На Восточном направлении отбиты 2 атаки оккупантов. Уничтожено до 150 оккупантов, 2 танка, 8 БТР, 2 артсистемы, 1 самолет, - ОТУ "Схід"
В течение суток, 23 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 2 атаки, продолжаются бои.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Схід".
Как отмечается в сообщении: "Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 150; танков – 2; боевых машин – 1; БТР – 8; БМП – 3; МТЛБ – 1; АТ – 3; артиллерийских систем – 2; самолетов – 1; БПЛА – 1".
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