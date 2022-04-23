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Новости Война
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Все, кто отдавал позорные приказы об уничтожении наших людей, предстанут перед трибуналом, - Зеленский

путін

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что неотвратимое наказание настигнет всех, кто причастен к уничтожению украинцев.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается того, хочу ли я, чтобы лидер России предстал перед трибуналом, я считаю, что не хочу, а все точно предстанут перед трибуналом. Все, кто отдавал эти позорные приказы об уничтожении людей, детей, всех. Я в этом уверен, я в это верю. Мы знаем, как идет международный процесс, международный суд, как это бывает. Это бывает годами. Мы подождем. А если такие, как я, не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте. Уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Гаагский трибунал (240) Зеленский Владимир (20456)


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Топ комментарии
+11
І перший хто це зробив ПУТІН!
Той, з ким ти дуже бажаєш "розмовляти про гарантії та мир"!
Так ПЕРЕМОВИНИ чи ТРИБУНАЛ?!!
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23.04.2022 20:50
+11
Президент Володимир Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни. Джерело:

Щодо того, чи я хочу, щоб лідер Росії постав перед трибуналом, я вважаю, що не хочу, а всі точно постануть перед трибуналом Джерело:

Это один и тот же человек сказал, или в Украине несколько Президентов Зеленских?
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23.04.2022 20:57
+8
Не могу читать этот полный киздец.
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23.04.2022 20:48
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Судів нема...
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23.04.2022 20:47 Ответить
Не могу читать этот полный киздец.
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23.04.2022 20:48 Ответить
это зеленое чмо просто издевается на украинцами своей тупизной - посмотрите кого вы выбрали дятлы ! даже януковощ был не такой тупой
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24.04.2022 04:38 Ответить
Что несет этот клоун? ***** как раз и отдавал эти приказы…
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23.04.2022 20:50 Ответить
Оце вірно
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23.04.2022 20:50 Ответить
І перший хто це зробив ПУТІН!
Той, з ким ти дуже бажаєш "розмовляти про гарантії та мир"!
Так ПЕРЕМОВИНИ чи ТРИБУНАЛ?!!
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23.04.2022 20:50 Ответить
Вовчику много внимания, растерялся паренёк...
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23.04.2022 21:03 Ответить
В середині країни колаборанти міняють назву і все нормас
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23.04.2022 20:50 Ответить
Суддя Логвіна , ?
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23.04.2022 20:51 Ответить
За Боинг ещё 100лет судить будут

Украинский МОССАД нужен . Других вариантов нет
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23.04.2022 20:55 Ответить
"Моссад" - это про делать. А Зеленский - он про *******.
Рожденный ползать - летать не может.
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23.04.2022 21:40 Ответить
Вова, ти впевнений?


"Проаналізувавши його, хочу звернути увагу на основні загрози, закладені в проєкті:

- Фактично ЗП ставить військових командирів поза межами досяжності правосуддя, оскільки виключає їх відповідальність за дії підлеглих та створює окремий склад злочину, не повʼязаний з діями підлеглих. На практиці це заважатиме притягнути до відповідальності російських командирів.

- Формулювання злочину агресії не відповідає міжнародному праву. Згідно ЗП за злочин агресії зможуть бути притягнуті до відповідальності рядові солдати,які не мають жодного впливу на прийняття рішення щодо агресії держави. Злочин агресії - злочин військово-політичної верхівки РФ.

- В ЗП №7290 відсутні положення про універсальну юрисдикцію, що унеможливлює переслідування іноземців, які скоїли міжнародні злочини. Закликаючи інші держави допомагати нам в розслідуванні тяжких злочинів, ми не можемо самі не сповідувати цих принципів", - наголосив Мамедов.
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23.04.2022 20:56 Ответить
Президент Володимир Зеленський підтримує дипломатичний шлях закінчення війни. Джерело:

Щодо того, чи я хочу, щоб лідер Росії постав перед трибуналом, я вважаю, що не хочу, а всі точно постануть перед трибуналом Джерело:

Это один и тот же человек сказал, или в Украине несколько Президентов Зеленских?
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23.04.2022 20:57 Ответить
Зеленський часто густо не здатний доладно закінчити речення. Чути, що думка перестрибує з однієї сутності до іншої. А ви чекаєте, щоби він пам'ятав про сказане у різних промовах!
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24.04.2022 00:26 Ответить
Я вважаю, шо не хочу, а хочу, що не вважаю...

Сьогоднішна пресуха, як приклад "якнетреба"...
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23.04.2022 20:57 Ответить
"Щодо того, чи я хочу, щоб лідер Росії постав перед трибуналом, я вважаю, що не хочу, - після цих слів варто запитати кожного українця,чи вважають вони,що хочуть своїм президентом людину, котра плюнула їм цими словами в душу???
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23.04.2022 21:11 Ответить
Весь світ хоче, гундосе - не хоче. Приплили.
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23.04.2022 21:13 Ответить
... а поки що вдалося лише вдруге ********** шуфріча, та й то давно вже...
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23.04.2022 21:15 Ответить
Это бывает годами. Мы подождем. А если такие, как я, не дождутся, то наши дети точно дождутся.

Наш Вова какой-то понарошечный еврей. ****, оказался у власти в такое время - давай украинский Моссад. Я точно знаю, что израильские евреи себе локти искусали бы от зависти. Моссад бы сюда на стажировку приезжал.
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23.04.2022 21:18 Ответить
І хто ж їх перед трибуналом поставить, шут гороховий з диБломом юриста?
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23.04.2022 21:23 Ответить
То премовини, то трибунал, Янєлох, ти ******* створіння.
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23.04.2022 22:20 Ответить
Какой то ты президент не последовательный.... То ты хочешь отправить х-ло под трибунал, то что то с ним хочешь обговаривать...
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23.04.2022 22:39 Ответить
 
 