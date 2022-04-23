Мы будем возвращать оккупированные территории, как только у нас будет тяжелое оружие, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что деоккупация территорий от российских захватчиков зависит от того, как быстро прибудет тяжелое оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.
"Моя позиция личная, человеческая, но прежде всего как президента: все, что они прорвут, все, что они, не дай бог, оккупируют, мы все вернем. Это будет вопрос не 10-20 лет и не войны с 2014 года, восьмилетней. Это будет вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только оно у нас будет, как только его будет достаточно, поверьте, мы будем возвращать сразу ту или иную территорию, которая временно оккупирована", - подчеркнул президент.
Топ комментарии
+30 Alex Dev #442192
показать весь комментарий23.04.2022 20:25
+27 Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий23.04.2022 20:28
+27 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий23.04.2022 20:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ау! ОПа! отключите Зеленского от розетки радио!
Цинічні потвори. Тих людей ніхто не евакуював, а у місцевого волонтера,, там, на салтівці, який припаси розвозив навіть автівку відібрали, своі ж.
Як у Львові впала ракета яка зачепила тих же харків'ян які туди приїхали так такий галас підійняли. А як у Харкові вже впали тисячі ракет так все в нормі.
перестань вообще что либо вякать на эту тему.
А в Президента України немає проблем із здоров'ям?...
Він здатний виконувати свої повноваження?...
І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...
Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.
А справжні санкції навряд чи введуть, чекають хімічної чи ядерної атаки
За хоч одне твердження воно колись відповідало?.....
пригожинцівподоляківців в 5:45 ранку на Великдень не покликало?