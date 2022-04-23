Не понимаю позицию лидеров Грузии по поводу отказа ввести санкции против РФ, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает позицию лидеров Грузии по поводу отказа ввести санкции против РФ.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы действительно братские народы, и я действительно не понимаю позицию лидеров вашего государства, поэтому я так болезненно это воспринимаю. И я считаю, что это того не стоит, то на что они идут. Невведение этих санкций, эти копейки в истории двух государств, в истории такого соседства...", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что вернет посла в Грузию, как только будет ощущать поддержку Украины со стороны лидеров грузинских властей.
"О возвращении посла. Мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только мы будем чувствовать поддержку Украины со стороны лидеров вашей власти", - сказал Зеленский.
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інтелектуалівПІ..АРАСІВ закликала Шольца примусити Україну капітулювати.
https://bykvu.com/ua/bukvy/hrupa-nimetskykh-intelektualiv-zaklykala-sholtsa-prymusyty-ukrainu-kapituliuvaty/
Група німецьких " інтелектуалів" закликала Шольца примусити Україну капітулювати
https://bykvu.com/ua/bukvy/hrupa-nimetskykh-intelektualiv-zaklykala-sholtsa-prymusyty-ukrainu-kapituliuvaty/
А чому лукашеску не ввів санкції зрозуміло?
Принимают кацапов, обслуживают их, сдают квартиры, развлекают в кабаках.
Потеряли 20% территории...