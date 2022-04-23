Советую "отбросам из ОПЗЖ" тихо уйти из Рады, пока их не вынесли, - Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал членов бывшей партии ОПЗЖ не переименовываться и подстраиваться, а извиниться перед украинцами и уйти из парламента "пока не вынесли".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона 23 апреля.
Он отметил: "Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну, которая постоянно… все 8 лет ее члены говорили, что "мы – братья, любовь-дружба-жвачка, Москва – это наше все". Они сейчас переименовались в другой какой-то институт. И эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде.
Но они должны тихо-спокойно уйти. Они не должны ждать народного трибунала. Они не понимают, что ребята на передовой им не простят... Этим людям, призывающим сюда Путина на всех наших телеканалах. Когда все эти бойки, шуфричи и прочая мразь говорила: "С Путиным надо дружить, он хороший, это наш сосед, он нам даст дешевый газ"…
Им нужно уйти очень быстро из Верховной Рады, потому что наши войска их оттуда вынесут вперед ногами и не факт, что живыми".
Пожалуйста, подождите...
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Кожен там вкрав як не вишки, то не сплатив податки. Є закон про колаборацію. Що вам ще потрібно аби нарешті навести лад в країні????????!
Бо доведеться відповідати за відсутність оборони з боку Білорусі, розміновані виходи з Криму, здані у перші ж дні Нову Каховку, Херсон, Мелітополь, Бердянськ, швидко оточений Марік!
Ти ж секретар РНБО чи д'ячок у церкві? "Вєрілі - нє вєрілі"...
😇Само название указывает. ОПЗЖ больше не оппозиционная платформа, она за мир. Очевидно, за мир с Офисом президента.
😮Буквально вчера Верховная рада отошла от работы в прежнем режиме, когда все вопросы решались на заседании глав фракций. В сессионном зале снова включили табло. И, о чудо! Фракция ПЗЖМ (экс-ОПЗЖ) голосовала идеально синхронно со "Слугами народа".
📊То есть, представьте себе! Депутаты "Слуги народа" из Группы Разумкова, по отдельным вопросам дискутируют, где-то не голосуют, где-то вносят поправки. А ПЗЖМ в то же время колеблется исключительно вместе с линией партии. Правящей.
😎Как говорилось в известном советском фильме: "Галантерейщик и кардинал - это сила!" Ермак и Левочкин!.. Ну, вы понимаете.
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Данілов або цього не розуміє, або грає дурня, що не дивно, з огляду на оточен.
Пожурят и отпустят за границу? Даже если она для всех остальных закрыта.
Данілов, і що, млять???
Доречі свого часу Аваков і ківу озброював...
Знаєте, як кліщів витягують? Петлю за шийку і витягують.
Но не надо забывать про опзж(регионалов и коммунистов) в областных и городских, районных радах.
Они уже мрази меняют название опзж на партию "за Полтавщину", "партия за мир во всём мире" и т.д.
Эти мрази думают спрятаться за новой вывеской и деньгами отобранными у народа Украины.
У них много прикормленных судей, прокуроров, полицейских, адвокатов.
В этих судах им раздолье.
Но их снесут всё равно.
Дуже шкода, що шуфрича не завалили під час фотосесіїї. Ну хоча б одного баранчика-охорнця, коли той за пістолетом смикався.