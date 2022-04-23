Не понимаю позицию лидеров Грузии по поводу отказа ввести санкции против РФ, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает позицию лидеров Грузии по поводу отказа ввести санкции против РФ.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы действительно братские народы, и я действительно не понимаю позицию лидеров вашего государства, поэтому я так болезненно это воспринимаю. И я считаю, что это того не стоит, то на что они идут. Невведение этих санкций, эти копейки в истории двух государств, в истории такого соседства...", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что вернет посла в Грузию, как только будет ощущать поддержку Украины со стороны лидеров грузинских властей.

"О возвращении посла. Мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только мы будем чувствовать поддержку Украины со стороны лидеров вашей власти", - сказал Зеленский.

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