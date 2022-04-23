Все, кто отдавал позорные приказы об уничтожении наших людей, предстанут перед трибуналом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что неотвратимое наказание настигнет всех, кто причастен к уничтожению украинцев.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается того, хочу ли я, чтобы лидер России предстал перед трибуналом, я считаю, что не хочу, а все точно предстанут перед трибуналом. Все, кто отдавал эти позорные приказы об уничтожении людей, детей, всех. Я в этом уверен, я в это верю. Мы знаем, как идет международный процесс, международный суд, как это бывает. Это бывает годами. Мы подождем. А если такие, как я, не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте. Уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства", - подчеркнул Зеленский.

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