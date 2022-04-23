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Новости Война
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Двое гражданских подорвались на "растяжке" в Херсонской области, их доставили в больницу

граната,розтяжка

На Херсонщине двое жителей подорвались на растяжке, сейчас за их жизнь борются врачи.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в селе Правдино Белозерской территориальной громады случилась трагедия. Два человека подорвались на "растяжке" (вероятно). Сейчас за их жизнь борются врачи. Такие случаи – это еще один элемент "освобождения" Херсонской области орками", - говорится в сообщении.

Соболевский просит жителей Херсонщины быть осторожными, не приближаться к опасным предметам и сообщать спасателям о находках.

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Автор: 

взрыв (6766) растяжка (85) Херсонская область (4797)


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Тут усі поля і лісосмуги заміновано, дороги, села по периметру... Багато ще "брацьких дарів" роками знаходити будемо
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23.04.2022 19:42 Ответить
Коли вже почнуть зриватися міни у оркостані щоб оті батьки російських військових звірів самі , на собі ВСЕ відчули й більше не хотіли навмародьореноє їхніми ********** речей українців?
Щоб ви перетворилися в гній від сіфілісу й п*янки, УЙОБКИ !
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23.04.2022 19:58 Ответить
 
 