.2022 19:09 Ответить
Щиро дякуємо!
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23.04.2022 19:09 Ответить
США потерпят такое?? Пасти задних??
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23.04.2022 19:09 Ответить
ПС Стечкина для коли-котлеты тоже из польских поставок?
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23.04.2022 19:10 Ответить
То може треба було нагородити орденом Президента Польщі, в знак подяки і поваги, а не нікчемній мавпі тищенко, пістолет нагородний давати?
Як на це дивляться прихильники Зеленського?
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23.04.2022 19:11 Ответить
І це ще далеко не кінець, далі буде.
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23.04.2022 19:12 Ответить
Орда повертається зі Львова з трофеями.
1915 р
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23.04.2022 19:13 Ответить
Але до чого тут Польша ?!
В ті часи Л"вів був у складі Автро-Угорьскої імперії ... а подавна більшість Польші у Московії !
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23.04.2022 19:24 Ответить
молись на Українську армію, дурне !

бо як орда дістанеться Ієрусалиму (істінно православного города, між іншим !!!) то ви, євреї, залишитесь без унітазів і золотих зубів
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23.04.2022 19:36 Ответить
Там есть кошерные договорённости. Не придут туда фашики - исраиль - лучший друг ввх, но при этом лучший друг амеров - жиды, *****.
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23.04.2022 20:04 Ответить
Велика подяка справжнім братам!
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23.04.2022 19:14 Ответить
Шляхта отдаёт Украине старое совковое -- получает новое бундесовое.
И это правильно!
У нас приход бездонный -- у кацапов расход последний...
Зрите в корень... -- там наше Будущее! *)
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23.04.2022 19:15 Ответить
поляки не получают, а покупают !!!!

вони заплатили багато міліардів доларів за Петріоти, Абрамси та F-35, а не закаталди їх в асвальт

при цьому, до речі, не одержуют міліарди доларів військової допомоги від США, як Ізраіль
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23.04.2022 19:41 Ответить
Миллиарды ушли на Джааелины,,,,,
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23.04.2022 19:16 Ответить
Щира дяка Польщі та полякам.
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23.04.2022 19:16 Ответить
Польша це 90% наших жінок з дітьми й доньок з унуками .
Польша це справжнє слов"янське братерство !
Були різні часи в відносинах й до Пілсуцького може бути різне ставлення . Як й в Польші до ОУН ...
Але зара 22 століття й зара Україна захищає себе й Польшу в першу чергу від варварів , а Польша дає притулок біженцям й дає зброю швидше усіх й охочіше .
Й саме у Польші відбуваються акції протесту біля посольств Німетчини . Й саме поляки можуть нагадати німцям , що головне почуття німецької провини за діяння нацистів повинно бути не до московитів , а до поляків , українців й євреїв . А ось Московія стала жертвою лише через властне бажання захопити Європу . Але Польшу роздерли нацисти в спілці зі Сраліном ...
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23.04.2022 19:21 Ответить
Как важно не забыть и всегда помнить кто был с нами у СКРУТНИЙ ЧАС!!!
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23.04.2022 19:21 Ответить
Как важно не забыть и всегда помнить кто был рядом у СКРУТНИЙ ЧАС !!!
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23.04.2022 19:24 Ответить
Не много не в тему , москоли вывозят зерно из Херсонской области , с элеваторов , Карл , в Турцию . А Турция делает вид , что не знает , происхождение зерна , и вроде бы как закрыла порты для параши
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23.04.2022 19:25 Ответить
Спасибо! Мы будем помнить!
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23.04.2022 19:26 Ответить
...И снова блокируют фэйсбуки аранжированные знамо на кого!?
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23.04.2022 19:28 Ответить
Как важно знать и всегда помнить кто был с нами у СКРУТНИЙ ЧАС !!!
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23.04.2022 19:30 Ответить
А лысый шольц решил, что дал миллиард, который ещё и потратить нельзя - и уже герой.
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23.04.2022 19:35 Ответить
Ми українці повинні запам'ятати - поляки на першому місці по допомозі Україні в цій війні безконкуренційно! Борис супер молодець - нема слів! Байдену і Штатам низький уклін! Прибалти красавці чехам сердечна подяка але те що зробили і роблять для нас наші справжні Брати поляки - це просто ФАНТАСТИКА!!! Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEME!!!
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23.04.2022 20:23 Ответить
Нидерланды. Нидерланды дали первые NLAW.
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23.04.2022 21:03 Ответить
добре.
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24.04.2022 04:49 Ответить
 
 