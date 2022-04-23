Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе и проведены "референдумы" - Украина выйдет из любых переговорных процессов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае уничтожения гражданских в Мариуполе и проведения псевдореферендумов Украина выйдет из переговоров.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет проведен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из переговорных процессов. Но люди наши, которые находятся на временно оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской области и на востоке государства, должны не помогать оккупантам", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обманом сорвали эвакуацию жителей Мариуполя и вывезли людей в оккупированный Докучаевск, - советник мэра Андрющенко