Советую "отбросам из ОПЗЖ" тихо уйти из Рады, пока их не вынесли, - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал членов бывшей партии ОПЗЖ не переименовываться и подстраиваться, а извиниться перед украинцами и уйти из парламента "пока не вынесли".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона 23 апреля.

Он отметил: "Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну, которая постоянно… все 8 лет ее члены говорили, что "мы – братья, любовь-дружба-жвачка, Москва – это наше все". Они сейчас переименовались в другой какой-то институт. И эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде.

Но они должны тихо-спокойно уйти. Они не должны ждать народного трибунала. Они не понимают, что ребята на передовой им не простят... Этим людям, призывающим сюда Путина на всех наших телеканалах. Когда все эти бойки, шуфричи и прочая мразь говорила: "С Путиным надо дружить, он хороший, это наш сосед, он нам даст дешевый газ"…

Им нужно уйти очень быстро из Верховной Рады, потому что наши войска их оттуда вынесут вперед ногами и не факт, что живыми".