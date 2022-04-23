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Советую "отбросам из ОПЗЖ" тихо уйти из Рады, пока их не вынесли, - Данилов

данілов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал членов бывшей партии ОПЗЖ не переименовываться и подстраиваться, а извиниться перед украинцами и уйти из парламента "пока не вынесли".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона 23 апреля.

Он отметил: "Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну, которая постоянно… все 8 лет ее члены говорили, что "мы – братья, любовь-дружба-жвачка, Москва – это наше все". Они сейчас переименовались в другой какой-то институт. И эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде.

Но они должны тихо-спокойно уйти. Они не должны ждать народного трибунала. Они не понимают, что ребята на передовой им не простят... Этим людям, призывающим сюда Путина на всех наших телеканалах. Когда все эти бойки, шуфричи и прочая мразь говорила: "С Путиным надо дружить, он хороший, это наш сосед, он нам даст дешевый газ"…

Им нужно уйти очень быстро из Верховной Рады, потому что наши войска их оттуда вынесут вперед ногами и не факт, что живыми".

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+40
Нехай их самый главный герой Украины Коля Сракотряс из наградного маузера расстреляет.
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23.04.2022 20:16
+38
Данилыч ,ты видать не в себе ,их ДАВНО надо было вынести ,при чём НОГАМИ ВПЕРЁД !
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23.04.2022 20:15
+26
Демокоратії бавитесь??? а як на рахунок військового стану? одного достатьно було пристрілити на блок посту Шухрича інші б задумались
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23.04.2022 20:28
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Данилыч ,ты видать не в себе ,их ДАВНО надо было вынести ,при чём НОГАМИ ВПЕРЁД !
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23.04.2022 20:15 Ответить
У вас прокурори, слідчі, більшість парламентська. Немає повноважень???..
Кожен там вкрав як не вишки, то не сплатив податки. Є закон про колаборацію. Що вам ще потрібно аби нарешті навести лад в країні????????!
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23.04.2022 20:37 Ответить
Данілов, тобі теж вже час з'********.
Бо доведеться відповідати за відсутність оборони з боку Білорусі, розміновані виходи з Криму, здані у перші ж дні Нову Каховку, Херсон, Мелітополь, Бердянськ, швидко оточений Марік!
Ти ж секретар РНБО чи д'ячок у церкві? "Вєрілі - нє вєрілі"...
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23.04.2022 20:47 Ответить
Таки да!!
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23.04.2022 20:49 Ответить
грохнуть ******** и зелебобиков а не піти лайно собаче трясця
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23.04.2022 21:37 Ответить
За новостями с фронта украинцы совершенно не заметили крайне важного события в их жизни. По-этому, мы поздравляем их всех с формированием в Верховной раде новой провластной коалиции. Вошли в нее, естественно "Слуга народа" и ОПЗЖ. То есть, извините, фракция "Платформа за мир и жизнь", как теперь называется новый проект Сергея Левочкина.

😇Само название указывает. ОПЗЖ больше не оппозиционная платформа, она за мир. Очевидно, за мир с Офисом президента.

😮Буквально вчера Верховная рада отошла от работы в прежнем режиме, когда все вопросы решались на заседании глав фракций. В сессионном зале снова включили табло. И, о чудо! Фракция ПЗЖМ (экс-ОПЗЖ) голосовала идеально синхронно со "Слугами народа".

📊То есть, представьте себе! Депутаты "Слуги народа" из Группы Разумкова, по отдельным вопросам дискутируют, где-то не голосуют, где-то вносят поправки. А ПЗЖМ в то же время колеблется исключительно вместе с линией партии. Правящей.

😎Как говорилось в известном советском фильме: "Галантерейщик и кардинал - это сила!" Ермак и Левочкин!.. Ну, вы понимаете.

Телеграм канал Печерский холм
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23.04.2022 21:45 Ответить
Нехай их самый главный герой Украины Коля Сракотряс из наградного маузера расстреляет.
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23.04.2022 20:16 Ответить
А хто їх винесе? Толя Катлєта? Пістолєта для цього видали?
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23.04.2022 20:16 Ответить
Він вже не Катлєта, він - Мітбол.
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23.04.2022 20:45 Ответить
ага, смотри! так они и побежали!
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23.04.2022 20:16 Ответить
Допомогти їм не хочете?
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23.04.2022 20:18 Ответить
А хто їм буде підголосовувати потрібні закони?
Данілов або цього не розуміє, або грає дурня, що не дивно, з огляду на оточен.
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23.04.2022 21:18 Ответить
Підтримую. Допоможу виністи, вперед ногами.
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23.04.2022 20:18 Ответить
А Вова зеленьський не казав ,що ми брати? Теж "покидьок"?
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23.04.2022 20:18 Ответить
Підтримую! Допоможу виністи, вперед ногами. Королівську залишити, посадити на "кішчачій кірм".
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23.04.2022 20:20 Ответить
Так вони ж з твого дозволу,товариш данілов,з телеканалів і закликали,чи забув?
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23.04.2022 20:23 Ответить
Шуфрич своїм битим ****** вже не відкупиться
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23.04.2022 20:23 Ответить
А ти де був,товариш данілов?
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23.04.2022 20:24 Ответить
А почему их не судить? Они ж изменники. Публичные выступления и призывы к свержения власти это госизмена, статья.
Пожурят и отпустят за границу? Даже если она для всех остальных закрыта.
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23.04.2022 20:24 Ответить
Що значить піти? Привели країну до катастрофи й просто так піти? Взагалі, це підсудне діло. Як мінімум "держзрада".
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23.04.2022 20:24 Ответить
Им нельзя идти тихо. Их надо судить.
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23.04.2022 20:25 Ответить
Нєужелі оні готовілі пакушеніє на Найвєлічайшего?
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23.04.2022 20:25 Ответить
CША вислали комуняк дуже давно з краіни.Так вони не зробили війну в америці.Алеж комунізм прописан як головний ворог США.Так чому Україна вагається вислати всіх ворогів з ОПЗЖ та інших.А також заборонити право на політичну діяльність кожного з покидькив а також щоб всі опзж та іньши Шаріі подібні не могли займати посади в державних установах.Що тяжко це зробити?
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23.04.2022 20:27 Ответить
Демокоратії бавитесь??? а як на рахунок військового стану? одного достатьно було пристрілити на блок посту Шухрича інші б задумались
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23.04.2022 20:28 Ответить
У охоронців шуфрича і бойка була зброя зі спиляними номерами. І що???
Данілов, і що, млять???
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23.04.2022 20:38 Ответить
За два з половиною року Данилов родив спіч вартий уваги та й підтримки.Ну якщо б ще й організував виконання висловних думок...
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23.04.2022 20:29 Ответить
а татаров?
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23.04.2022 20:29 Ответить
а як же татаров?
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23.04.2022 20:31 Ответить
Вислати їх з краіни як США зробили с комуняками а як мінімум заборонити політичну діяльність кожному опзжисту або іньшим покидькам та заборонити займати посади в державних установах
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23.04.2022 20:32 Ответить
А то шо? Та вони скоро в коаліцію з зеленими ввійдуть. Вже хором стали голосувати за все "зелене".
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23.04.2022 20:33 Ответить
Данілов, ти тупий. В минулому парламенті їми навіть не смерділо. То ж не тринди за 8 років. Бошкі свої вони підняли при вашій шоблі, при папередніках вони сиділи тихо- тихо. Портнов з коломойшею приперлись під інавгурацію найвеличнішого і татарова з гогішвілями ви пригріли. То ж не тринди, борець за справедливість. У вас риги або їх помічники займають 70% посад.З подоляка свого почни.
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23.04.2022 20:36 Ответить
Данілов, а ти не хочещ вибачитись перед українцями та піти застрелитись?!!!
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23.04.2022 20:37 Ответить
У мене таке враження ,що вони до виборів готуються., Зе-призидент знайшов найглибшу "ямку" в Києві, і розповідає як він буде всіх "бомбить",еРеНбаяніст всіх ворогів виносить, крім медведчука(немає методів...), ну а стечкіна Колюне, мабуть попередження Леросу!
Доречі свого часу Аваков і ківу озброював...
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23.04.2022 20:39 Ответить
Як це просто "піти"???!!! ...Якщо дозволите їм зникнути з країни-будете на їхньому місці!
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23.04.2022 20:41 Ответить
Так чому не винесеш, навіщо чекати хлопців? А потім ще справи на них заводити... Поки є можливість всіх тихенько прибрати.
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23.04.2022 20:55 Ответить
Орууу, не треба радити! примите закон, чтоб члены запрещённых партий не могли больше быть при должностях и фсё.......
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23.04.2022 20:55 Ответить
Заборонити! тим хто бувв опзж займатися держаосади взагалi, шо за цирк радити!!!!
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23.04.2022 20:59 Ответить
Це кліщі! Кліщі, які впились в українську землю!
Знаєте, як кліщів витягують? Петлю за шийку і витягують.
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23.04.2022 21:00 Ответить
Просто піти замало. Бойко наприклад власник Волиньобленерго....і не тільки.
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23.04.2022 21:03 Ответить
Молодец!Вот это правильно сказал!
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23.04.2022 21:13 Ответить
Сказати не значить зробити.
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23.04.2022 22:40 Ответить
Мрійте! Схоже мало хто помітив створену партію «Платформа за життя та мир» яку створив Ю.Бойко. Більш того, ця партія вже не є опозиційною. І ще трохи додам- ця партія повністю дублє голосування партії Зе! Ось таке воно - інтернетова популярність Зе.
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23.04.2022 21:16 Ответить
не забуваємо уйобка Ахметова і його помийку "Сегодня" - блювати хочеться від читання
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23.04.2022 21:21 Ответить
Там пів Ради треба виносити
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23.04.2022 21:25 Ответить
відправити на парашу покидьків.
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23.04.2022 21:47 Ответить
Молодец Данилов!
Но не надо забывать про опзж(регионалов и коммунистов) в областных и городских, районных радах.
Они уже мрази меняют название опзж на партию "за Полтавщину", "партия за мир во всём мире" и т.д.
Эти мрази думают спрятаться за новой вывеской и деньгами отобранными у народа Украины.
У них много прикормленных судей, прокуроров, полицейских, адвокатов.
В этих судах им раздолье.
Но их снесут всё равно.
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23.04.2022 22:02 Ответить
Кінчати з ними треба!
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23.04.2022 22:10 Ответить
Сказати не значить зробити.
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23.04.2022 22:38 Ответить
шуфрича , до речі , не повісили досі .
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23.04.2022 22:54 Ответить
Ще краще почати з бойко. Завалити потвору (можна з охороняцми).
Дуже шкода, що шуфрича не завалили під час фотосесіїї. Ну хоча б одного баранчика-охорнця, коли той за пістолетом смикався.
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23.04.2022 22:59 Ответить
Ці бездарі нічого більше робити не вміють, окрім як пихато красти державні кошти в Раді. Добровільно не підуть. Тому тільки виносити.
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23.04.2022 23:25 Ответить
 
 