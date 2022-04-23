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Новости Война
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На Харьковщине автомобиль подорвался на вражеской мине, два человека погибли, - прокуратура. ФОТО

В Богодуховском районе Харьковщины на вражеской мини подорвался автомобиль. Двое мужчин погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

На Харьковщине автомобиль подорвался на вражеской мине, два человека погибли, - прокуратура 01

"23 апреля около 16 часов на автодороге близ с. Черноглазовка Богодуховского района двое мужчин, которые ехали на машине, подорвались на мине, оставленной российскими оккупантами. Мужчины получили взрывную травму, от которой погибли на месте", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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23.04.2022 20:18 Ответить
 
 