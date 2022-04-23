Мы будем возвращать оккупированные территории, как только у нас будет тяжелое оружие, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что деоккупация территорий от российских захватчиков зависит от того, как быстро прибудет тяжелое оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

"Моя позиция личная, человеческая, но прежде всего как президента: все, что они прорвут, все, что они, не дай бог, оккупируют, мы все вернем. Это будет вопрос не 10-20 лет и не войны с 2014 года, восьмилетней. Это будет вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только оно у нас будет, как только его будет достаточно, поверьте, мы будем возвращать сразу ту или иную территорию, которая временно оккупирована", - подчеркнул президент.

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