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Польша передала Украине вооружение на сумму 1.6 млрд долл., - представитель правительства
Польша передала Украине вооружение на сумму 7 миллиардов злотых ($1.6 млрд).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
О военной помощи сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время конференции #StopRussiaNOW ("Остановить Россию СЕЙЧАС").
"Это более 1,6 миллиарда долларов в защиту украинского, польского и европейского суверенитета!" – подчеркнул Мюллер.
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+25 Dust
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+22 Александр Чуднивец #474549
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+21 Стороннімв Богдан
показать весь комментарий23.04.2022 19:08
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Za naszą i waszą wolność!
Як на це дивляться прихильники Зеленського?
1915 р
В ті часи Л"вів був у складі Автро-Угорьскої імперії ... а подавна більшість Польші у Московії !
бо як орда дістанеться Ієрусалиму (істінно православного города, між іншим !!!) то ви, євреї, залишитесь без унітазів і золотих зубів
И это правильно!
У нас приход бездонный -- у кацапов расход последний...
Зрите в корень... -- там наше Будущее! *)
вони заплатили багато міліардів доларів за Петріоти, Абрамси та F-35, а не закаталди їх в асвальт
при цьому, до речі, не одержуют міліарди доларів військової допомоги від США, як Ізраіль
Польша це справжнє слов"янське братерство !
Були різні часи в відносинах й до Пілсуцького може бути різне ставлення . Як й в Польші до ОУН ...
Але зара 22 століття й зара Україна захищає себе й Польшу в першу чергу від варварів , а Польша дає притулок біженцям й дає зброю швидше усіх й охочіше .
Й саме у Польші відбуваються акції протесту біля посольств Німетчини . Й саме поляки можуть нагадати німцям , що головне почуття німецької провини за діяння нацистів повинно бути не до московитів , а до поляків , українців й євреїв . А ось Московія стала жертвою лише через властне бажання захопити Європу . Але Польшу роздерли нацисти в спілці зі Сраліном ...