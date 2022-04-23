Призываю жителей Харьковщины оставаться на Пасху дома - есть информация о возможных вражеских провокациях, - руководитель ОВА Синегубов

В ночь на воскресенье в Харьковской области Нацполиция будет работать в усиленном режиме, поскольку есть информация о готовящихся провокациях со стороны врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель ОВА Олег Синегубов в телеграмі-канале.

"По нашей информации, враг даже на Пасху готовит провокации. Сегодня, 23 апреля, с 19:00 до 5:00 утра воскресенья, 24 апреля, на всей территории Харьковской области объявлен комендантский час. По договоренности с церквями богослужений этой ночью не будет. Передвигаться по улицам запрещено. Полиция будет работать в усиленном режиме", - написал Синегубов.

Он призвал жителей не выходить на улицу даже по окончании комендантского часа.

"В очередной раз призываю даже после завершения комендантского часа, несмотря на праздник, не выходить без нужды на улицу. Давайте проведем эти праздники дома и в безопасных местах", - написал Синегубов.

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