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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении отбиты 2 атаки оккупантов. Уничтожено до 150 оккупантов, 2 танка, 8 БТР, 2 артсистемы, 1 самолет, - ОТУ "Схід"

донецька,техніка

В течение суток, 23 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 2 атаки, продолжаются бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Схід".

Как отмечается в сообщении: "Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 150; танков – 2; боевых машин – 1; БТР – 8; БМП – 3; МТЛБ – 1; АТ – 3; артиллерийских систем – 2; самолетов – 1; БПЛА – 1".

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битва (27) потери (4397) ВСУ (6610)


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Топ комментарии
+8
Пруть що лемінги, вбиваються але все одно пруть
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23.04.2022 20:51
+6
Схоже, що правда, сказали берегти техніку, а на тварин без різниці
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23.04.2022 21:05
+6
А. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
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23.04.2022 21:42
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Пруть що лемінги, вбиваються але все одно пруть
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23.04.2022 20:51 Ответить
Всем известно чего прут - бабы еще нарожают. Всего 2 десятка тысяч.... мелочи для параши. Даже сотни тысяч для них ничто...
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23.04.2022 21:14 Ответить
Схоже, що правда, сказали берегти техніку, а на тварин без різниці
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23.04.2022 21:05 Ответить
Там гонять мобілізованих босяків, рашисти їх не вважають за людей.
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23.04.2022 21:34 Ответить
Чтоб у вас всех, самки кацапские, рожалки поотваливались!
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23.04.2022 21:14 Ответить
Неплохо покрошили орков
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23.04.2022 21:21 Ответить
А. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
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23.04.2022 21:42 Ответить
. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
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23.04.2022 21:44 Ответить
Які молодці наші захисники ,Слава нашим героям !
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23.04.2022 22:57 Ответить
 
 