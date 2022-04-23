РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8180 посетителей онлайн
Новости Пасха
851 1

Призываю жителей Харьковщины оставаться на Пасху дома - есть информация о возможных вражеских провокациях, - руководитель ОВА Синегубов

филарет,упц,софия,киевская,кп,паска,крашанки,паски

В ночь на воскресенье в Харьковской области Нацполиция будет работать в усиленном режиме, поскольку есть информация о готовящихся провокациях со стороны врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель ОВА Олег Синегубов в телеграмі-канале.

"По нашей информации, враг даже на Пасху готовит провокации. Сегодня, 23 апреля, с 19:00 до 5:00 утра воскресенья, 24 апреля, на всей территории Харьковской области объявлен комендантский час. По договоренности с церквями богослужений этой ночью не будет. Передвигаться по улицам запрещено. Полиция будет работать в усиленном режиме", - написал Синегубов.

Он призвал жителей не выходить на улицу даже по окончании комендантского часа.

"В очередной раз призываю даже после завершения комендантского часа, несмотря на праздник, не выходить без нужды на улицу. Давайте проведем эти праздники дома и в безопасных местах", - написал Синегубов.

Читайте также: ВСУ осуществили успешное контрнаступление и выбили оккупантов из нескольких населенных пунктов в Харьковской области, - Синегубов

Автор: 

Пасха (378) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорил со своими родственниками, друзьями и знакомыми. На эту Пасху они в церковь не пойдут.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:03 Ответить
 
 