Двое гражданских подорвались на "растяжке" в Херсонской области, их доставили в больницу

На Херсонщине двое жителей подорвались на растяжке, сейчас за их жизнь борются врачи.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в селе Правдино Белозерской территориальной громады случилась трагедия. Два человека подорвались на "растяжке" (вероятно). Сейчас за их жизнь борются врачи. Такие случаи – это еще один элемент "освобождения" Херсонской области орками", - говорится в сообщении.

Соболевский просит жителей Херсонщины быть осторожными, не приближаться к опасным предметам и сообщать спасателям о находках.

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