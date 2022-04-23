Система здравоохранения на востоке Украины почти разрушена, - ВОЗ призывает РФ предоставить доступ на захваченные территории

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что система здравоохранения на востоке Украины почти разрушена. Это подвергает риску жизни тысяч людей в Мариуполе и других населенных пунктах, находящихся в осаде российских сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Представители здравоохранения ООН говорят, что очень важно, чтобы они получили немедленный доступ в Мариуполь и другие населенные пункты, наиболее пострадавшие от боевых действий на востоке Украины. Они говорят, что получили уведомление о том, что почти все медицинские учреждения и больницы в таких местностях, как Луганская область, повреждены или разрушены.

ВОЗ призывает предоставить доступ к пострадавшим территориям, чтобы оценить потребности в области здравоохранения и предоставить важное медицинское обеспечение больным и раненым. Выступая во Львове, спикер ВОЗ Бхану Бхатнагар сказал, что ВОЗ пока не смогла попасть в Мариуполь и ей не известно о состоянии здоровья находящегося в осаде населения.

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Бхатнагар сказал, что ВОЗ перемещает товары, которые, по мнению организации, необходимы в Мариуполе, ближе к городу. Но он добавил, что важно, чтобы безопасный проход был обеспечен быстро.

"Нам нужно прекратить боевые действия по крайней мере на два дня, чтобы переместить жизненно важные запасы, а также оценить потребности в области здравоохранения, - сказал он. - Мы ожидаем худшего. Полностью пришедшая в упадок система здравоохранения и несущая за собой всевозможные побочные эффекты. Конечно, есть люди с травмами, связанными с конфликтом, которые нуждаются в помощи".

Бхатнагар отметил, что есть также люди с хроническими заболеваниями и другими потребностями, не имеющие доступа к жизненно важным лекарствам.

Напомним, ВОЗ подтвердила 162 атаки на учреждения здравоохранения и персонал, по меньшей мере 73 человека были убиты.

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