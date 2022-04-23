На Харьковщине автомобиль подорвался на вражеской мине, два человека погибли, - прокуратура. ФОТО

В Богодуховском районе Харьковщины на вражеской мини подорвался автомобиль. Двое мужчин погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

"23 апреля около 16 часов на автодороге близ с. Черноглазовка Богодуховского района двое мужчин, которые ехали на машине, подорвались на мине, оставленной российскими оккупантами. Мужчины получили взрывную травму, от которой погибли на месте", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибли двое мирных жителей