Все, кто отдавал позорные приказы об уничтожении наших людей, предстанут перед трибуналом, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что неотвратимое наказание настигнет всех, кто причастен к уничтожению украинцев.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается того, хочу ли я, чтобы лидер России предстал перед трибуналом, я считаю, что не хочу, а все точно предстанут перед трибуналом. Все, кто отдавал эти позорные приказы об уничтожении людей, детей, всех. Я в этом уверен, я в это верю. Мы знаем, как идет международный процесс, международный суд, как это бывает. Это бывает годами. Мы подождем. А если такие, как я, не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте. Уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства", - подчеркнул Зеленский.
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Той, з ким ти дуже бажаєш "розмовляти про гарантії та мир"!
Так ПЕРЕМОВИНИ чи ТРИБУНАЛ?!!
Украинский МОССАД нужен . Других вариантов нет
Рожденный ползать - летать не может.
"Проаналізувавши його, хочу звернути увагу на основні загрози, закладені в проєкті:
- Фактично ЗП ставить військових командирів поза межами досяжності правосуддя, оскільки виключає їх відповідальність за дії підлеглих та створює окремий склад злочину, не повʼязаний з діями підлеглих. На практиці це заважатиме притягнути до відповідальності російських командирів.
- Формулювання злочину агресії не відповідає міжнародному праву. Згідно ЗП за злочин агресії зможуть бути притягнуті до відповідальності рядові солдати,які не мають жодного впливу на прийняття рішення щодо агресії держави. Злочин агресії - злочин військово-політичної верхівки РФ.
- В ЗП №7290 відсутні положення про універсальну юрисдикцію, що унеможливлює переслідування іноземців, які скоїли міжнародні злочини. Закликаючи інші держави допомагати нам в розслідуванні тяжких злочинів, ми не можемо самі не сповідувати цих принципів", - наголосив Мамедов.
Щодо того, чи я хочу, щоб лідер Росії постав перед трибуналом, я вважаю, що не хочу, а всі точно постануть перед трибуналом Джерело:
Это один и тот же человек сказал, или в Украине несколько Президентов Зеленских?
Сьогоднішна пресуха, як приклад "якнетреба"...
Наш Вова какой-то понарошечный еврей. ****, оказался у власти в такое время - давай украинский Моссад. Я точно знаю, что израильские евреи себе локти искусали бы от зависти. Моссад бы сюда на стажировку приезжал.