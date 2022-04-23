Зеленский о переговорах с РФ: Самые актуальные вопросы – гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Все остальное – политические понты
Президент Владимир Зеленский назвал главные целые переговоры с РФ.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Самые актуальные вопросы - гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Считаю, что больше вопросов не существует. Все остальное - это политические понты", - сказал президент.
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+50 Артем #512840
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Закономірно, що різні нації відстоюють свої власні пріорітети в жорсткому світі, які не часто співпадають.
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003 http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeiNeXWy14fo%3Ft%3D4003&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.
Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".
20 April, 14:55 Тарас Чорновіл:
І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...
Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.
не, ребята..., слышать это совершенно невыносимо! пойду-ка я, пока тихо, лучше в Фолыч погоняю.....
Фіни та шведи в НАТО вступають, а у нас нейтральність?
30 років були нейтральними...
Он 10 раз одно и тоже по-разному мелет.
Никто тебе ничего не гарантирует за
бесплатно и если ты ему не гарантируешь.
не поступайся, Пане Президенте України !
зЕлох, обо всём ты сможешь договорится только на маацве, если заедешь туда на танке! Прямо какая то фрау рибентроп, а не президент Украины. Забыл что после подписания договора о тишине, свинособаки через 11 минут, в 00:11 продолжили стрелять? Может, дерьмак тебе не доложил?
Ответы на вопросы о Крыме, Донбассе, Слобожанщине, Кубани и т. д. только у тебя!!!
максимум прорабом стройдорожного треста.
совершенно не отдупляет что несет и что происходит.
І гарантії безпеки від них же.
Так, Зєля?
"Лицом в щи: Россия укусила себя в зад и схопотала ответку от НАТО"
https://www.youtube.com/watch?v=KjXyL7if2jY
Просто Пєрєстать Стрєлять (с)
https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Останвлівай давай вже свою війну , падлюка!
Нашо ти на ній наживаєшься, Зе!
Низка німецьких колишніх політиків, інтелектуалів та лідерів думок оприлюднили відкрите звернення до уряду Німеччини, зміст якого полягає, по суті, в примушенні України у капітуляції.
"Ми закликаємо уряд Німеччини, країни ЄС та НАТО припинити постачання зброї українським військам та заохочувати уряд у Києві припинити військовий опір", - йдеться у документі.Пропонується, зокрема, змусити Україну терміново вивести армію з Києва, Одеси та Харкова, щоби запобігти їхньому руйнуванню. Умовою української капітуляції вони пропонують зробити нейтралітет, визнання Криму російським та дозвіл на "незалежність" Донбасу.Лист підписали 18 осіб - інтелектуалів, лідерів думок (як-то письменниця та журналістка Даніела Дан, один з ключових співаків Німеччини Александер Векер) і колишніх політиків та дипломатів , у тому числі троє ексчдепутатів Бундестагу - Ентьє Фольмер ("Зелені", учасниця російських "Петербурзьких діалогів"), Норман Пех та Люк Йохімсен (партія "Ліві", відома проросійською спрямованістю), а також чинний член "комітету з цінностей" правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ганс Міссельвіц.https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/offener-brief-fordert-von-scholz-stopp-der-waffenlieferungen-an-die-ukraine-li.223704 Berliner Zeitung .
Просто Пєрєстать Стрєлять (с)
https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Останвлівай давай вже свою війну!
https://youtu.be/hqNLWSIE3Hk Нашо ти на ній наживаєшься, Зе!
Какая нейтральность с паталогическим убийцей, какой договор о гарантиях с психически больным человеком, какие личные встречи с игрой в гляделки, разве не страшно находится рядом с
моральным уродом, который думает, что лучше: "новичок" или инфаркт устроить? Он же обещал
якобы убить. Такой риск первого лица Державы!
Это не геройство, это уверенность, что ничего не случится, что и пугает.
Президент, он же не психиатор, чтобы по глазам пациента определить диагноз. Странно всё это...
О чём говорить тогда при личной встрече, если нет точек соприкосновения. Хоть гляди в глаза,
хоть в другое значимое место. Нам нужно НАТО, что стоит в Конституции. А пока какие то другие
временные союзы, но не с росией, хоть с Китаем, с Японией, хоть с чёртом. Предлагать что угодно
взамен. И уберите уже товарища Ермака с решающей власти, очень токсичная фигура. Он был
на договорах с росией, ему не верят, ни народ, ни представители других государств.
Сейчас нужно не о дружбе думать, а спасать страну и её имидж. Государственный человек тем
и отличается, что он стоит НАД эмоциями и симпатиями, только страна!