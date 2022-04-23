РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8033 посетителя онлайн
Новости Война
14 699 81

Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе и проведены "референдумы" - Украина выйдет из любых переговорных процессов, - Зеленский

буча,зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае уничтожения гражданских в Мариуполе и проведения псевдореферендумов Украина выйдет из переговоров.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет проведен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из переговорных процессов. Но люди наши, которые находятся на временно оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской области и на востоке государства, должны не помогать оккупантам", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обманом сорвали эвакуацию жителей Мариуполя и вывезли людей в оккупированный Докучаевск, - советник мэра Андрющенко

Зеленский Владимир (20456) Мариуполь (5717)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
Цирк під назвою "переговори з роісей" можна закривати
показать весь комментарий
23.04.2022 20:01
+35
ще ніззя - ще є надія заглянути в очко путлєра в пошуках миру...
вбитих мало...
показать весь комментарий
23.04.2022 20:05
+30
Хто взагалі проводить переговори з дебілами??? Чи ти їм хочеш у очі зазирнути знов? І по маланському звичаю домовитись "десь посередині"?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цирк під назвою "переговори з роісей" можна закривати
показать весь комментарий
23.04.2022 20:01 Ответить
ще ніззя - ще є надія заглянути в очко путлєра в пошуках миру...
вбитих мало...
показать весь комментарий
23.04.2022 20:05 Ответить
какая наивность..
показать весь комментарий
23.04.2022 21:10 Ответить
це не наївність!
показать весь комментарий
23.04.2022 21:30 Ответить
це ідея фікс у шмарклі
показать весь комментарий
24.04.2022 06:39 Ответить
Хто взагалі проводить переговори з дебілами??? Чи ти їм хочеш у очі зазирнути знов? І по маланському звичаю домовитись "десь посередині"?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:02 Ответить
...такі самі дебіли.
показать весь комментарий
24.04.2022 07:09 Ответить
Якесь воно ну не таке,не гетьман це точно.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:02 Ответить
Гетьман. Тільки дуже маленький.Мікро-гетьман. Мається на увазі розум, а не зріст.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:25 Ответить
Ну те що ві не втік і не злякався вже це викликає повагу
показать весь комментарий
23.04.2022 20:49 Ответить
а куди йому втікати ? Для народу ,що вибрав гідність і боротьбу, при любих сценаріях втечі він стає "ніхто" .Ситуація,що склалась прийнятного вибору не залишає.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:57 Ответить
в Ростов хай тікає, до "легітімного"
показать весь комментарий
23.04.2022 23:41 Ответить
А Ви би втекли ? I я не втiк би. Чи й не подвиг *****.
показать весь комментарий
23.04.2022 22:23 Ответить
ахаха, не втік.. Грамоту видати, та нагородити медалькою у вигляді печенюшки! не втік.....Він "не лох", от і не втік... Херой!
показать весь комментарий
24.04.2022 04:21 Ответить
у боневтік був один маршруто на ростов
показать весь комментарий
24.04.2022 06:40 Ответить
І взагалі, з твоїм прапорцем не треба базікати. Спостерігай просто.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:05 Ответить
Еврей не можеть быть гетманом, это сюр..
показать весь комментарий
24.04.2022 03:02 Ответить
так отож
показать весь комментарий
24.04.2022 06:41 Ответить
Что наконец то дошло?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:02 Ответить
да вряд ли дошло.
пацан к успеху шел, мечтал о майских шашлыках.
ему удовольствие обломали таким грубым и невоспитанным способом.
вот, пытается компенсировать, недоговороспособного из себя строит.
были бы у него и его советников больше мозгов, при такой мировой поддержке вообще не заикались бы каких либо переговорах.
велик шанс вернуть не только весь донбасс но и крым.
с мостом впридачу.
но что то мне подсказывает что команда янелохов сольет такой вариант.
лишь бы договориться посередине и наконец то расслабиться на майских шашлычках.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:50 Ответить
а может хватит болтать ерундой и занятся операцией по деблокаде ?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:02 Ответить
А не пох. что там русофашисты проведут. Все равно ничего не изменится и территория от дамбаса до крыма останется нашей.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:03 Ответить
крым и донбасс он не хочет отвоевывать..
показать весь комментарий
23.04.2022 21:11 Ответить
зарiкалася свиня гiвно не жерти.....
вова, путен пальчиком поманит, и поползешь, как миленький! ))
показать весь комментарий
23.04.2022 20:03 Ответить
смишно.... ставит ультиматум Чикатило.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:04 Ответить
ну как сказать уже 1 раз сработал ультиматум - по азовстали, теперь ждем или сработает по референдуму
показать весь комментарий
23.04.2022 20:53 Ответить
І що там спрацювало? Атаки не припинились.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:14 Ответить
Тобто нові псевдореспубліки. Альо- то окуповані території. Ти з бошкою товаришуєш таке казать. Перестать заглядать в різні отвори ***** ти повинно було припинити після Бучі.Тобі вже прямо про це світові лідери кажуть, але ж ти малохольне.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:04 Ответить
пля, кроме матов нет слов...
показать весь комментарий
23.04.2022 20:04 Ответить
А якщо будуть знищені люди і не проведений референдум то будете і надалі переговорюватись?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:05 Ответить
Нє, Вєлічайший, давно пора закінчувати всі переговори з убивцями.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:05 Ответить
Будуть знишені? Може хтось знає скільки живих залишилось у Маріуполі, а точніше серед руїн "Азовсталі"?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:06 Ответить
Всі дії влади щодо наших людей у Маріуполі, ведуть до їх загибелі. Референдум для орків - не проблема. Так може варто не бла-бла-кати в пустоту, а вже зараз вийти із цих перемовин. Україні будь які перемовини з орками не вигідні, за вийнятком двох питань: повернення ВСІХ наших полонених і заручників і повне виведення військ окупантів з території України, в тому числі і з Криму.
Крапка.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:08 Ответить
стоп стоп... а репарации, контрибуции?
показать весь комментарий
23.04.2022 21:07 Ответить
А нахєра... У всіх прийнятих законах - відшкодування втрат населення за час війни - за рахунок окупанта... А переговори про мир - це щоб це населення послати з відшкодуваннями - якраз за кораблем... Та визначіться якось, невже усіх за ідіотів, крім себе кохиних, рахуєте...
показать весь комментарий
23.04.2022 22:20 Ответить
Там уже в Маріуполі майже всі знищені, кого ще?? а референдуми вже були. Що воно верзе
показать весь комментарий
23.04.2022 20:09 Ответить
кокса завезли,вот и понесло
показать весь комментарий
23.04.2022 20:16 Ответить
Братские могилы не в счет дебил?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:09 Ответить
Буча.Ірпінь. Гостомель. це не показник. що з **** ....ми нех....й розмовляти. Ми всі бачимо як тільки появився єрмак штопаний так і почались якісь мутки.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:13 Ответить
ю
показать весь комментарий
23.04.2022 20:18 Ответить
Украине не переговоры в кацапской мразью надо вести а перевести войну на кацапскую территорию ,там всё должно гореть и взрываться ,ломаться и тонуть ,там вата должна дохнуть как мухи ....
показать весь комментарий
23.04.2022 20:19 Ответить
Ну усьо. По домам. Правду сказав Обдристович:
показать весь комментарий
23.04.2022 20:19 Ответить
У Люси мозги в жопе. Телега впереди кобылы бежит. Нарцисс ******
показать весь комментарий
24.04.2022 01:59 Ответить
раніше тільки про Маріуполь говорив - тепер + про референдум. Паяц - весь час чекаєш від нього якоїсь херні та зради
показать весь комментарий
23.04.2022 20:29 Ответить
А ми все ще хочемо заглянути путіну в очі?
показать весь комментарий
23.04.2022 20:43 Ответить
Виглядає ну прям як Наполеон при Аустерліці. Добре працюють фотографи, респект. Але, як не крути, не орел, ні, не орел, а скоріш як гінеколог який мріє заглянути в очко божевільному фюреру.
показать весь комментарий
23.04.2022 20:48 Ответить
проктолог...
показать весь комментарий
23.04.2022 22:09 Ответить
це вже давно не новина. невже такфі заяви можуть якось налякати рашистів? хіба розсмішити! пора міняти риторику, пре..., ця вже більш як тиждень неефективна!
показать весь комментарий
23.04.2022 20:53 Ответить
а те, що в інших областях - херсонський, наприклад, вже оголошено про референдум? - це ніщо?
чи можна налякати їжака голою задницею?!
показать весь комментарий
23.04.2022 20:55 Ответить
Далося вам заморочуватися різноманітними нелегітимними "референдуми", коли все вирішиться у іншій площині.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:50 Ответить
Тобi ще мало трупiв у Марiуполi? Це вже переходить всi моральнi кордони. Людожери.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:04 Ответить
А почему только в Мариуполе??
Вот к примеру завтра послезавтра будет атака на Северодонецк.
Получается если там будут погибшие то переговоры будут?))
показать весь комментарий
23.04.2022 21:10 Ответить
Що вiн несе? Лiкарi, перевiрте, будь ласка, на нормальнiсть.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:11 Ответить
Його Ляшко якоюсь вакциною вколов. чи то файзером, чи дибілайзером, чи придуркайзером....
показать весь комментарий
24.04.2022 04:24 Ответить
Ни о чем...
показать весь комментарий
23.04.2022 21:12 Ответить
Напугал ежа голой сракой. Выйдет из переговорного процесса. ***** ту Люсю. 😆
показать весь комментарий
23.04.2022 21:12 Ответить
Читаючи деякі дописи, сумніваюся в адекватності їх носіїв. Президент поки виглядає дуже достойно. Слава Україні !
показать весь комментарий
23.04.2022 21:16 Ответить
У чому полягає його достойність?

Ви пробували проаналізувати з точки зору логіки будь-які два його суперечливі твердження, сказані не "з папірця"?
показать весь комментарий
23.04.2022 23:17 Ответить
пфффф,ото ти лизнуцв.преЗЕдент ******** відкритим текстом що вони чекають коли Маріуполь виріжуть до ноги,а тоді вони може вийдуть з переговорів,твій,так твій през виніс ВИРОК Маріку,******* гідність
показать весь комментарий
23.04.2022 23:43 Ответить
Ух ты, значит, как здороваться за ручку с представителями убийц - так можно и зеленский является мировым лидером и новым мировым трендом презеденства. И вдруг - референдум по выходу из переговоров. А как же брехня от презедента в 2020 году по вопросу - в буковеле его нет, а где он. Он в буковеле, заверяла пресс-секретарь мендель. Но Оман не даст в оману, особенно фото с наушником-адвокатом.
показать весь комментарий
23.04.2022 21:42 Ответить
З Маріупольом недостатньо, - тепер фіг з ним, а от як проведуть референдум... та скільки вже це слухати ***...
показать весь комментарий
23.04.2022 22:16 Ответить
Як же ж довго думає президент ! Скоро 2 місяці. а він все думає. та гадає. як на кавовій гущі ! Якщо подоляк каже. що БУДУТЬ розробляти ПЛАН операції. то ЯК це розуміти. Те . що до цих пір ніякого ПЛАНУ щодо деблокації Маріуполя ЩЕ НЕ МАЄ ?!! І це говорить верховний головнокомандувач України ! ВІН І його зелена команда нав"язує суспільству думку. що порятунку для захисників та жителів Маріуполя НЕ ІСНУЄ. а єдиний вихід - це КАПІТУЛЯЦІЯ військового гарнізону \ спецпідрозділу Азов. морської піхоти. прикордонників. мвд \.
\ Та дайте повноваження щодо військової операції знаменитому бойовому генералу СЕРГІЮ КРИВОНОСУ. у нього блискуча кар"єра- від командира групи спецпризначення. командира 8-го Хмельницького полку спецпризначення до начальника Управління.спеціальних операцій Генерального штабу \ 2014 р. \. Особисто керував обороною Краматорського аеродрому.в 2014 р. Розробив із своєю командою стратегію бойового шикування українських Сил спеціальних операцій у співробітництві з НАТО. В січні 2016 р. призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій.ЗСУ. В березні 2019 р. призначений заступником секретаря РНБО. Звільнений в грудні 2020 р.. за проукраїнську позицію та професіоналізм. за те. що принципово відстоював свою точку зору щодо війни на Донбасі. Він є автором та розробником Законопроекту. про ТО. який вважався найкращим. але Кривоносу не вдалося добитися аудієнції у президента. щоб переконати його у позиціях та перевагах даного закону. Навпаки. президент звільнив генерала Кривоноса. як з посади заступника секретаря РНБО. так звільнив його у запас. На сьогодні Кривонос на передній лінії оборони. тому що він палкий патріот України. Але такому легендарному генералу ПІД СИЛУ РОЗРОБИТИ УНІКАЛЬНУ ОПЕРАЦІЮ щодо ДЕБЛОКАЦІЇ МАРІУПОЛЯ ! Так що. Генштаб України - РІШЕННЯ ЗА ВАМИ !
показать весь комментарий
23.04.2022 22:42 Ответить
Опять этот идиотизм о референдумах во время войны....
Какой дибил ему тексты пишет?
показать весь комментарий
23.04.2022 22:44 Ответить
Якийсь "психіатр" типу Ляшко...
показать весь комментарий
24.04.2022 04:27 Ответить
ПНХ!
показать весь комментарий
23.04.2022 22:46 Ответить
як же ж воно дістало вже своїми хрипливими випорожненнями...наполеончик засраний.
показать весь комментарий
23.04.2022 22:51 Ответить
як же воно вже дістало, мутило...наполеончик кумарний..
показать весь комментарий
23.04.2022 22:54 Ответить
А тих, хто ВЖЕ загинув не достатньо? А тих "референдумів", що ВЖЕ проведені не досить тобі? Чи це за іншої каденції, тому не рахується?
Це логіка не Гаранта Конституції, а логіка якось недалекого блазня!
показать весь комментарий
23.04.2022 23:18 Ответить
упоротость в желании взглянуть в глаза военному преступнику и убийце путенину говорит о неадекватности человека... человека?
показать весь комментарий
24.04.2022 01:20 Ответить
не просто говорит, а кричит об этом ! свидетельствует!
показать весь комментарий
24.04.2022 04:25 Ответить
Ще є надія отримати ярлик на князювання з руки самого Путлера років на 20 як Лукашенко.
показать весь комментарий
24.04.2022 04:51 Ответить
Тобі тошнить, але ти всеодно ходиш на помойку гівно жерти.
показать весь комментарий
24.04.2022 06:58 Ответить
...И призывают к штыковой атаке на Мариуполь , 120 км по открытой степи. Придурки.
показать весь комментарий
24.04.2022 08:14 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2022 08:18 Ответить
Той ви...****** іще хоче "перемовлятися" з крокодилом!
показать весь комментарий
24.04.2022 16:12 Ответить
 
 